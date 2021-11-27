شركة روبوتات تعرض وظيفة بـ200 ألف دولار... بشرط امتلاك وجه وسيم

وتبحث شركة الروبوتات "بروموبوت" عن وجه بشري يمكن إعارته من أجل روبوتاتها الجديدة التي سيتم توظيفها في الفنادق ومراكز التسوق والمطارات، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ابتداءً من العام 2023، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.وتمنح الشركة مبلغ 200 ألف دولار للمتطوع الشجاع، الذي يجب أن يكون على استعداد لنقل حقوق استخدام وجهه إلى الأبد.وبينما تشترط الشركة على المتبرع أن يمتلك ملامح "لطيفة وودودة" لكي تغطي وجه روبوتاتها عند مقابلة العملاء والترحيب بهم، فإن جنس أو عمر المتقدمين لا يشكل عائقا بالنسبة لها.لم تذكر الشركة سبب سعيها لاستخدام وجه إنسان حقيقي، بدلا من أن تختار وجها تم إنشاؤه بواسطة الكمبيوتر، مثل الروبوت الشهير "صوفيا" الذي يشبه الإنسان.و"بروموبوت" هي شركة لتصنيع الروبوتات مقرها في مدينة نيويورك الأمريكية، وتشتهر بإنسان آلي واقعي إلى حد مخيف.وتوجد روبوتات الشركة الخاصة في 43 دولة حول العالم. ومنذ عام 2019، تعمل بنشاط على تصنيع وتوريد الروبوتات البشرية إلى السوق.
أعلنت إحدى شركات التكنولوجيا عن وظيفة بأجر مغر، مقابل امتلاك وجه وسيم.
وتبحث شركة الروبوتات "بروموبوت" عن وجه بشري يمكن إعارته من أجل روبوتاتها الجديدة التي سيتم توظيفها في الفنادق ومراكز التسوق والمطارات، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ابتداءً من العام 2023، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وتمنح الشركة مبلغ 200 ألف دولار للمتطوع الشجاع، الذي يجب أن يكون على استعداد لنقل حقوق استخدام وجهه إلى الأبد.
وبينما تشترط الشركة على المتبرع أن يمتلك ملامح "لطيفة وودودة" لكي تغطي وجه روبوتاتها عند مقابلة العملاء والترحيب بهم، فإن جنس أو عمر المتقدمين لا يشكل عائقا بالنسبة لها.