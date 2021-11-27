صحيفة تكشف كم تقاضى محمد صلاح للظهور مع عمرو أديب؟

وقال موقع "القاهرة 24" المحلي المصري إن صلاح حصل على مقابل مادي وصل إلى 650 ألف دولار (10 ملايين جنيه مصري) للموافقة على ظهوره في برنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "أم بي سي مصر".وأشارت المصادر، بحسب الموقع الإخباري، إلى أن "المفاوضات التي جرت بين مسئولي الفضائية ووكيل صلاح وإدارة فريق ليفربول وانتهت بالتوصل لاتفاق يقضي بظهور اللاعب خلال البرنامج مقابل الحصول على 650 ألف دولار".وأعلن مقدم البرنامج عمرو أديب، في حلقة أمس إجراء حوار تلفزيوني مع محمد صلاح، لافتا إلى أن "تحدث في كل شيء سواء عن حياته وعلاقته ببناته وعن تدريباته، بالإضافة إلى الحديث وقت طويل عن كرة القدم".ولم يعلن حتى الآن موعد إذاعة اللقاء التلفزيوني مع صلاح الذي يعد قليل الظهور على الفضائيات المصرية.
كشفت وسائل إعلام مصرية قيمة ما حصل عليه اللاعب المصري المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب الوطني محمد صلاح، نظير ظهوره في برنامج تلفزيوني مصري.
وقال موقع "القاهرة 24" المحلي المصري إن صلاح حصل على مقابل مادي وصل إلى 650 ألف دولار (10 ملايين جنيه مصري) للموافقة على ظهوره في برنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "أم بي سي مصر".
وأشارت المصادر، بحسب الموقع الإخباري، إلى أن "المفاوضات التي جرت بين مسئولي الفضائية ووكيل صلاح وإدارة فريق ليفربول وانتهت بالتوصل لاتفاق يقضي بظهور اللاعب خلال البرنامج مقابل الحصول على 650 ألف دولار".
وأعلن مقدم البرنامج عمرو أديب، في حلقة أمس إجراء حوار تلفزيوني مع محمد صلاح، لافتا إلى أن "تحدث في كل شيء سواء عن حياته وعلاقته ببناته وعن تدريباته، بالإضافة إلى الحديث وقت طويل عن كرة القدم".
ولم يعلن حتى الآن موعد إذاعة اللقاء التلفزيوني مع صلاح الذي يعد قليل الظهور على الفضائيات المصرية.