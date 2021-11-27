تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211127/صحيفة-تكشف-كم-تقاضى-محمد-صلاح-للظهور-مع-عمرو-أديب؟-1053341078.html
صحيفة تكشف كم تقاضى محمد صلاح للظهور مع عمرو أديب؟
صحيفة تكشف كم تقاضى محمد صلاح للظهور مع عمرو أديب؟
كشفت وسائل إعلام مصرية قيمة ما حصل عليه اللاعب المصري المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب الوطني محمد صلاح، نظير ظهوره في برنامج تلفزيوني مصري. 27.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-27T21:12+0000
2021-11-27T21:12+0000
أخبار مصر الآن
محمد صلاح
أخبار منتخب مصر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/18/1050522284_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fa1ed4789b2a96e019a079386f5feb1f.jpg
وقال موقع "القاهرة 24" المحلي المصري إن صلاح حصل على مقابل مادي وصل إلى 650 ألف دولار (10 ملايين جنيه مصري) للموافقة على ظهوره في برنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "أم بي سي مصر".وأشارت المصادر، بحسب الموقع الإخباري، إلى أن "المفاوضات التي جرت بين مسئولي الفضائية ووكيل صلاح وإدارة فريق ليفربول وانتهت بالتوصل لاتفاق يقضي بظهور اللاعب خلال البرنامج مقابل الحصول على 650 ألف دولار".وأعلن مقدم البرنامج عمرو أديب، في حلقة أمس إجراء حوار تلفزيوني مع محمد صلاح، لافتا إلى أن "تحدث في كل شيء سواء عن حياته وعلاقته ببناته وعن تدريباته، بالإضافة إلى الحديث وقت طويل عن كرة القدم".ولم يعلن حتى الآن موعد إذاعة اللقاء التلفزيوني مع صلاح الذي يعد قليل الظهور على الفضائيات المصرية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/18/1050522284_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_7d47190ed1876cd7a2f067e2cbe2c461.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار مصر الآن, محمد صلاح, أخبار منتخب مصر

صحيفة تكشف كم تقاضى محمد صلاح للظهور مع عمرو أديب؟

21:12 GMT 27.11.2021
© REUTERS / PHIL NOBLEالمصري محمد صلاح يحرز ثلاثة أهداف لفريقه ليفربول في مرمى مانشستر يونايتد
المصري محمد صلاح يحرز ثلاثة أهداف لفريقه ليفربول في مرمى مانشستر يونايتد - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
© REUTERS / PHIL NOBLE
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام مصرية قيمة ما حصل عليه اللاعب المصري المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب الوطني محمد صلاح، نظير ظهوره في برنامج تلفزيوني مصري.
وقال موقع "القاهرة 24" المحلي المصري إن صلاح حصل على مقابل مادي وصل إلى 650 ألف دولار (10 ملايين جنيه مصري) للموافقة على ظهوره في برنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "أم بي سي مصر".
وأشارت المصادر، بحسب الموقع الإخباري، إلى أن "المفاوضات التي جرت بين مسئولي الفضائية ووكيل صلاح وإدارة فريق ليفربول وانتهت بالتوصل لاتفاق يقضي بظهور اللاعب خلال البرنامج مقابل الحصول على 650 ألف دولار".
وأعلن مقدم البرنامج عمرو أديب، في حلقة أمس إجراء حوار تلفزيوني مع محمد صلاح، لافتا إلى أن "تحدث في كل شيء سواء عن حياته وعلاقته ببناته وعن تدريباته، بالإضافة إلى الحديث وقت طويل عن كرة القدم".
ولم يعلن حتى الآن موعد إذاعة اللقاء التلفزيوني مع صلاح الذي يعد قليل الظهور على الفضائيات المصرية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
21:53 GMTهنية: أسرى إسرائيل لدى حماس لن يروا الشمس حتى ينعم أسرانا بشمس الحرية
21:51 GMTمقتل وإصابة 20 شخصا في اشتباكات بين محتجين وقوات فرنسية في النيجر
21:45 GMTبايدن وهاريس يتلقيان إفادات حول سلالة أوميكرون الجديدة
21:31 GMTوزير التعليم المصري يكشف موقف تأجيل الدراسة بسبب "أوميكرون"
21:22 GMTالسعودية.. القبض على مقيم لتزويره إقامات ورخص سير
21:12 GMTصحيفة تكشف كم تقاضى محمد صلاح للظهور مع عمرو أديب؟
21:08 GMTبعد تصريحات تبون.. هل ثمة اتفاق عربي على عودة سوريا للجامعة العربية؟
21:00 GMTإسرائيل تضع الدول الأفريقية على "القائمة الحمراء" بسبب متحور كورونا الجديد وتستثني 5 دول
20:40 GMTبرلماني إيراني: لن نخضع لاتفاق نووي جديد
20:18 GMTمصر تعلن عن أسلحة جديدة في "إيديكس 2021"
20:14 GMTالجيش السوداني يكشف رسميا تفاصيل الهجوم الإثيوبي على قواته
20:13 GMTالبابا فرنسيس يعرب عن تعازيه في ضحايا انفجار منجم فحم في منطقة سيبيريا الروسية
19:50 GMTالسفير الروسي لدى واشنطن: موسكو سترد إن حاول أحد ما اختبار قوتها الدفاعية
19:46 GMTإيران تطالب المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عاجلة بشأن سوريا
19:35 GMT‎دنيا سمير غانم تنشر صورا من احتفالات الـ"يونيسيف" باليوم العالمي للطفل
19:24 GMTالكويت تقرر إيقاف رحلات الطيران مع 9 دول أفريقية
19:04 GMTرئيس الإمارات يعتمد "أضخم" مشروع لتطوير التشريعات
18:59 GMT"أجنحة الشام" السورية تطلق أول رحلة بين دمشق وأبو ظبي
18:56 GMTجونسون يحث البريطانيين على تلقي جرعة ثالثة من لقاح كورونا لمواجهة متحور "أوميكرون"
18:49 GMTقيادي في "الانتقالي اليمني": قضية الجنوب هي المدخل الرئيس لحل الأزمة في البلاد