صناع فيلم "بلوغ" السعودي يروون تفاصيل مشاركتهم في مهرجان القاهرة السينمائي

Descriptionوفي حديثها مع "سبوتنيك"، أكدت المخرجة هند الفهاد، أن "5 مخرجات سعوديات شاركت في إخراج الفيلم، والذي يحمل 5 قصص مختلفة عن النساء في المملكة العربية السعودية".وأشارت إلى أن "القصة التي أخرجتها تتكلم عن سيدة معالجة شعبية في المراحل الأولى من مرض الزهايمر تتقاطع مع طبيبة تبحث عن علاج للمرض، والقصة تتكلم عن هذه العلاقة".من جانبها، أعربت إلهام علي، بطلة فيلم "بلوغ" عن سعادتها للمشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي، ضمن طاقم العمل السعودي.وقالت في حديثها لـ"سبوتنيك" إن "فيلم "بلوغ" أحد تجاربها مع المخرجة هند الفهاد، وإنها متحمسة جدًا للمشاركة، ومشاهدة استحسان المشاهدين للفيلم خلال عرضه في المهرجان.والفيلم السعودي "بلوغ" (Becoming) مدته 70 دقيقة، وشارك في إخراجه سارة مسفر، فاطمة البنوي، جواهر العامري، هند الفهاد، نور الأمير.وتدور أحداث الفيلم حول 5 قصص قصيرة من خلال 5 أفلام قصيرة لـ 5 مخرجات سعوديات، يتناول قضايا اجتماعية عربية من منظورٍ مختلف، تستكشف العمق الإنساني، تحت وطأة المعاناة، الأسرار، القلق، والخوف.وانطلقت فعاليات الدورة الـ43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مساء أمس الجمعة، بحضور العديد من الفنانين، من أبرزهم منى زكي وفيفي عبده وشريف منير والفنانة اللبنانية نور وريهام عبد الغفور ونيللي كريم ونادية الجندي وإلهام شاهين، وسيختتم المهرجان فعالياته يوم 5 ديسمبر المقبل.
يفتتح الفيلم الروائي السعودي "بلوغ"، اليوم السبت، مسابقة آفاق السينما العربية، والتي تقام ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ43، والذي يستمر حتى 5 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
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وفي حديثها مع "سبوتنيك"، أكدت المخرجة هند الفهاد، أن "5 مخرجات سعوديات شاركت في إخراج الفيلم، والذي يحمل 5 قصص مختلفة عن النساء في المملكة العربية السعودية".
وأشارت إلى أن "القصة التي أخرجتها تتكلم عن سيدة معالجة شعبية في المراحل الأولى من مرض الزهايمر تتقاطع مع طبيبة تبحث عن علاج للمرض، والقصة تتكلم عن هذه العلاقة".
وأكدت أن "صناعة السينما في السعودية قديمة وليس كما يقال إنها بدأت مع تحرر المرأة السعودية في عهد ولي الهد محمد بن سلمان، مشيرة إل أن مشاركة النساء لها تاريخ، حيث بدأت الفهاد في صناعة الأفلام منذ عام 2011، وحصدت الكثير من الجوائز المحلية والعالمية".
وتدور أحداث الفيلم حول 5 قصص قصيرة من خلال 5 أفلام قصيرة لـ 5 مخرجات سعوديات، يتناول قضايا اجتماعية عربية من منظورٍ مختلف، تستكشف العمق الإنساني، تحت وطأة المعاناة، الأسرار، القلق، والخوف.
وانطلقت فعاليات الدورة الـ43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مساء أمس الجمعة، بحضور العديد من الفنانين، من أبرزهم منى زكي وفيفي عبده وشريف منير والفنانة اللبنانية نور وريهام عبد الغفور ونيللي كريم ونادية الجندي وإلهام شاهين، وسيختتم المهرجان فعالياته يوم 5 ديسمبر المقبل.