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https://arabic.sputniknews.com/20211127/صناع-فيلم-بلوغ-السعودي-يروون-تفاصيل-مشاركتهم-في-مهرجان-القاهرة-السينمائي-1053328109.html
صناع فيلم "بلوغ" السعودي يروون تفاصيل مشاركتهم في مهرجان القاهرة السينمائي
صناع فيلم "بلوغ" السعودي يروون تفاصيل مشاركتهم في مهرجان القاهرة السينمائي
يفتتح الفيلم الروائي السعودي "بلوغ"، اليوم السبت، مسابقة آفاق السينما العربية، والتي تقام ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ43، ‏والذي يستمر حتى 5... 27.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-27T13:09+0000
2021-11-27T13:09+0000
منوعات
مهرجان القاهرة السينمائي
أخبار السعودية اليوم
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Descriptionوفي حديثها مع "سبوتنيك"، أكدت المخرجة هند الفهاد، أن "5 مخرجات سعوديات شاركت في إخراج الفيلم، والذي يحمل 5 قصص مختلفة عن النساء في المملكة العربية السعودية".وأشارت إلى أن "القصة التي أخرجتها تتكلم عن سيدة معالجة شعبية في المراحل الأولى من مرض الزهايمر تتقاطع مع طبيبة تبحث عن علاج للمرض، والقصة تتكلم عن هذه العلاقة".من جانبها، أعربت إلهام علي، بطلة فيلم "بلوغ" عن سعادتها للمشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي، ضمن طاقم العمل السعودي.وقالت في حديثها لـ"سبوتنيك" إن "فيلم "بلوغ" أحد تجاربها مع المخرجة هند الفهاد، وإنها متحمسة جدًا للمشاركة، ومشاهدة استحسان المشاهدين للفيلم خلال عرضه في المهرجان.والفيلم السعودي "بلوغ" (Becoming) مدته 70 دقيقة، وشارك في إخراجه سارة مسفر، فاطمة البنوي، جواهر العامري، هند الفهاد، نور الأمير.وتدور أحداث الفيلم حول 5 قصص قصيرة من خلال 5 أفلام قصيرة لـ 5 مخرجات سعوديات، يتناول قضايا اجتماعية عربية من منظورٍ مختلف، تستكشف العمق الإنساني، تحت وطأة المعاناة، الأسرار، القلق، والخوف.وانطلقت فعاليات الدورة الـ43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مساء أمس الجمعة، بحضور العديد من الفنانين، من أبرزهم منى زكي وفيفي عبده وشريف منير والفنانة اللبنانية نور وريهام عبد الغفور ونيللي كريم ونادية الجندي وإلهام شاهين، وسيختتم المهرجان فعالياته يوم 5 ديسمبر المقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20211126/كريم-عبد-العزيز-يقبل-رأس-منى-زكي-في-افتتاح-مهرجان-القاهرة-السينمائي-عقب-تكريمه-صور-1053313975.html
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منوعات, مهرجان القاهرة السينمائي, أخبار السعودية اليوم

صناع فيلم "بلوغ" السعودي يروون تفاصيل مشاركتهم في مهرجان القاهرة السينمائي

13:09 GMT 27.11.2021
© Sputnikهند الفهاد وإلهام علي بطلات الفيلم السعودي "بلوغ" في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ43
هند الفهاد وإلهام علي بطلات الفيلم السعودي بلوغ في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ43 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
هند الفهاد وإلهام علي بطلات الفيلم السعودي "بلوغ" في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ43
© Sputnik
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يفتتح الفيلم الروائي السعودي "بلوغ"، اليوم السبت، مسابقة آفاق السينما العربية، والتي تقام ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ43، ‏والذي يستمر حتى 5 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.‏
Description
وفي حديثها مع "سبوتنيك"، أكدت المخرجة هند الفهاد، أن "5 مخرجات سعوديات شاركت في إخراج الفيلم، والذي يحمل 5 قصص مختلفة عن النساء في المملكة العربية السعودية".
وأشارت إلى أن "القصة التي أخرجتها تتكلم عن سيدة معالجة شعبية في المراحل الأولى من مرض الزهايمر تتقاطع مع طبيبة تبحث عن علاج للمرض، والقصة تتكلم عن هذه العلاقة".
وأكدت أن "صناعة السينما في السعودية قديمة وليس كما يقال إنها بدأت مع تحرر المرأة السعودية في عهد ولي الهد محمد بن سلمان، مشيرة إل أن مشاركة النساء لها تاريخ، حيث بدأت الفهاد في صناعة الأفلام منذ عام 2011، وحصدت الكثير من الجوائز المحلية والعالمية".
© Sputnikهند الفهاد وإلهام علي بطلات الفيلم السعودي "بلوغ" في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ43، 26 نوفمبر 2021
هند الفهاد وإلهام علي بطلات الفيلم السعودي بلوغ في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ43، 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
هند الفهاد وإلهام علي بطلات الفيلم السعودي "بلوغ" في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ43، 26 نوفمبر 2021
© Sputnik
من جانبها، أعربت إلهام علي، بطلة فيلم "بلوغ" عن سعادتها للمشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي، ضمن طاقم العمل السعودي.
وقالت في حديثها لـ"سبوتنيك" إن "فيلم "بلوغ" أحد تجاربها مع المخرجة هند الفهاد، وإنها متحمسة جدًا للمشاركة، ومشاهدة استحسان المشاهدين للفيلم خلال عرضه في المهرجان.
والفيلم السعودي "بلوغ" (Becoming) مدته 70 دقيقة، وشارك في إخراجه سارة مسفر، فاطمة البنوي، جواهر العامري، هند الفهاد، نور الأمير.
الفنانان المصريان كريم عبد العزيز ومنى زكي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
كريم عبد العزيز يقبل رأس منى زكي في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي عقب تكريمه... فيديو
أمس, 21:00 GMT
وتدور أحداث الفيلم حول 5 قصص قصيرة من خلال 5 أفلام قصيرة لـ 5 مخرجات سعوديات، يتناول قضايا اجتماعية عربية من منظورٍ مختلف، تستكشف العمق الإنساني، تحت وطأة المعاناة، الأسرار، القلق، والخوف.
وانطلقت فعاليات الدورة الـ43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مساء أمس الجمعة، بحضور العديد من الفنانين، من أبرزهم منى زكي وفيفي عبده وشريف منير والفنانة اللبنانية نور وريهام عبد الغفور ونيللي كريم ونادية الجندي وإلهام شاهين، وسيختتم المهرجان فعالياته يوم 5 ديسمبر المقبل.
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