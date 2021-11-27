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https://arabic.sputniknews.com/20211127/فتح-مكاتب-التصويت-أمام-الناخبين-في-الجزائر-1053319743.html
فتح مكاتب التصويت أمام الناخبين في الجزائر
فتح مكاتب التصويت أمام الناخبين في الجزائر
افتتحت الجزائر مكاتب التصويت، اليوم السبت في الثامنة صباحا، لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية لعهدة تمتد خمس سنوات. 27.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-27T08:03+0000
2021-11-27T08:03+0000
2021-11-27T08:03+0000
العالم العربي
الجزائر
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ومن المفترض أن تنتهي عملية التصويت في نفس اليوم في الساعة السابعة مساء، ولكن قد يتم تأخير إغلاق مكاتب التصويت بطلب من منسق مندوبيتها الولائية.ويشارك في هذه المحليات 115230 مرشحا للمجالس البلدية و18993 للمجالس الولائية، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.ستجري هذه الاستحقاقات تحت أعين 1.228.580 مؤطر ورقابة 182981 ملاحظا تابعا للأحزاب السياسية المشاركة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الجزائر
فتح مكاتب التصويت أمام الناخبين في الجزائر
افتتحت الجزائر مكاتب التصويت، اليوم السبت في الثامنة صباحا، لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية لعهدة تمتد خمس سنوات.
ومن المفترض أن تنتهي عملية التصويت في نفس اليوم في الساعة السابعة مساء، ولكن قد يتم تأخير إغلاق مكاتب التصويت بطلب من منسق مندوبيتها الولائية.
ويشارك في هذه المحليات 115230 مرشحا للمجالس البلدية و18993 للمجالس الولائية، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
ستجري هذه الاستحقاقات تحت أعين 1.228.580 مؤطر ورقابة 182981 ملاحظا تابعا للأحزاب السياسية المشاركة.