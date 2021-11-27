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https://arabic.sputniknews.com/20211127/فقاعة-كبيرة-الاستخبارات-الروسية-توضح-سبب-زعم-الولايات-المتحدة-أن-روسيا-تستعد-لغزو-أوكرانيا-1053321665.html
"فقاعة كبيرة"... الاستخبارات الروسية توضح سبب زعم الولايات المتحدة أن روسيا تستعد لغزو أوكرانيا
"فقاعة كبيرة"... الاستخبارات الروسية توضح سبب زعم الولايات المتحدة أن روسيا تستعد لغزو أوكرانيا
نفى مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، وجود "غزو روسي" لأوكرانيا، كما ادّعت واشنطن، مشيرا إلى ضرورة ضبط النفس من جانب روسيا وتعزيز... 27.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-27T09:52+0000
2021-11-27T09:52+0000
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وقال ناريشكين على قناة روسيا 1: "هذا "هراء"، لا شيء من هذا القبيل سوف يحدث، فهذه الادعاءات هي "عمل دعائي خبيث من قبل وزارة الخارجية الأمريكية، وقاموا بتضخيم فقاعة كبيرة حول هذه الكذبة".وأضاف: "علاوة على ذلك، بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، فإن أوكرانيا مثل ذلك في كل شيء، فهي في هذا التاريخ كله مادة قابلة للاستهلاك". متابعا:خلال الأسابيع العديدة الماضية، أعلن مسؤولون في الغرب، وخاصة في واشنطن، مرارًا وتكرارًا عن احتمال غزو روسي لأوكرانيا وحذروا موسكو من مثل هذه الخطوة.وسبق أن وصف المتحدث الرسمي باسم الرئاسةالروسية، دميتري بيسكوف، مثل هذه المزاعم بالتضليل المتعمد وأكد أن تحركات القوات الروسية داخل الاتحاد الروسي لا تشكل أي خطر على أحد.
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روسيا, العالم, أوكرانيا, أمريكا, دونباس

"فقاعة كبيرة"... الاستخبارات الروسية توضح سبب زعم الولايات المتحدة أن روسيا تستعد لغزو أوكرانيا

09:52 GMT 27.11.2021
© Sputnik . Sergei Guneev / الذهاب إلى بنك الصوررئيس مجلس الدوما سيرغي ناريشكين
رئيس مجلس الدوما سيرغي ناريشكين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
© Sputnik . Sergei Guneev
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نفى مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، وجود "غزو روسي" لأوكرانيا، كما ادّعت واشنطن، مشيرا إلى ضرورة ضبط النفس من جانب روسيا وتعزيز دفاعاتها.
وقال ناريشكين على قناة روسيا 1: "هذا "هراء"، لا شيء من هذا القبيل سوف يحدث، فهذه الادعاءات هي "عمل دعائي خبيث من قبل وزارة الخارجية الأمريكية، وقاموا بتضخيم فقاعة كبيرة حول هذه الكذبة".

نارشكين: الهدف هو محاولة دفع مثل هذه الحكومة المتفلتة في كييف، للمضي في إشعال فتيل النزاع الذي يدور أساسا في دونباس، بقوة أكبر.

وأضاف: "علاوة على ذلك، بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، فإن أوكرانيا مثل ذلك في كل شيء، فهي في هذا التاريخ كله مادة قابلة للاستهلاك". متابعا:

نحن بالطبع بحاجة إلى الحفاظ على ضبط النفس وتعزيز القدرة الدفاعية لبلدنا.

خلال الأسابيع العديدة الماضية، أعلن مسؤولون في الغرب، وخاصة في واشنطن، مرارًا وتكرارًا عن احتمال غزو روسي لأوكرانيا وحذروا موسكو من مثل هذه الخطوة.
وسبق أن وصف المتحدث الرسمي باسم الرئاسةالروسية، دميتري بيسكوف، مثل هذه المزاعم بالتضليل المتعمد وأكد أن تحركات القوات الروسية داخل الاتحاد الروسي لا تشكل أي خطر على أحد.
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