"فيفا" يحيي الذكرى الأولى لمباراة "القاضية ممكن" بين الأهلي والزمالك

وقال الحساب الرسمي لـ"فيفا" على تويتر: "في مثل هذا اليوم منذ عام فاز الأهلي في المنافسة الشريفة أمام الزمالك بهدف أفشة الذي جاء في وقت متأخر من المباراة".وأشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائلا: "يا له من يوم لأحد أكثر الأندية على هذا الكوكب التي تحظى بتشجيع بعشق".يذكر أن النادي الأهلي المصري كان قد فاز ببطولة دوري أبطاال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه يوم 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، بعد تغلبه على غريمه التقليدي نادي الزمالك بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، حيث أحرز هدف الفوز لاعب الأهلي محمد مجدي أفشة في الدقيقة 85 من عمر المباراة.
وأشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائلا: "يا له من يوم لأحد أكثر الأندية على هذا الكوكب التي تحظى بتشجيع بعشق".
يذكر أن النادي الأهلي المصري كان قد فاز ببطولة دوري أبطاال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه يوم 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، بعد تغلبه على غريمه التقليدي نادي الزمالك بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، حيث أحرز هدف الفوز لاعب الأهلي محمد مجدي أفشة في الدقيقة 85 من عمر المباراة.