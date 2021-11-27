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https://arabic.sputniknews.com/20211127/قرقاش-يعلق-على-زيارة-ابن-زايد-إلى-تركيا-1053330478.html
قرقاش يعلق على زيارة ابن زايد إلى تركيا
قرقاش يعلق على زيارة ابن زايد إلى تركيا
علق المستشار السياسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور أنور قرقاش، اليوم السبت، على ‏الزيارة التي قام بها ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، إلى... 27.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-27T14:22+0000
2021-11-27T14:22+0000
الإمارات
تركيا
محمد بن زايد
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وكتب قرقاش عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أن "المتابع لحجم ردود الفعل الإيجابية حول زيارة الشيخ محمد بن زايد الناجحة إلى تركيا يدرك تماما أهمية الثقل السياسي والاقتصادي والدور المحوري الذي باتت الإمارات تلعبه في تعزيز أجندة الاستقرار والازدهار في المنطقة".وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استقبل ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، يوم الأربعاء الماضي، في أنقرة.وتعد الزيارة الرسمية لولي عهد أبو ظبي هي الأولى له منذ فترة، وبحث خلالها مع الرئيس التركي، سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك ومناقشة القضايا الإقليمية.يشار إلى أن العلاقات بين تركيا والإمارات توترت منذ عام 2011، بسبب خلافات حول القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في مصر وليبيا وسوريا، كما شملت القضايا الخلافية دعم تركيا لقطر التي قُطعت علاقاتها مع عدد من الدول العربية في 2017، بعد اتهام الدوحة بدعم الإرهاب.
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الإمارات, تركيا, محمد بن زايد

قرقاش يعلق على زيارة ابن زايد إلى تركيا

14:22 GMT 27.11.2021
© REUTERS / MURAT CETINMUHURDAR/PPOالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يصافح ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، في أنقرة، 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يصافح ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، في أنقرة، 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
© REUTERS / MURAT CETINMUHURDAR/PPO
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علق المستشار السياسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور أنور قرقاش، اليوم السبت، على ‏الزيارة التي قام بها ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، إلى تركيا، الأسبوع الماضي.‏
وكتب قرقاش عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أن "المتابع لحجم ردود الفعل الإيجابية حول زيارة الشيخ محمد بن زايد الناجحة إلى تركيا يدرك تماما أهمية الثقل السياسي والاقتصادي والدور المحوري الذي باتت الإمارات تلعبه في تعزيز أجندة الاستقرار والازدهار في المنطقة".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استقبل ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، يوم الأربعاء الماضي، في أنقرة.
وتعد الزيارة الرسمية لولي عهد أبو ظبي هي الأولى له منذ فترة، وبحث خلالها مع الرئيس التركي، سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك ومناقشة القضايا الإقليمية.
يشار إلى أن العلاقات بين تركيا والإمارات توترت منذ عام 2011، بسبب خلافات حول القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في مصر وليبيا وسوريا، كما شملت القضايا الخلافية دعم تركيا لقطر التي قُطعت علاقاتها مع عدد من الدول العربية في 2017، بعد اتهام الدوحة بدعم الإرهاب.
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