قرقاش يعلق على زيارة ابن زايد إلى تركيا

وكتب قرقاش عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أن "المتابع لحجم ردود الفعل الإيجابية حول زيارة الشيخ محمد بن زايد الناجحة إلى تركيا يدرك تماما أهمية الثقل السياسي والاقتصادي والدور المحوري الذي باتت الإمارات تلعبه في تعزيز أجندة الاستقرار والازدهار في المنطقة".وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استقبل ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، يوم الأربعاء الماضي، في أنقرة.وتعد الزيارة الرسمية لولي عهد أبو ظبي هي الأولى له منذ فترة، وبحث خلالها مع الرئيس التركي، سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك ومناقشة القضايا الإقليمية.يشار إلى أن العلاقات بين تركيا والإمارات توترت منذ عام 2011، بسبب خلافات حول القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في مصر وليبيا وسوريا، كما شملت القضايا الخلافية دعم تركيا لقطر التي قُطعت علاقاتها مع عدد من الدول العربية في 2017، بعد اتهام الدوحة بدعم الإرهاب.
علق المستشار السياسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور أنور قرقاش، اليوم السبت، على الزيارة التي قام بها ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، إلى تركيا، الأسبوع الماضي.
وكتب قرقاش عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أن "المتابع لحجم ردود الفعل الإيجابية حول زيارة الشيخ محمد بن زايد الناجحة إلى تركيا يدرك تماما أهمية الثقل السياسي والاقتصادي والدور المحوري الذي باتت الإمارات تلعبه في تعزيز أجندة الاستقرار والازدهار في المنطقة".
المتابع لحجم ردود الفعل الإيجابية حول زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الناجحة الي تركيا يدرك تماماً أهمية الثقل السياسي والاقتصادي والدور المحوري الذي باتت الإمارات تلعبه في تعزيز أجندة الاستقرار والازدهار في المنطقة. pic.twitter.com/UTigizD1vo
وتعد الزيارة الرسمية لولي عهد أبو ظبي هي الأولى له منذ فترة، وبحث خلالها مع الرئيس التركي، سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك ومناقشة القضايا الإقليمية.
يشار إلى أن العلاقات بين تركيا والإمارات توترت منذ عام 2011، بسبب خلافات حول القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في مصر وليبيا وسوريا، كما شملت القضايا الخلافية دعم تركيا لقطر التي قُطعت علاقاتها مع عدد من الدول العربية في 2017، بعد اتهام الدوحة بدعم الإرهاب.