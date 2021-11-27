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قوات مسلحة إثيوبية تشن هجوما على السودان وأنباء عن مواجهات بالأسلحة الثقيلة
قوات مسلحة إثيوبية تشن هجوما على السودان وأنباء عن مواجهات بالأسلحة الثقيلة
أفادت مصادر عسكرية سودانية رفيعة، اليوم السبت، بأن قوات مسلحة إثيوبية شنت هجوما على السودان، حيث اندلعت مواجهات بالأسلحة الثقيلة بين الجانبين. 27.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-27T12:52+0000
2021-11-27T13:10+0000
أخبار السودان اليوم
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وذكرت صحيفة "سودان تريبيون"، نقلا عن مصادر عسكرية لها، أن الجيش السوداني تصدى، فجر السبت، لهجوم داخل الحدود الشرقية نفذته قوات إثيوبية ومليشيات الأمهرا.وأضافت المصادر أن الجيش السوداني رد على توغل قوات إثيوبية وميليشيات الأمهرا داخل الأراضي السودانية شرق بركة نورين عند مستوطنة ملكاوا بعمق 17 كيلومترا.وأوضحت المصادر أن التوغل الإثيوبي الجديد هُدف منه تحقيق أمرين، الأول: هو حماية كبار مزارعي الأمهرا الذين يعملون على حصاد نحو 10 آلاف فدان زُرعت داخل السودان. أما الهدف الثاني، فهو قطع الطريق أمام تقدم قوات جبهة تحرير إقليم تيغراي على منطقة بحر دار الإثيوبية.وتقول قوات جبهة تحرير إقليم تيغراي إنها تتحرك صوب إقليم بحر دار والعاصمة أديس أبابا.وأكدت جبهة تحرير تيغراي، الأسبوع الماضي، أنه لن يحدث "حمام دم" في حال دخل مقاتلوها العاصمة أديس أبابا، لإسقاط الحكومة المركزية، وشددت أنها تتقدم نحو العاصمة.
https://arabic.sputniknews.com/20211127/إعلام-سلاح-الجو-الإثيوبي-يشن-هجوما-على-عاصمة-إقليم-تيغراي-1053323018.html
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أخبار السودان اليوم, أخبار إثيوبيا

قوات مسلحة إثيوبية تشن هجوما على السودان وأنباء عن مواجهات بالأسلحة الثقيلة

12:52 GMT 27.11.2021 (تم التحديث: 13:10 GMT 27.11.2021)
© AP Photo / Hussein Mallaقوات الدعم السريع في السودان
قوات الدعم السريع في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
© AP Photo / Hussein Malla
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أفادت مصادر عسكرية سودانية رفيعة، اليوم السبت، بأن قوات مسلحة إثيوبية شنت هجوما على السودان، حيث اندلعت مواجهات بالأسلحة الثقيلة بين الجانبين.
وذكرت صحيفة "سودان تريبيون"، نقلا عن مصادر عسكرية لها، أن الجيش السوداني تصدى، فجر السبت، لهجوم داخل الحدود الشرقية نفذته قوات إثيوبية ومليشيات الأمهرا.
وأضافت المصادر أن الجيش السوداني رد على توغل قوات إثيوبية وميليشيات الأمهرا داخل الأراضي السودانية شرق بركة نورين عند مستوطنة ملكاوا بعمق 17 كيلومترا.
وأشارت إلى أن المواجهات التي اندلعت بالأسلحة الثقيلة لا تزال دائرة حتى ظهر اليوم السبت.
وأوضحت المصادر أن التوغل الإثيوبي الجديد هُدف منه تحقيق أمرين، الأول: هو حماية كبار مزارعي الأمهرا الذين يعملون على حصاد نحو 10 آلاف فدان زُرعت داخل السودان.
أما الهدف الثاني، فهو قطع الطريق أمام تقدم قوات جبهة تحرير إقليم تيغراي على منطقة بحر دار الإثيوبية.
منطقة تيغراي، إثيوبيا مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
إعلام: سلاح الجو الإثيوبي يشن هجوما على عاصمة إقليم تيغراي
10:40 GMT
وتقول قوات جبهة تحرير إقليم تيغراي إنها تتحرك صوب إقليم بحر دار والعاصمة أديس أبابا.
وأكدت جبهة تحرير تيغراي، الأسبوع الماضي، أنه لن يحدث "حمام دم" في حال دخل مقاتلوها العاصمة أديس أبابا، لإسقاط الحكومة المركزية، وشددت أنها تتقدم نحو العاصمة.
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