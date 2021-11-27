تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211127/قيس-سعيد-تونس-لا-تدار-في-السهرات-ولا-المقاهي-1053318402.html
قيس سعيد: تونس لا تدار في السهرات ولا المقاهي
قيس سعيد: تونس لا تدار في السهرات ولا المقاهي
صرح رئيس الجمهورية التونسي، قيس سعيد، بأن بلاده لا تدار في السهرات ولا في المقاهي ولا في الاجتماعات المغلقة بل داخل مؤسسات الدولة ووفق القانون. 27.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-27T07:10+0000
2021-11-27T07:10+0000
أخبار تونس اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/14/1048742227_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_479d2900855c1737d2f62d90d110dc58.jpg
جاء ذلك خلال لقاء سعيد بوزير الداخلية التونسي، رضا شرف الدين، أمس الجمعة، حيث شدد سعيد على ألا أحد فوق القانون مهما كان موقعه والقانون في الدولة التونسية يطبق على الجميع على قدم المساواة.وأشار الرئيس التونسي إلى أن مواطنيه "يرون في هذه الأيام كيف تتقلب المواقف كل يوم وأكثر من مرة في اليوم لأنّ هذه المواقف لا تصدر عن مبادئ ثابتة بل على اعتبارات شخصية أهمها الانتهازية واعتبار المناصب غنيمة، بل اعتبار الدولة غنيمة تحلق فوقها الطيور الكواسر".واستنكر سعيد مثل هذا المنطق قائلا: "الدولة ليست غنيمة بل مؤسسات والمناصب مسؤولية أمام الله وأمام الشعب وهناك عديد من القضايا التي سيتم إثارتها حينما تتوفر كل الإثبابات المتعلقة بمن ورائها ومن يدبرها ومن يواطأ مع الخارج لضرب وطنه".وتحدث الرئيس عن أشخاص لم يسمهم، قائلا "كنت أعتقد أني سأتعامل مع أشخاص يشعرون بالمسؤولية كما أشعر بها لكن التاريخ فضح مواقفهم وممارساتهم وسهراتهم وأجهزنهم الخفية والظاهرة".وأضاف: "أعلم جيدا ما يدبرون، يختلقون الأزمة تلوى الأزمة لأن الأزمات عندهم أداة من أدوات المعارضة أو الحكم، الدولة لا تدار بمنطق الجماعة بل مؤسسة تقوم على القانون".واستنكر سعيد القول بأن "هناك مسا بالحريات والحقوق أفلا يخجلون عندما ينظرون إلى أنفسهم في المرآة أو عندما يحكمون ضمائرهم إن كان ما زال عند البعض ضمائر أو قليل من ضمير:، على حد تعبيره.واتهم سعيد أشخاصا بأنهم كدسوا مئات المليارات من الأموال وجعلوا الدولة على حافة الإفلاس ثم يوظفون ما يسمى بشبكة التواصل الاجتماعي للشتم كأن الحرية هي أن تسمع السب دون رد، على حد قوله.وفي وقت سابق، قال شهود ووسائل إعلام تونسية إن هناك استنفارا كثيفا للشرطة أمام مقر وزارة الداخلية في العاصمة، عقب إحباط هجوم على مبنى الوزارة.وحاول شاب يشهر أسلحة بيضاء اقتحام وزارة الداخلية، أمس الجمعة، لكن قوات الشرطة أطلقت الرصاص على رجله وتمت السيطرة عليه ونقله إلى المستشفى، فيما رفض المتحدث باسم وزارة الداخلية إعطاء أي تفاصيل لوكالة "رويترز".&gt;&gt; يمكنك متابعة المزيد من أخبار تونس اليوم.
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/14/1048742227_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ade6b2a871b0ae05bc1aae2775a7299c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تونس اليوم

قيس سعيد: تونس لا تدار في السهرات ولا المقاهي

07:10 GMT 27.11.2021
© AFP 2021 / FETHI BELAIDالرئيس التونسي قيس سعيد في قصر قرطاج، تونس 12 ديسمبر 2020
الرئيس التونسي قيس سعيد في قصر قرطاج، تونس 12 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
© AFP 2021 / FETHI BELAID
تابعنا عبر
صرح رئيس الجمهورية التونسي، قيس سعيد، بأن بلاده لا تدار في السهرات ولا في المقاهي ولا في الاجتماعات المغلقة بل داخل مؤسسات الدولة ووفق القانون.
جاء ذلك خلال لقاء سعيد بوزير الداخلية التونسي، رضا شرف الدين، أمس الجمعة، حيث شدد سعيد على ألا أحد فوق القانون مهما كان موقعه والقانون في الدولة التونسية يطبق على الجميع على قدم المساواة.
وأشار الرئيس التونسي إلى أن مواطنيه "يرون في هذه الأيام كيف تتقلب المواقف كل يوم وأكثر من مرة في اليوم لأنّ هذه المواقف لا تصدر عن مبادئ ثابتة بل على اعتبارات شخصية أهمها الانتهازية واعتبار المناصب غنيمة، بل اعتبار الدولة غنيمة تحلق فوقها الطيور الكواسر".
واستنكر سعيد مثل هذا المنطق قائلا: "الدولة ليست غنيمة بل مؤسسات والمناصب مسؤولية أمام الله وأمام الشعب وهناك عديد من القضايا التي سيتم إثارتها حينما تتوفر كل الإثبابات المتعلقة بمن ورائها ومن يدبرها ومن يواطأ مع الخارج لضرب وطنه".
وتحدث الرئيس عن أشخاص لم يسمهم، قائلا "كنت أعتقد أني سأتعامل مع أشخاص يشعرون بالمسؤولية كما أشعر بها لكن التاريخ فضح مواقفهم وممارساتهم وسهراتهم وأجهزنهم الخفية والظاهرة".
وأضاف: "أعلم جيدا ما يدبرون، يختلقون الأزمة تلوى الأزمة لأن الأزمات عندهم أداة من أدوات المعارضة أو الحكم، الدولة لا تدار بمنطق الجماعة بل مؤسسة تقوم على القانون".
واستنكر سعيد القول بأن "هناك مسا بالحريات والحقوق أفلا يخجلون عندما ينظرون إلى أنفسهم في المرآة أو عندما يحكمون ضمائرهم إن كان ما زال عند البعض ضمائر أو قليل من ضمير:، على حد تعبيره.
واتهم سعيد أشخاصا بأنهم كدسوا مئات المليارات من الأموال وجعلوا الدولة على حافة الإفلاس ثم يوظفون ما يسمى بشبكة التواصل الاجتماعي للشتم كأن الحرية هي أن تسمع السب دون رد، على حد قوله.
وفي وقت سابق، قال شهود ووسائل إعلام تونسية إن هناك استنفارا كثيفا للشرطة أمام مقر وزارة الداخلية في العاصمة، عقب إحباط هجوم على مبنى الوزارة.
وحاول شاب يشهر أسلحة بيضاء اقتحام وزارة الداخلية، أمس الجمعة، لكن قوات الشرطة أطلقت الرصاص على رجله وتمت السيطرة عليه ونقله إلى المستشفى، فيما رفض المتحدث باسم وزارة الداخلية إعطاء أي تفاصيل لوكالة "رويترز".
>> يمكنك متابعة المزيد من أخبار تونس اليوم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
08:09 GMT"روسكوسموس" تحتفي بـ"اليوبيل الفضي" للهبوط على المريخ
08:03 GMTفتح مكاتب التصويت أمام الناخبين في الجزائر
07:52 GMTتضمين رحلة إجلاء إضافية للخطوط الجوية العراقية في جدول مطار مينسك
07:48 GMTتبون عن القمة العربية المقبلة: "من المفروض أن تكون سوريا حاضرة"... فيديو
07:44 GMTالصحة المصرية تكشف حقيقة إصابة مسافر بلجيكي بمتحور كورونا الجديد
07:41 GMTمحكمة روسية تلقي القبض على مفتش الدولة في "روستيخ نادزور" بعد الحادث في المنجم
07:37 GMTتمساح أليف يلاحق الليزر كالقطط... فيديو
07:13 GMTأمريكا: "حزب الله" عقبة رئيسية أمام السلام والاستقرار في لبنان والشرق الأوسط
07:10 GMTقيس سعيد: تونس لا تدار في السهرات ولا المقاهي
07:00 GMTطاقم طائرة أمريكية يبلغ عن سيدة ترضع حيوانها الأليف
06:46 GMTمسكن آلام مشهور يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب
06:42 GMTخطأ شائع عند تناول العسل
06:38 GMTواشنطن تدعو إلى إجراء مفاوضات عاجلة إزاء التصعيد العسكري في إثيوبيا
06:27 GMTالعثور على مومياء غابرة القدم في بيرو
05:57 GMTمنتجات لتقوية أنظمة الدفاع الخمسة في الجسم
05:52 GMTست إصابات بعيارات نارية خلال "الجمعة السوداء" في أمريكا
05:33 GMTرئيس الوزراء الياباني لا يستبعد إمكانية توجيه ضربة استباقية لقواعد العدو
05:23 GMTالصين وروسيا ترفضان بشدة فكرة عقد قمة للديمقراطية لأنها تهدف إلى التفريق بين الدول
05:16 GMTخبراء يتحدثون عن التخزين الصحيح واختيار اليوسفي
05:02 GMTمقتل 3 أشخاص باضطرابات في جزر سليمان