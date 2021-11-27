تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
جنوب أفريقيا تتقاسم مع وكالات السلامة البيولوجية في بلدان أخرى عينات من متحور "أوميكرون"
https://arabic.sputniknews.com/20211127/كرات-الجليد-تغطي-بحيرة-مانيتوبا-الكندية-في-ظاهرة-غريبة-فيديو--1053331487.html
كرات الجليد تغطي بحيرة مانيتوبا الكندية في ظاهرة غريبة... فيديو
كرات الجليد تغطي بحيرة مانيتوبا الكندية في ظاهرة غريبة... فيديو
أثار ظهور كرات جليدية على سطح بحيرة مانيتويا الكندية دهشة السكان المحليين وحتى العلماء. 27.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-27T14:56+0000
2021-11-27T14:56+0000
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/17/1048188255_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d1b4c5c0950c0620ac6f58efbd045152.jpg
ويظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، البحيرة وهي مغطاة بكرات جليدية بشكل كامل، في ظاهرة طبيعية جديدة على السكان المحليين.ووفقا للاختصاصي في عالم الجليد، جيف كافانو، يمكن أن تنشأ التضاريس غير العادية لسطح البحيرة بسبب اضطراب المياه عند درجات حرارة تحت الصفر. وبحسب قوله، فقد حدث ذلك بسبب الرياح العاتية.في وقت سابق، ظهرت تشكيلات جليدية دائرية غير عادية على نهر بيرا في إقليم يامالو-نينيتس المتمتع بالحكم الذاتي. وفقا للسكان المحليين، نشأت "الفطائر" بسبب الانخفاض الحاد في درجة الحرارة في المنطقة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/17/1048188255_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_929b01502f8eafccfae3a1fa8f8563bf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو

كرات الجليد تغطي بحيرة مانيتوبا الكندية في ظاهرة غريبة... فيديو

14:56 GMT 27.11.2021
© REUTERS / Lindsay DeDario تكون قطع من الجليد في شلالات نياجرا بسبب درجات الحرارة المنخفضة التي تشهدها ولاية نيويورك، الولايات المتحدة، 21 فبراير 2021
 تكون قطع من الجليد في شلالات نياجرا بسبب درجات الحرارة المنخفضة التي تشهدها ولاية نيويورك، الولايات المتحدة، 21 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
© REUTERS / Lindsay DeDario
تابعنا عبر
أثار ظهور كرات جليدية على سطح بحيرة مانيتويا الكندية دهشة السكان المحليين وحتى العلماء.
ويظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، البحيرة وهي مغطاة بكرات جليدية بشكل كامل، في ظاهرة طبيعية جديدة على السكان المحليين.
ووفقا للاختصاصي في عالم الجليد، جيف كافانو، يمكن أن تنشأ التضاريس غير العادية لسطح البحيرة بسبب اضطراب المياه عند درجات حرارة تحت الصفر. وبحسب قوله، فقد حدث ذلك بسبب الرياح العاتية.
في وقت سابق، ظهرت تشكيلات جليدية دائرية غير عادية على نهر بيرا في إقليم يامالو-نينيتس المتمتع بالحكم الذاتي. وفقا للسكان المحليين، نشأت "الفطائر" بسبب الانخفاض الحاد في درجة الحرارة في المنطقة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
15:59 GMTجنوب أفريقيا تتقاسم مع وكالات السلامة البيولوجية في بلدان أخرى عينات من متحور "أوميكرون"
15:50 GMTأفضل أطعمة على الإطلاق يمكن تناولها بعد سن الـ50
15:26 GMTإيران تعتزم بلوغ مستوى 4 ملايين برميل نفط يوميا
15:21 GMTاكتشاف 5 جثث جديدة أثناء أعمال الإنقاذ بعد حادثة منجم الفحم في سيبيريا
15:20 GMT3 مروحيات روسية خارقة تشارك في "إيديكس 2021"
15:17 GMTإيران تبعث برسالة تهديد إلى "الأعداء"...سنجبركم على الخروج بطريقة مذلة
15:12 GMTالعلاج بالضوء الأحمر يحسن البصر... وانقراض الحيوانات الضخمة أدى إلى حرائق الغابات
15:10 GMTروسيا تتكهن بتخلي "أوكوس" عن مشروع الغواصة النووية
15:07 GMTالأمريكيون ينفقون 6 مليارات دولار في "الجمعة السوداء"
15:02 GMTليبيا والمغرب يتفقان على تسهيل التأشيرات واستئناف الرحلات الجوية
14:57 GMTإعلام: مقتل ضابطين في الجيش السوداني إثر هجوم شنته ميليشيا إثيوبية بالأسلحة الثقيلة على الحدود
14:56 GMTكرات الجليد تغطي بحيرة مانيتوبا الكندية في ظاهرة غريبة... فيديو
14:44 GMTإيران تزيح الستار عن غواصة جديدة
14:40 GMTبريطانيا تعلن تسجيل أول إصابتين بالمتحور الجديد "أوميكرون" من فيروس كورونا
14:36 GMTحمدوك يعفي المدير العام للشرطة السودانية ونائبه من منصبيهما
14:28 GMTنائبة في الكونغرس تعتذر عن عنصريتها ضد المسلمين
14:22 GMTقرقاش يعلق على زيارة ابن زايد إلى تركيا
14:20 GMTموسكو: الحديث عن تخطيط روسيا لغزو أوكرانيا محاولة أمريكية لإشعال الصراع في دونباس
14:04 GMTعاصفة قوية تجتاح بريطانيا وتؤدي لأضرار بشرية ومادية... فيديو وصور
13:56 GMTاحتجاجات واسعة وقتلى... أين جزر سليمان التي شغلت العالم وماذا يجري فيها