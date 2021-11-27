كرات الجليد تغطي بحيرة مانيتوبا الكندية في ظاهرة غريبة... فيديو

ويظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، البحيرة وهي مغطاة بكرات جليدية بشكل كامل، في ظاهرة طبيعية جديدة على السكان المحليين.ووفقا للاختصاصي في عالم الجليد، جيف كافانو، يمكن أن تنشأ التضاريس غير العادية لسطح البحيرة بسبب اضطراب المياه عند درجات حرارة تحت الصفر. وبحسب قوله، فقد حدث ذلك بسبب الرياح العاتية.في وقت سابق، ظهرت تشكيلات جليدية دائرية غير عادية على نهر بيرا في إقليم يامالو-نينيتس المتمتع بالحكم الذاتي. وفقا للسكان المحليين، نشأت "الفطائر" بسبب الانخفاض الحاد في درجة الحرارة في المنطقة.
أثار ظهور كرات جليدية على سطح بحيرة مانيتويا الكندية دهشة السكان المحليين وحتى العلماء.
ويظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، البحيرة وهي مغطاة بكرات جليدية بشكل كامل، في ظاهرة طبيعية جديدة على السكان المحليين.
❄️ #Canadian Lake Manitoba is covered with sparse ice balls. This phenomenon surprised local residents and even scientists. Glociologist Jeff Kavanaugh believes that the unusual relief of the surface of the lake could have arisen due to the turbulence of the water at negative . pic.twitter.com/5hsxJRTa6f