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كوريا الجنوبية قد تجبر الأشخاص غير المطعمين على دفع تكاليف علاج كورونا
كوريا الجنوبية قد تجبر الأشخاص غير المطعمين على دفع تكاليف علاج كورونا
أفادت "Newsis" نقلاً عن مصدر في الحكومة بأن سلطات كوريا الجنوبية تدرس إمكانية إلزام المواطنين غير المطعمين بدفع جزء من مبلغ علاج فيروس كورونا بأنفسهم. 27.11.2021, سبوتنيك عربي
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2021-11-27T13:37+0000
العالم
كوريا الجنوبية
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والهدف هو زيادة مستوى التطعيم ضد فيروس كورونا، والذي بلغ بحسب أحدث البيانات 79.4% من السكان و91.2% من السكان البالغين. على خلفية تزايد حالات المرض وعدد المرضى المصابين بأمراض خطيرة، خلصت السلطات إلى أن هذا لم يكن كافيا.حاليًا، بموجب قانون الوقاية من الأمراض المعدية، تدفع الدولة المبلغ الكامل لتكاليف العلاج في حالة الإصابة بكوفيد-19. في المتوسط ​​، تكلف نحو 10 مليون وون (ما يقارب 8.3 ألف دولار) للفرد.تسجل كوريا الجنوبية مؤخرًا 3-4 آلاف مريض بفيروس كورونا يوميًا.
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العالم, كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية قد تجبر الأشخاص غير المطعمين على دفع تكاليف علاج كورونا

13:37 GMT 27.11.2021
© Sputnik . Li San Khyon / الذهاب إلى بنك الصورالانتخابات الفرعية لرئيس البلدية في سئول في كوريا الجنوبية، 7 أبريل 2021
الانتخابات الفرعية لرئيس البلدية في سئول في كوريا الجنوبية، 7 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
© Sputnik . Li San Khyon
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أفادت "Newsis" نقلاً عن مصدر في الحكومة بأن سلطات كوريا الجنوبية تدرس إمكانية إلزام المواطنين غير المطعمين بدفع جزء من مبلغ علاج فيروس كورونا بأنفسهم.
والهدف هو زيادة مستوى التطعيم ضد فيروس كورونا، والذي بلغ بحسب أحدث البيانات 79.4% من السكان و91.2% من السكان البالغين. على خلفية تزايد حالات المرض وعدد المرضى المصابين بأمراض خطيرة، خلصت السلطات إلى أن هذا لم يكن كافيا.

وأضاف المصدر للوكالة: "نوقش هذا، ستنظر الحكومة في الجانب التشريعي وكيف سيقبله المواطنون. وعندما نجمع الآراء في ديسمبر (كانون الأول) سيكون من الممكن في الجلسة البرلمانية المقبلة تعديل محتوى مشروع القانون الذي تدفعه الحكومة للعلاج".

حاليًا، بموجب قانون الوقاية من الأمراض المعدية، تدفع الدولة المبلغ الكامل لتكاليف العلاج في حالة الإصابة بكوفيد-19. في المتوسط ​​، تكلف نحو 10 مليون وون (ما يقارب 8.3 ألف دولار) للفرد.
تسجل كوريا الجنوبية مؤخرًا 3-4 آلاف مريض بفيروس كورونا يوميًا.
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