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ليفربول يواصل تألقه برباعية في شباك ساوثامبتون... فيديو
ليفربول يواصل تألقه برباعية في شباك ساوثامبتون... فيديو
نجح فريق ليفربول الإنجليزي في اكتساح منافسه ساوثامبتون برباعية نظيفة دون رد، ضمن منافسات الأسبوع الـ13 من الـ"بريميرليغ". 27.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-27T17:53+0000
2021-11-27T17:53+0000
الدوري الإنجليزي
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وأحرز أهداف الفريق الإنجليزي، ديوغو غوتا هدفين، وكل من تياغو ألكانتارا وفان دايك هدف، في وقت قام نجم المنتخب المصري محمد صلاح، بصناعة الهدف الثاني لغوتا، في لقاء أقيم على ملعب "الآنفيلد"، مساء اليوم السبت.وبهذه النتيجة بات ليفربول في المركز الثاني، مؤقتًا، برصيد 28 نقطة، بفارق نقطة عن متصدر الدوري الإنجليزي، حاليًا، تشيلسي.ويدخل الفريق الإنجليزي قمة وديربي "الميرسيسايد"، الأربعاء المقبل، بمواجهة غريمه التقليدي، إيفرتون.
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الدوري الإنجليزي

ليفربول يواصل تألقه برباعية في شباك ساوثامبتون... فيديو

17:53 GMT 27.11.2021
© REUTERS / ANDREW COULDRIDGEمحمد صلاح في مباراة ليفربول ضد واتفورد، 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد واتفورد، 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
© REUTERS / ANDREW COULDRIDGE
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نجح فريق ليفربول الإنجليزي في اكتساح منافسه ساوثامبتون برباعية نظيفة دون رد، ضمن منافسات الأسبوع الـ13 من الـ"بريميرليغ".
وأحرز أهداف الفريق الإنجليزي، ديوغو غوتا هدفين، وكل من تياغو ألكانتارا وفان دايك هدف، في وقت قام نجم المنتخب المصري محمد صلاح، بصناعة الهدف الثاني لغوتا، في لقاء أقيم على ملعب "الآنفيلد"، مساء اليوم السبت.
وبهذه النتيجة بات ليفربول في المركز الثاني، مؤقتًا، برصيد 28 نقطة، بفارق نقطة عن متصدر الدوري الإنجليزي، حاليًا، تشيلسي.
ويدخل الفريق الإنجليزي قمة وديربي "الميرسيسايد"، الأربعاء المقبل، بمواجهة غريمه التقليدي، إيفرتون.
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