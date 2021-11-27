تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211127/ما-هو-سر-العداء-الأمريكي-لـحزب-الله-اللبناني؟-1053328371.html
ما هو سر العداء الأمريكي لـ"حزب الله" اللبناني؟
ما هو سر العداء الأمريكي لـ"حزب الله" اللبناني؟
صرحت وزارة الخارجية الأمريكية، أن قدرات "حزب الله" تشكل عقبة رئيسية أمام السلام والاستقرار في لبنان والشرق الأوسط. 27.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-27T13:12+0000
2021-11-27T13:20+0000
راديو
نافذة على لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1b/1053328271_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_1c5b1dc3280c02931dbc2be69aff20d8.png
ما هو سر العداء الأمريكي لحزب الله اللبناني؟
ما هو سر العداء الأمريكي لحزب الله اللبناني؟
جاء ذلك في بيان للوزارة نشر على موقعها الإلكتروني، مساء الجمعة الماضي ، رحبت فيه بإعلان أستراليا "حزب الله" بأكمله منظمة إرهابية بموجب القانون الجنائي الأسترالي.وأشارت في البيان إلى أن "حزب الله" منظمة إرهابية خطيرة تهدد سلامة المجتمع الدولي وتقوض سيادة الدولة اللبنانية، حسب تعبيرها.يقول المستشار والباحث في الشؤون الإقليمية، رفعت البدوي، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الشأن: "تصريح الخارجية الأمريكية ليس بجديد، فموقف الإدارة الأمريكية معروف فيما يخص حزب الله، كما أن موقف أستراليا هو بدفع من أمريكا لاتخاذ مثل هذا القرار المعادي لحزب الله".ويشير البدوي إلى أن وصف الولايات المتحدة لـ"حزب الله" بأنه حزب إرهابي، ووضعه على لائحة الإرهاب، "فهذا أمر طبيعي بالنسبة لها، خاصة أنه يتعرض لأشرس حملة إعلامية لتشويه صورته، كونه أصبح حزبا فاعلا وقويا مؤثرا، ليس فقط في لبنان وإنما في سياسات الإقليم، بعد أن قاوم المشاريع الأمريكية في كل من لبنان وسوريا، وصد العدو الإسرائيلي في لبنان وأصبح يشكل له تهديدا مباشرا".التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..إعداد وتقديم: عماد الطفيلي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1b/1053328271_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_2918fa38b167c6063ce8752526c034cd.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
راديو, نافذة على لبنان, аудио

ما هو سر العداء الأمريكي لـ"حزب الله" اللبناني؟

13:12 GMT 27.11.2021 (تم التحديث: 13:20 GMT 27.11.2021)
ما هو سر العداء الأمريكي لحزب الله اللبناني؟
تابعنا عبر
عماد الطفيلي - سبوتنيك عربي
عماد الطفيلي
كل المواضيع
صرحت وزارة الخارجية الأمريكية، أن قدرات "حزب الله" تشكل عقبة رئيسية أمام السلام والاستقرار في لبنان والشرق الأوسط.
جاء ذلك في بيان للوزارة نشر على موقعها الإلكتروني، مساء الجمعة الماضي ، رحبت فيه بإعلان أستراليا "حزب الله" بأكمله منظمة إرهابية بموجب القانون الجنائي الأسترالي.
وأشارت في البيان إلى أن "حزب الله" منظمة إرهابية خطيرة تهدد سلامة المجتمع الدولي وتقوض سيادة الدولة اللبنانية، حسب تعبيرها.
يقول المستشار والباحث في الشؤون الإقليمية، رفعت البدوي، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الشأن: "تصريح الخارجية الأمريكية ليس بجديد، فموقف الإدارة الأمريكية معروف فيما يخص حزب الله، كما أن موقف أستراليا هو بدفع من أمريكا لاتخاذ مثل هذا القرار المعادي لحزب الله".
ويشير البدوي إلى أن وصف الولايات المتحدة لـ"حزب الله" بأنه حزب إرهابي، ووضعه على لائحة الإرهاب، "فهذا أمر طبيعي بالنسبة لها، خاصة أنه يتعرض لأشرس حملة إعلامية لتشويه صورته، كونه أصبح حزبا فاعلا وقويا مؤثرا، ليس فقط في لبنان وإنما في سياسات الإقليم، بعد أن قاوم المشاريع الأمريكية في كل من لبنان وسوريا، وصد العدو الإسرائيلي في لبنان وأصبح يشكل له تهديدا مباشرا".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
إعداد وتقديم: عماد الطفيلي
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
14:28 GMTنائبة في الكونغرس تعتذر عن عنصريتها ضد المسلمين
14:22 GMTقرقاش يعلق على زيارة ابن زايد إلى تركيا
14:20 GMTموسكو: الحديث عن تخطيط روسيا لغزو أوكرانيا محاولة أمريكية لإشعال الصراع في دونباس
14:04 GMTعاصفة قوية تجتاح بريطانيا وتؤدي لأضرار بشرية ومادية... فيديو وصور
13:56 GMTاحتجاجات واسعة وقتلى... أين جزر سليمان التي شغلت العالم وماذا يجري فيها
13:50 GMTالمغرب يعلق التنقل البحري للأفراد مع فرنسا بسبب كورونا
13:45 GMTدنيا سمير غانم تظهر في أول رحلة ترفيهية لها بعد وفاة والديها... صور
13:37 GMTكوريا الجنوبية قد تجبر الأشخاص غير المطعمين على دفع تكاليف علاج كورونا
13:29 GMT"فيفا" يحيي الذكرى الأولى لمباراة "القاضية ممكن" بين الأهلي والزمالك
13:25 GMTحوت عملاق يلتهم زورقا على متنه شخصان... فيديو
13:24 GMTخبير: فرص عودة أمريكا للاتفاق النووي مع إيران أكبر في الوقت الحالي
13:12 GMTما هو سر العداء الأمريكي لـ"حزب الله" اللبناني؟
13:09 GMTصناع فيلم "بلوغ" السعودي يروون تفاصيل مشاركتهم في مهرجان القاهرة السينمائي
12:55 GMTدراسة تنصح بالتخلص من الفشار داخل السينما
12:52 GMTقوات مسلحة إثيوبية تشن هجوما على السودان وأنباء عن مواجهات بالأسلحة الثقيلة
12:51 GMT"تيليغرام" تسعد مستخدمي أجهزة "أبل" بميزة جديدة
12:44 GMTجنوب أفريقيا: تتم معاقبتنا لاكتشاف متحور "أوميكرون"
12:42 GMTمصر تعلن عن موعد تشغيل أول مفاعل نووي في الضبعة
12:41 GMTاجتماع قطري أفغاني في الدوحة لبحث جهود تحقيق الاستقرار والمساعدات الإنسانية لمواطني أفغانستان
12:30 GMTمحكمة روسية تلقي القبض على مفتش الدولة في "روستيخ نادزور" بعد الحادث في المنجم