ما هو سر العداء الأمريكي لـ"حزب الله" اللبناني؟

جاء ذلك في بيان للوزارة نشر على موقعها الإلكتروني، مساء الجمعة الماضي ، رحبت فيه بإعلان أستراليا "حزب الله" بأكمله منظمة إرهابية بموجب القانون الجنائي الأسترالي.وأشارت في البيان إلى أن "حزب الله" منظمة إرهابية خطيرة تهدد سلامة المجتمع الدولي وتقوض سيادة الدولة اللبنانية، حسب تعبيرها.يقول المستشار والباحث في الشؤون الإقليمية، رفعت البدوي، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الشأن: "تصريح الخارجية الأمريكية ليس بجديد، فموقف الإدارة الأمريكية معروف فيما يخص حزب الله، كما أن موقف أستراليا هو بدفع من أمريكا لاتخاذ مثل هذا القرار المعادي لحزب الله".ويشير البدوي إلى أن وصف الولايات المتحدة لـ"حزب الله" بأنه حزب إرهابي، ووضعه على لائحة الإرهاب، "فهذا أمر طبيعي بالنسبة لها، خاصة أنه يتعرض لأشرس حملة إعلامية لتشويه صورته، كونه أصبح حزبا فاعلا وقويا مؤثرا، ليس فقط في لبنان وإنما في سياسات الإقليم، بعد أن قاوم المشاريع الأمريكية في كل من لبنان وسوريا، وصد العدو الإسرائيلي في لبنان وأصبح يشكل له تهديدا مباشرا".التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..إعداد وتقديم: عماد الطفيلي
وأشارت في البيان إلى أن "حزب الله" منظمة إرهابية خطيرة تهدد سلامة المجتمع الدولي وتقوض سيادة الدولة اللبنانية، حسب تعبيرها.
يقول المستشار والباحث في الشؤون الإقليمية، رفعت البدوي، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الشأن: "تصريح الخارجية الأمريكية ليس بجديد، فموقف الإدارة الأمريكية معروف فيما يخص حزب الله، كما أن موقف أستراليا هو بدفع من أمريكا لاتخاذ مثل هذا القرار المعادي لحزب الله".
ويشير البدوي إلى أن وصف الولايات المتحدة لـ"حزب الله" بأنه حزب إرهابي، ووضعه على لائحة الإرهاب، "فهذا أمر طبيعي بالنسبة لها، خاصة أنه يتعرض لأشرس حملة إعلامية لتشويه صورته، كونه أصبح حزبا فاعلا وقويا مؤثرا، ليس فقط في لبنان وإنما في سياسات الإقليم، بعد أن قاوم المشاريع الأمريكية في كل من لبنان وسوريا، وصد العدو الإسرائيلي في لبنان وأصبح يشكل له تهديدا مباشرا".