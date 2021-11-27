https://arabic.sputniknews.com/20211127/محكمة-روسية-تلقي-القبض-على-مفتش-الدولة-في-روستيخ-نادزور-بعد-الحادث-في-المنجم-1053319013.html

محكمة روسية تلقي القبض على مفتش الدولة في "روستيخ نادزور" بعد الحادث في المنجم

محكمة روسية تلقي القبض على مفتش الدولة في "روستيخ نادزور" بعد الحادث في المنجم

ألقت المحكمة القبض على مفتش الدولة في "روستيخ نادزور" بعد الحادث في منجم ليستفياجنيا بمنطقة كيميروف الروسية. 27.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-27T07:41+0000

2021-11-27T07:41+0000

2021-11-27T07:41+0000

روسيا

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اعتقلت محكمة منطقة كيميروفو المركزية لمدة شهرين، حتى 26 يناير/ كانون الثاني 2022، رئيس مفتشي الدولة في دائرة بيلوفسكي الإقليمية في إدارة سيبيريا "روستيخ نادزور" فياتشيسلاف سيميكين، المحتجز في قضية مأساة منجم ليستفياجنيا، حسب مكتب المدعي الإقليمي.وذكرت الدائرة الصحفية لمكتب المدعي العام الإقليمي أن التحقيق طلب القبض على سيميكين.وقال مكتب المدعي العام: "تم اعتقال سيميكين لمدة شهرين حتى 26 يناير/ كانون الثاني 2022 كإجراء من ضبط النفس".في وقت سابق، أعلنت لجنة التحقيق رفع قضية "ضد كبير مفتشي الدولة في دائرة بيلوفسكي الإقليمية التابعة لإدارة روستيخنادزور في سيبيريا، وسيرغي فينوكوروف وفياتشيسلاف سيميكين، المشتبه في ارتكابهم جريمة بموجب الجزء 3 من المادة 293 من قانون المجرمين (إهمال أدى إلى وفاة شخصين أو أكثر) ". وفقًا للتحقيق، في نوفمبر، قام المشتبه بهم بشكل غير صحيح بواجباتهم للإشراف على تنفيذ متطلبات السلامة الصناعية في منشأة إنتاج خطرة.وذكرت خدمات الطوارئ الروسية والسلطات المحلية، أنه كان هناك 285 شخصا في المنجم وأمكن إنقاذ 236 منهم. ولا تزال عملية الإنقاذ جارية.وأضافت السلطات أن عملية إنقاذ العالقين توقفت بعد ظهر اليوم الخميس، بسبب احتمال حدوث انفجار، وتم إخراج رجال الإنقاذ من المنجم بشكل سريع.وتم إجلاء 239 شخصا (بما يشمل الضحايا والمصابين)، من إجمالي 285 شخصا كانوا في المنجم وقت وقوع الحادث، ولا يزال 46 عاملا محاصرين.هذا وكان هناك تضاربا في حصيلة المصابين، حيث أشار حاكم المنطقة سيرغي تسيفيليف، في بيان، أنهم 43 مصابا، وفيما أفادت وزارة الطوارئ الروسية أن الإجمالي 44 مصابا، ولم يتسن لها التأكد من ذلك.

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