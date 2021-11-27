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مسكن آلام مشهور يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب
مسكن آلام مشهور يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب
تحدث علماء بريطانيون عن مسكن آلام مشهور يزيد من الوفاة. 27.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-27T06:46+0000
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قام علماء بريطانيون بتقييم تأثير الأسبرين على القلب. في رأيهم، إن استخدام هذا الدواء يزيد من خطر الإصابة بفشل القلب، وفقًا لتقارير Express.إضافة إلى ذلك، أشار الخبراء إلى أن عدد الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية يتجاوز عدد المصابين بالسرطان ومرض الزهايمر.
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مجتمع

مسكن آلام مشهور يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب

06:46 GMT 27.11.2021
© AFP 2021 / LOIC VENANCEدواء
دواء - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
© AFP 2021 / LOIC VENANCE
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تحدث علماء بريطانيون عن مسكن آلام مشهور يزيد من الوفاة.
قام علماء بريطانيون بتقييم تأثير الأسبرين على القلب. في رأيهم، إن استخدام هذا الدواء يزيد من خطر الإصابة بفشل القلب، وفقًا لتقارير Express.

فوفقًا لدراسة أجراها خبراء من مؤسسة القلب البريطانية والجمعية الأوروبية لأمراض القلب، فإن أحد أشهر مسكنات الألم في العالم يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 26٪. الأسبرين هو السبب الرئيسي للوفاة في بريطانيا والعالم.

إضافة إلى ذلك، أشار الخبراء إلى أن عدد الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية يتجاوز عدد المصابين بالسرطان ومرض الزهايمر.
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