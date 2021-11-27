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https://arabic.sputniknews.com/20211127/مسكن-آلام-مشهور-يزيد-من-خطر-الإصابة-بأمراض-القلب-1053318035.html
مسكن آلام مشهور يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب
مسكن آلام مشهور يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب
تحدث علماء بريطانيون عن مسكن آلام مشهور يزيد من الوفاة. 27.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-27T06:46+0000
2021-11-27T06:46+0000
2021-11-27T06:46+0000
مجتمع
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قام علماء بريطانيون بتقييم تأثير الأسبرين على القلب. في رأيهم، إن استخدام هذا الدواء يزيد من خطر الإصابة بفشل القلب، وفقًا لتقارير Express.إضافة إلى ذلك، أشار الخبراء إلى أن عدد الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية يتجاوز عدد المصابين بالسرطان ومرض الزهايمر.
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سبوتنيك عربي
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مجتمع
مسكن آلام مشهور يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب
تحدث علماء بريطانيون عن مسكن آلام مشهور يزيد من الوفاة.
قام علماء بريطانيون بتقييم تأثير الأسبرين على القلب. في رأيهم، إن استخدام هذا الدواء يزيد من خطر الإصابة بفشل القلب، وفقًا لتقارير Express.
فوفقًا لدراسة أجراها خبراء من مؤسسة القلب البريطانية والجمعية الأوروبية لأمراض القلب، فإن أحد أشهر
مسكنات الألم في العالم يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 26٪. الأسبرين هو السبب الرئيسي للوفاة في بريطانيا والعالم.
إضافة إلى ذلك، أشار الخبراء إلى أن عدد الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية يتجاوز عدد المصابين بالسرطان ومرض الزهايمر.