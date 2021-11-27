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مصر تعلن عن أسلحة جديدة في "إيديكس 2021"
مصر تعلن عن أسلحة جديدة في "إيديكس 2021"
نظمت القوات المسلحة المصرية مؤتمرا صحفيا عالميا، للإعلان عن موعد انطلاق معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"، الذي ينطلق الاثنين المقبل بمشاركة أكثر من 40... 27.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-27T20:18+0000
2021-11-27T20:18+0000
أخبار مصر الآن
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ويتم تنظيم معرض "إيديكس 2021" تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حسبما ذكر تقرير عن المعرض لـ "بوابة أخبار اليوم المصرية"، التي أوضحت أنه تم عقد المؤتمر الصحفي بمشاركة وزير الدولة للإنتاج الحربي، محمد أحمد مرسي.وشارك أيضا الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع واللواء أسامة عزت، رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة ورئيس الشركة العربية العالمية للبصريات اللواء طارق سعد زغلول، وتومس غونت، رئيس شركة "كلاريون" في منطقة الشرق الأوسط، المنظمة للمعرض الدفاعي.وقال وزير الدولة للإنتاج الحربي إنه سيتم الكشف عن العديد من الأسلحة التي تصنعها مصر محليا ومنها المدرعة المصرية "سينا 200" والمدرعة "إس تي 500" وقذائف الأعماق المصرية "نورس 1"، التي تتعامل مع الغواصات على أعماق عديدة، إضافة إلى تنفيذ خط إنتاج محلي للرشاش المتعدد.
https://arabic.sputniknews.com/20211127/3-مروحيات-روسية-خارقة-تشارك-في-إيديكس-2021-1053332237.html
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أخبار مصر الآن

مصر تعلن عن أسلحة جديدة في "إيديكس 2021"

20:18 GMT 27.11.2021
© Sputnik . Alaa Almotairyحافلة التمساح مدرعة مصرية ضخمة
حافلة التمساح مدرعة مصرية ضخمة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
© Sputnik . Alaa Almotairy
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نظمت القوات المسلحة المصرية مؤتمرا صحفيا عالميا، للإعلان عن موعد انطلاق معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"، الذي ينطلق الاثنين المقبل بمشاركة أكثر من 40 دولة.
ويتم تنظيم معرض "إيديكس 2021" تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حسبما ذكر تقرير عن المعرض لـ "بوابة أخبار اليوم المصرية"، التي أوضحت أنه تم عقد المؤتمر الصحفي بمشاركة وزير الدولة للإنتاج الحربي، محمد أحمد مرسي.
وشارك أيضا الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع واللواء أسامة عزت، رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة ورئيس الشركة العربية العالمية للبصريات اللواء طارق سعد زغلول، وتومس غونت، رئيس شركة "كلاريون" في منطقة الشرق الأوسط، المنظمة للمعرض الدفاعي.
Вертолёт Ка-52/ Kamov-52 helicopter - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
3 مروحيات روسية خارقة تشارك في "إيديكس 2021"
15:20 GMT
وقال وزير الدولة للإنتاج الحربي إنه سيتم الكشف عن العديد من الأسلحة التي تصنعها مصر محليا ومنها المدرعة المصرية "سينا 200" والمدرعة "إس تي 500" وقذائف الأعماق المصرية "نورس 1"، التي تتعامل مع الغواصات على أعماق عديدة، إضافة إلى تنفيذ خط إنتاج محلي للرشاش المتعدد.
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20:18 GMTمصر تعلن عن أسلحة جديدة في "إيديكس 2021"
20:14 GMTالجيش السوداني يكشف رسميا تفاصيل الهجوم الإثيوبي على قواته
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