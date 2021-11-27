مصر تعلن عن أسلحة جديدة في "إيديكس 2021"

ويتم تنظيم معرض "إيديكس 2021" تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حسبما ذكر تقرير عن المعرض لـ "بوابة أخبار اليوم المصرية"، التي أوضحت أنه تم عقد المؤتمر الصحفي بمشاركة وزير الدولة للإنتاج الحربي، محمد أحمد مرسي.وشارك أيضا الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع واللواء أسامة عزت، رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة ورئيس الشركة العربية العالمية للبصريات اللواء طارق سعد زغلول، وتومس غونت، رئيس شركة "كلاريون" في منطقة الشرق الأوسط، المنظمة للمعرض الدفاعي.وقال وزير الدولة للإنتاج الحربي إنه سيتم الكشف عن العديد من الأسلحة التي تصنعها مصر محليا ومنها المدرعة المصرية "سينا 200" والمدرعة "إس تي 500" وقذائف الأعماق المصرية "نورس 1"، التي تتعامل مع الغواصات على أعماق عديدة، إضافة إلى تنفيذ خط إنتاج محلي للرشاش المتعدد.
نظمت القوات المسلحة المصرية مؤتمرا صحفيا عالميا، للإعلان عن موعد انطلاق معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"، الذي ينطلق الاثنين المقبل بمشاركة أكثر من 40 دولة.
ويتم تنظيم معرض "إيديكس 2021" تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حسبما ذكر تقرير عن المعرض لـ "بوابة أخبار اليوم المصرية"، التي أوضحت أنه تم عقد المؤتمر الصحفي بمشاركة وزير الدولة للإنتاج الحربي، محمد أحمد مرسي.
وشارك أيضا الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع واللواء أسامة عزت، رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة ورئيس الشركة العربية العالمية للبصريات اللواء طارق سعد زغلول، وتومس غونت، رئيس شركة "كلاريون" في منطقة الشرق الأوسط، المنظمة للمعرض الدفاعي.
وقال وزير الدولة للإنتاج الحربي إنه سيتم الكشف عن العديد من الأسلحة التي تصنعها مصر محليا ومنها المدرعة المصرية "سينا 200" والمدرعة "إس تي 500" وقذائف الأعماق المصرية "نورس 1"، التي تتعامل مع الغواصات على أعماق عديدة، إضافة إلى تنفيذ خط إنتاج محلي للرشاش المتعدد.