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مصر تعلن عن موعد تشغيل أول مفاعل نووي في الضبعة
مصر تعلن عن موعد تشغيل أول مفاعل نووي في الضبعة
كشف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، الدكتور محمد شاكر، عن موعد تشغيل أول مفاعل نووي بمحطة الضبعة. 27.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-27T12:42+0000
2021-11-27T12:42+0000
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وحسب موقع "اليوم السابع"، قال شاكر، إنه سيتم تشغيل المفاعل النووي الأول بقدرة 1200 ميجا وات لتوليد الكهرباء وفقا للجدول الزمنى للمشروع عام 2026.وأضاف أنه سيتم تشغيل باقي المفاعلات الـ 4 تباعا، لافتا إلى أنها مجهزة بأحدث أنظمة السلامة. وأكد أيضا أن هذه النوعية من المفاعلات النووية تمتاز بالتشغيل الآمن دون أية تأثيرات سلبية على البيئة المحيطة بها، مشيرا إلى عدم التسرب الإشعاعي عن طريق الفلاتر والحواجز المتعددة، وتحتوى على نظام تحكم آلي الحديث.وشدد الوزير المصري على أن مصر ملتزمة بالجدول الزمني لتنفيذ برنامجها النووي لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات في الضبعة، بالتعاون مع شركة "روساتوم" الروسية المسؤولة عن إنشاء المحطة.
https://arabic.sputniknews.com/20210729/روساتوم-ترد-على-أنباء-توقف-مشروع-محطة-الضبعة-النووية-في-مصر-1049700285.html
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أخبار مصر الآن

مصر تعلن عن موعد تشغيل أول مفاعل نووي في الضبعة

12:42 GMT 27.11.2021
© Sputnik . Pavel Lisitsynمفاعل نووي حراري
مفاعل نووي حراري - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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كشف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، الدكتور محمد شاكر، عن موعد تشغيل أول مفاعل نووي بمحطة الضبعة.
وحسب موقع "اليوم السابع"، قال شاكر، إنه سيتم تشغيل المفاعل النووي الأول بقدرة 1200 ميجا وات لتوليد الكهرباء وفقا للجدول الزمنى للمشروع عام 2026.
وأضاف أنه سيتم تشغيل باقي المفاعلات الـ 4 تباعا، لافتا إلى أنها مجهزة بأحدث أنظمة السلامة.
وأوضح أنه تمت إضافة معاير سلامة إضافية بحيث لها قدرة غير مسبوقة على مقاومة الحوادث الضخمة فيمكنها أن تتصدى لاصطدام طائرة وزنها 400 طن وسرعتها 150 مترا فى الثانية.
وأكد أيضا أن هذه النوعية من المفاعلات النووية تمتاز بالتشغيل الآمن دون أية تأثيرات سلبية على البيئة المحيطة بها، مشيرا إلى عدم التسرب الإشعاعي عن طريق الفلاتر والحواجز المتعددة، وتحتوى على نظام تحكم آلي الحديث.
نماذج من مفاعلات روس أتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2021
"روساتوم" ترد على أنباء توقف مشروع محطة الضبعة النووية في مصر
29 يوليو, 18:09 GMT
وشدد الوزير المصري على أن مصر ملتزمة بالجدول الزمني لتنفيذ برنامجها النووي لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات في الضبعة، بالتعاون مع شركة "روساتوم" الروسية المسؤولة عن إنشاء المحطة.
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