مصر تعلن عن موعد تشغيل أول مفاعل نووي في الضبعة

وحسب موقع "اليوم السابع"، قال شاكر، إنه سيتم تشغيل المفاعل النووي الأول بقدرة 1200 ميجا وات لتوليد الكهرباء وفقا للجدول الزمنى للمشروع عام 2026.وأضاف أنه سيتم تشغيل باقي المفاعلات الـ 4 تباعا، لافتا إلى أنها مجهزة بأحدث أنظمة السلامة. وأكد أيضا أن هذه النوعية من المفاعلات النووية تمتاز بالتشغيل الآمن دون أية تأثيرات سلبية على البيئة المحيطة بها، مشيرا إلى عدم التسرب الإشعاعي عن طريق الفلاتر والحواجز المتعددة، وتحتوى على نظام تحكم آلي الحديث.وشدد الوزير المصري على أن مصر ملتزمة بالجدول الزمني لتنفيذ برنامجها النووي لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات في الضبعة، بالتعاون مع شركة "روساتوم" الروسية المسؤولة عن إنشاء المحطة.
وأضاف أنه سيتم تشغيل باقي المفاعلات الـ 4 تباعا، لافتا إلى أنها مجهزة بأحدث أنظمة السلامة.
وأوضح أنه تمت إضافة معاير سلامة إضافية بحيث لها قدرة غير مسبوقة على مقاومة الحوادث الضخمة فيمكنها أن تتصدى لاصطدام طائرة وزنها 400 طن وسرعتها 150 مترا فى الثانية.
وأكد أيضا أن هذه النوعية من المفاعلات النووية تمتاز بالتشغيل الآمن دون أية تأثيرات سلبية على البيئة المحيطة بها، مشيرا إلى عدم التسرب الإشعاعي عن طريق الفلاتر والحواجز المتعددة، وتحتوى على نظام تحكم آلي الحديث.