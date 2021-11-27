https://arabic.sputniknews.com/20211127/مصر-تعلن-عن-موعد-تشغيل-أول-مفاعل-نووي-في-الضبعة-1053327088.html

مصر تعلن عن موعد تشغيل أول مفاعل نووي في الضبعة

مصر تعلن عن موعد تشغيل أول مفاعل نووي في الضبعة

كشف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، الدكتور محمد شاكر، عن موعد تشغيل أول مفاعل نووي بمحطة الضبعة. 27.11.2021, سبوتنيك عربي

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أخبار مصر الآن

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وحسب موقع "اليوم السابع"، قال شاكر، إنه سيتم تشغيل المفاعل النووي الأول بقدرة 1200 ميجا وات لتوليد الكهرباء وفقا للجدول الزمنى للمشروع عام 2026.وأضاف أنه سيتم تشغيل باقي المفاعلات الـ 4 تباعا، لافتا إلى أنها مجهزة بأحدث أنظمة السلامة. وأكد أيضا أن هذه النوعية من المفاعلات النووية تمتاز بالتشغيل الآمن دون أية تأثيرات سلبية على البيئة المحيطة بها، مشيرا إلى عدم التسرب الإشعاعي عن طريق الفلاتر والحواجز المتعددة، وتحتوى على نظام تحكم آلي الحديث.وشدد الوزير المصري على أن مصر ملتزمة بالجدول الزمني لتنفيذ برنامجها النووي لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات في الضبعة، بالتعاون مع شركة "روساتوم" الروسية المسؤولة عن إنشاء المحطة.

https://arabic.sputniknews.com/20210729/روساتوم-ترد-على-أنباء-توقف-مشروع-محطة-الضبعة-النووية-في-مصر-1049700285.html

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