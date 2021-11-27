مصر والمجر تتفقان على الاعتراف المتبادل بشهادات تطعيم كورونا

وقالت الخارجية المصرية، اليوم السبت، إن نظيرتها المجرية وافقت اليوم السبت على مشروع الاتفاقية المطروح بين البلدين.طرح مشروع إبرام الاتفاقية بين البلدين للاعتراف المُتبادل بشهادات تطعيم كورونا الصادرة عن السلطات المعنية بالبلدين خلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى المجر في أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢١.وبحسب وزارة الخارجية المصرية، قابلت المجر الأمر بترحيب كبير - وقتها- لبدء التباحث بين الجانبين المصري والمجري حول كافة التفصيلات ذات الصلة.تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وسيكون لها تأثير إيجابي في تسهيل حركة سفر المواطنين المصريين والمجريين بين البلدين، وسوف تساهم في زيادة أعداد السائحين المجريين القادمين إلى مصر، وفقا للخارجية المصرية.
وبحسب وزارة الخارجية المصرية، قابلت المجر الأمر بترحيب كبير - وقتها- لبدء التباحث بين الجانبين المصري والمجري حول كافة التفصيلات ذات الصلة.
تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وسيكون لها تأثير إيجابي في تسهيل حركة سفر المواطنين المصريين والمجريين بين البلدين، وسوف تساهم في زيادة أعداد السائحين المجريين القادمين إلى مصر، وفقا للخارجية المصرية.