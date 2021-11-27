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مصر والمجر تتفقان على الاعتراف المتبادل بشهادات تطعيم كورونا
مصر والمجر تتفقان على الاعتراف المتبادل بشهادات تطعيم كورونا
أبرمت مصر والمجر اتفاقية من أجل الاعتراف المتبادل بين الدولتين بشهادات تطعيم فيروس كورونا، التي يتم إصدارها من جانب السلطات المختصة في البلدين. 27.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-27T22:21+0000
2021-11-27T22:21+0000
فيروس كورونا
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وقالت الخارجية المصرية، اليوم السبت، إن نظيرتها المجرية وافقت اليوم السبت على مشروع الاتفاقية المطروح بين البلدين.طرح مشروع إبرام الاتفاقية بين البلدين للاعتراف المُتبادل بشهادات تطعيم كورونا الصادرة عن السلطات المعنية بالبلدين خلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى المجر في أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢١.وبحسب وزارة الخارجية المصرية، قابلت المجر الأمر بترحيب كبير - وقتها- لبدء التباحث بين الجانبين المصري والمجري حول كافة التفصيلات ذات الصلة.تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وسيكون لها تأثير إيجابي في تسهيل حركة سفر المواطنين المصريين والمجريين بين البلدين، وسوف تساهم في زيادة أعداد السائحين المجريين القادمين إلى مصر، وفقا للخارجية المصرية.
https://arabic.sputniknews.com/20211117/الإفتاء-المصرية-تعلق-على-تزوير-شهادات-التطعيم-1050731942.html
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فيروس كورونا

مصر والمجر تتفقان على الاعتراف المتبادل بشهادات تطعيم كورونا

22:21 GMT 27.11.2021
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYبدء تطعيم واسع النطاق في مصر ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، القاهرة، 4 مارس 2021
بدء تطعيم واسع النطاق في مصر ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، القاهرة، 4 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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أبرمت مصر والمجر اتفاقية من أجل الاعتراف المتبادل بين الدولتين بشهادات تطعيم فيروس كورونا، التي يتم إصدارها من جانب السلطات المختصة في البلدين.
وقالت الخارجية المصرية، اليوم السبت، إن نظيرتها المجرية وافقت اليوم السبت على مشروع الاتفاقية المطروح بين البلدين.
طرح مشروع إبرام الاتفاقية بين البلدين للاعتراف المُتبادل بشهادات تطعيم كورونا الصادرة عن السلطات المعنية بالبلدين خلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى المجر في أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢١.
دار الإفتاء المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2021
الإفتاء المصرية تعلق على تزوير شهادات التطعيم
17 نوفمبر, 15:58 GMT
وبحسب وزارة الخارجية المصرية، قابلت المجر الأمر بترحيب كبير - وقتها- لبدء التباحث بين الجانبين المصري والمجري حول كافة التفصيلات ذات الصلة.
تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وسيكون لها تأثير إيجابي في تسهيل حركة سفر المواطنين المصريين والمجريين بين البلدين، وسوف تساهم في زيادة أعداد السائحين المجريين القادمين إلى مصر، وفقا للخارجية المصرية.
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