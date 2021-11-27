ممثل مصري كبير يبكي مواقع التواصل: أعيش مأساة كبيرة.. زوج ابنتي أقام دعوى قضائية ضدي

وقال رشوان توفيق (88 سنة) في تصريحات له اليوم السبت، إن زوج ابنته الصغرى وحفيده أقاما دعوى قضائية ضده، بسبب خلافات مادية بينهم.وأشار الممثل الكبير إلى أنه بسبب هذه المشاكل يعيش حاليا "مأساة كبرى لا تقل في تأثيرها على وفاة ابنه الوحيد توفيق".وأوضح في تصريحات لموقع "القاهرة 24" قائلا: "جوز بنتي عايز يحجر عليا وأنا عايش، وأنا عشت عمري كله لبنتي واديتهم عمري كله وفلوسه حتى لما مراتي كانت عايشة".وأكد توفيق أنه حاليا لم يعد يملك الكثير من المال كما يعتقد البعض، وقال "معيش (لا أملك) غير الموبايل (الهاتف النقال) الصغير اللي بتكلم منه والخط الأرضي باسمي وكل ما أملك راح لبناتي".وقال توفيق في تصريحات أخرى لموقع "اليوم السابع": "بيحاولوا يهدوا بيت الحب اللي بنيته طول عمري، رغم كل هذا أنا مشفق على ابنتي آية لأنها بسيطة وطيبة وربما تم التأثير عليها ودفعها لرفع قضايا علي، وأدعو لها بالصحة والهداية".وأضاف: "ما يحدث لي حالياً يذكرني بقصة عطيل لشكسبير والأمين ياجو التي جسدتها على المسرح، وقصة الملك لير، وما يحدث للناس بسبب الثقة المطلقة في أشخاص لا يصونها".ورشوان توفيق بدأ حياته الفنية في نهاية خمسينيات القرن الماضي، وشارك في حوالي 295 عملا فنيا ما بين أفلام سينمائية ومسلسلات وسهرات تلفزيونية ومسرحيات.وعمل مع مشاهير السينما المصرية في الإخراج والإنتاج والتمثيل، وتميز بمشاركته في الأعمال الدينية في فترة طويلة لما يتميز به من إجادته اللغة العربية الفصحى.ومن بين أشهر الأعمال التي شارك فيها "أبنائي الأعزاء شكرًا"، "الأيام"، "الشهد والدموع"، "الزيني بركات"، وغيرها الكثير.
تعاطف عدد واسع من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مع التصريحات التي كشفها الممثل المصري رشوان توفيق بشأن ما يتعرض له من أسرته.
وقال رشوان توفيق (88 سنة) في تصريحات له اليوم السبت، إن زوج ابنته الصغرى وحفيده أقاما دعوى قضائية ضده، بسبب خلافات مادية بينهم.
وأشار الممثل الكبير إلى أنه بسبب هذه المشاكل يعيش حاليا "مأساة كبرى لا تقل في تأثيرها على وفاة ابنه الوحيد توفيق".
وأوضح في تصريحات لموقع "القاهرة 24" قائلا: "جوز بنتي عايز يحجر عليا وأنا عايش، وأنا عشت عمري كله لبنتي واديتهم عمري كله وفلوسه حتى لما مراتي كانت عايشة".
وأكد توفيق أنه حاليا لم يعد يملك الكثير من المال كما يعتقد البعض، وقال "معيش (لا أملك) غير الموبايل (الهاتف النقال) الصغير اللي بتكلم منه والخط الأرضي باسمي وكل ما أملك راح لبناتي".
وتابع: "في النهاية بنتي تكافئني بأن زوجها يرفع عليّ قضية، ولكن أنا عارف أن جوزها وابنها يرفعوا علي قضية عشان في خلافات مادية بينا".
وقال توفيق في تصريحات أخرى لموقع "اليوم السابع": "بيحاولوا يهدوا بيت الحب اللي بنيته طول عمري، رغم كل هذا أنا مشفق على ابنتي آية لأنها بسيطة وطيبة وربما تم التأثير عليها ودفعها لرفع قضايا علي، وأدعو لها بالصحة والهداية".
وأضاف: "ما يحدث لي حالياً يذكرني بقصة عطيل لشكسبير والأمين ياجو التي جسدتها على المسرح، وقصة الملك لير، وما يحدث للناس بسبب الثقة المطلقة في أشخاص لا يصونها".
ورشوان توفيق بدأ حياته الفنية في نهاية خمسينيات القرن الماضي، وشارك في حوالي 295 عملا فنيا ما بين أفلام سينمائية ومسلسلات وسهرات تلفزيونية ومسرحيات.
وعمل مع مشاهير السينما المصرية في الإخراج والإنتاج والتمثيل، وتميز بمشاركته في الأعمال الدينية في فترة طويلة لما يتميز به من إجادته اللغة العربية الفصحى.
ومن بين أشهر الأعمال التي شارك فيها "أبنائي الأعزاء شكرًا"، "الأيام"، "الشهد والدموع"، "الزيني بركات"، وغيرها الكثير.