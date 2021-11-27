https://arabic.sputniknews.com/20211127/منتجات-لتقوية-أنظمة-الدفاع-الخمسة-في-الجسم-1053317377.html

منتجات لتقوية أنظمة الدفاع الخمسة في الجسم

منتجات لتقوية أنظمة الدفاع الخمسة في الجسم

لمساعدة الجسم على التكيف مع المرض وضمان حياة صحية، ينصح خبراء التغذية بالاهتمام بالأطعمة التي يمكن أن تقوي كل من أنظمة الدفاع الخمسة في الجسم. 27.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-27T05:57+0000

2021-11-27T05:57+0000

2021-11-27T05:57+0000

مجتمع

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اختار الأطباء قائمة بالمنتجات المتاحة لكل منها - تكوين الأوعية الدموية، والتجديد، والبكتريا الدقيقة المعوية، والحمض النووي، والمناعة.إن عملية تكوين الأوعية هي عملية طبيعية تمامًا، ولكن يمكن أن يكون لها تأثير سلبي، حيث تغذي نمو أمراض مثل السرطان أو مرض الزهايمر. وفقا للخبراء، فإن "المواد المساعدة" الغذائية الأكثر فعالية هي فول الصويا والطماطم والرمان وحتى الجعة (بجرعات معتدلة).للتجديد - إصلاح الأنسجة - ينصح بتناول الأسماك الدهنية والشوكولاتة الداكنة والمانغو وزيت الزيتون. لوحظ أن اتباع نظام غذائي غني بزيت السمك يزيد من إنتاج الخلايا الجذعية، التي ترتبط بتحسين الدورة الدموية في العضلات المحرومة من الأكسجين.يجب أن تكون الأطعمة التي تدعم الإصلاح الموثوق به للحمض النووي غنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات A و C و D و E. من بينها، يُنصح بتناول البرتقال والتوت والفلفل الأحمر والعدس والفاصوليا والبيض والسردين واللوز وغيرها.يمكن أن يقلل تناول الأطعمة الصحيحة بانتظام من الالتهاب ويقوي جهاز المناعة الضعيف. للقيام بذلك، ينصح الأطباء بإضافة عصير التوت البري وبراعم البروكلي وعصير العنب والتوت الأسود والجوز وجذر عرق السوس والتوت والفلفل الحار إلى النظام الغذائي.تكتب صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن هناك طريقة أخرى لدعم جهاز المناعة في مكافحة الأمراض في الجسم وهي الانتباه إلى الأمعاء. ينصح الخبراء باختيار الشاي الأسود أو الأخضر أو ​​أولونغ كمشروبات للحفاظ على توازن صحي. تشمل الأطعمة المفيدة للأمعاء الكيوي والشوكولاتة الداكنة والفول والأطعمة المخمرة مثل الكيمتشي الكوري ومخلل الملفوف والزبادي والكفير.أيضًا، يوجد منتج اقتصادي لتحسين الهضم. سيكون لإدراج صفار البيض في النظام الغذائي اليومي تأثير مفيد على عمل الجهاز الهضمي وتخفيف نقص الفيتامينات. في الوقت نفسه، حتى يتم امتصاصه جيدًا ويعزز فقدان الوزن، يجب إضافة صفار البيض إلى أطباق الخضار أو الأسماك أو اللحوم.

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مجتمع