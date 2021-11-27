موسكو: الحديث عن تخطيط روسيا لغزو أوكرانيا محاولة أمريكية لإشعال الصراع في دونباس

بتروبافلوفسك كامتشاتسكي- سبوتنيك. وقال ناريشكين، في حديث لقناة "روسيا 1"، إن "الهدف (من تلك الادعاءات) هو دفع السلطات في كييف إلى إعادة إشعال الصراع شرق أوكرانيا".وأضاف ناريشكين: "يجب أن أُطمئن الجميع: لن يحدث شيء من ذلك. مزاعم الغزو ليست سوى دعاية مغرضة من صناعة وزارة الخارجية الأمريكية".من جانبه، علّق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أمس الجمعة، على تصريحات الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بشأن احتمال حدوث انقلاب في بلاده بمشاركة روسيا، حيث أكد بيسكوف أن روسيا لا تقوم بمثل هذه الأمور.وقال بيسكوف للصحافيين: "لم يكن لدى روسيا خطط للمشاركة (بهذا الأمر). روسيا لا تتعامل مع مثل هذه الأمور على الإطلاق".وقال الرئيس الأوكراني، في وقت سابق، إنه توجد معلومات لدى المخابرات الأوكرانية حول تنفيذ انقلاب محتمل في أوكرانيا في الأول من كانون الأول/ديسمبر.وكانت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية قد ذكرت، في وقت سابق، أن المخابرات الأمريكية تعتقد أن روسيا تخطط لغزو أوكرانيا من ثلاثة اتجاهات - من أراضي شبه جزيرة القرم، وبراً، وعبر بيلاروس. ويُزعم أيضا أن موسكو استدعت "عشرات الآلاف" من جنود الاحتياط "على نطاق لم يسبق له مثيل في حقبة ما بعد الاتحاد السوفيتي".
انتقد رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، مزاعم الولايات المتحدة بشأن تخطيط روسيا لغزو أوكرانيا، مؤكدا أنها محاولة لإعادة إشعال الحرب في دونباس.
بتروبافلوفسك كامتشاتسكي- سبوتنيك. وقال ناريشكين، في حديث لقناة "روسيا 1"، إن "الهدف (من تلك الادعاءات) هو دفع السلطات في كييف إلى إعادة إشعال الصراع شرق أوكرانيا". وأضاف ناريشكين: "يجب أن أُطمئن الجميع: لن يحدث شيء من ذلك. مزاعم الغزو ليست سوى دعاية مغرضة من صناعة وزارة الخارجية الأمريكية".
من جانبه، علّق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أمس الجمعة، على تصريحات الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بشأن احتمال حدوث انقلاب في بلاده بمشاركة روسيا، حيث أكد بيسكوف أن روسيا لا تقوم بمثل هذه الأمور. وقال بيسكوف للصحافيين: "لم يكن لدى روسيا خطط للمشاركة (بهذا الأمر). روسيا لا تتعامل مع مثل هذه الأمور على الإطلاق". وقال الرئيس الأوكراني، في وقت سابق، إنه توجد معلومات لدى المخابرات الأوكرانية حول تنفيذ انقلاب محتمل في أوكرانيا في الأول من كانون الأول/ديسمبر.
وكانت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية قد ذكرت، في وقت سابق، أن المخابرات الأمريكية تعتقد أن روسيا تخطط لغزو أوكرانيا من ثلاثة اتجاهات - من أراضي شبه جزيرة القرم، وبراً، وعبر بيلاروس. ويُزعم أيضا أن موسكو استدعت "عشرات الآلاف" من جنود الاحتياط "على نطاق لم يسبق له مثيل في حقبة ما بعد الاتحاد السوفيتي".