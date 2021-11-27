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https://arabic.sputniknews.com/20211127/هدية-من-السيسي-لعروس-دعته-لحضور-حفل-زفافها-صور-1053334402.html
هدية من السيسي لعروس دعته لحضور حفل زفافها... صور
هدية من السيسي لعروس دعته لحضور حفل زفافها... صور
منح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، هدية إلى عروس من أسوان دعته لحضور حفل زفافها. 27.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-27T16:09+0000
2021-11-27T16:09+0000
2021-11-27T16:10+0000
أخبار مصر الآن
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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وأعلن الحساب الرسمي لمبادرة "حياة كريمة" على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، اليوم السبت، أن السيسي أرسل جهاز زفاف العروس كاملًا إلى منزلها.ونشرت صفحة "حياة كريمة" صورًا لجهاز عروس أسوان.وكانت عروس أسوان وجهت الدعوة للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لحضور حفل زفافها، وذلك أثناء زيارته لتفقد المنازل المتضررة في غرب أسوان.يشار إلى أن السيسي وقرينته، انتصار السيسي، حضرا يوم الخميس الماضي، احتفالية "الأقصر... طريق الكباش" في مدينة الأقصر. ومبادرة "حياة كريمة" هي مبادرة رئاسية مصرية، تعمل على تغيير الحياة في الريف المصري، بتطويره على مختلف الأنحاء.
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أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي
هدية من السيسي لعروس دعته لحضور حفل زفافها... صور 16:09 GMT 27.11.2021 (تم التحديث: 16:10 GMT 27.11.2021)
منح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، هدية إلى عروس من أسوان دعته لحضور حفل زفافها.
وأعلن الحساب الرسمي لمبادرة "حياة كريمة" على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، اليوم السبت، أن السيسي أرسل جهاز زفاف العروس كاملًا إلى منزلها.
ونشرت صفحة "حياة كريمة" صورًا لجهاز عروس أسوان.
وكانت عروس أسوان وجهت الدعوة للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لحضور حفل زفافها، وذلك أثناء زيارته لتفقد المنازل المتضررة في غرب أسوان.
يشار إلى أن السيسي وقرينته، انتصار السيسي، حضرا يوم الخميس الماضي، احتفالية "
الأقصر... طريق الكباش
" في مدينة الأقصر.
ومبادرة "حياة كريمة" هي مبادرة رئاسية مصرية، تعمل على تغيير الحياة في الريف المصري، بتطويره على مختلف الأنحاء.