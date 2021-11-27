هل تهاجم إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية... إيهود أولمرت يرد

وأجرت صحيفة "معاريف" العبرية لقاء مع أولمرت، أوضح من خلاله أن بلاده لن تهاجم إيران، بدعوى أن كل الاستعدادات والمناورات والتدريبات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل بدعوى التأهب لضرب إيران، الهدف منها هو إخافة الإدارة الأمريكية فحسب، دون مهاجمة إيران نفسها.ونقلت الصحيفة على لسان أولمرت، أن هناك قناعة مؤداها أن تخصيص ميزانية ضخمة للجيش الإسرائيلي بهدف شن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية لا فائدة منه، كونه سيؤدي إلى إهدار مليارات الدولارات على حساب المصالح الأمنية والحياة الاجتماعية داخل بلاده.ورأى رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أن سلفه نفتالي بينيت يتبنى سياسة بنيامين نتنياهو نفسها، بزعم أنها سياسة تبرز مظاهر خوف وقلق بلاده عبر المواقف التي يتبناها من الاتفاق النووي الإيراني، مهاجما هذه السياسة، حيث حذّر من كونها ستقود إلى مواجهة مع الإدارة الأمريكية.وطالب إيهود أولمرت باتباع نهج وسياسة الحوار الدبلوماسي الهادئ مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، والابتعاد عن الخطاب العدواني المتغطرس، بدعوى أن هناك مصالح مشتركة بين الجانبين، الإسرائيلي والأمريكي.
قال إيهود أولمرت، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إن بلاده لن تقوم بمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية.
وأجرت صحيفة "معاريف" العبرية لقاء مع أولمرت، أوضح من خلاله أن بلاده لن تهاجم إيران، بدعوى أن كل الاستعدادات والمناورات والتدريبات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل بدعوى التأهب لضرب إيران، الهدف منها هو إخافة الإدارة الأمريكية فحسب، دون مهاجمة إيران نفسها.
ونقلت الصحيفة على لسان أولمرت، أن هناك قناعة مؤداها أن تخصيص ميزانية ضخمة للجيش الإسرائيلي بهدف شن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية لا فائدة منه، كونه سيؤدي إلى إهدار مليارات الدولارات على حساب المصالح الأمنية والحياة الاجتماعية داخل بلاده.
ورأى رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أن سلفه نفتالي بينيت يتبنى سياسة بنيامين نتنياهو نفسها، بزعم أنها سياسة تبرز مظاهر خوف وقلق بلاده عبر المواقف التي يتبناها من الاتفاق النووي الإيراني، مهاجما هذه السياسة، حيث حذّر من كونها ستقود إلى مواجهة مع الإدارة الأمريكية.
وطالب إيهود أولمرت باتباع نهج وسياسة الحوار الدبلوماسي الهادئ مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، والابتعاد عن الخطاب العدواني المتغطرس، بدعوى أن هناك مصالح مشتركة بين الجانبين، الإسرائيلي والأمريكي.