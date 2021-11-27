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https://arabic.sputniknews.com/20211127/هل-تهاجم-إسرائيل-المنشآت-النووية-الإيرانية-إيهود-أولمرت-يرد-1053334575.html
هل تهاجم إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية... إيهود أولمرت يرد
هل تهاجم إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية... إيهود أولمرت يرد
قال إيهود أولمرت، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إن بلاده لن تقوم بمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية. 27.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-27T16:19+0000
2021-11-27T16:19+0000
إيران
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وأجرت صحيفة "معاريف" العبرية لقاء مع أولمرت، أوضح من خلاله أن بلاده لن تهاجم إيران، بدعوى أن كل الاستعدادات والمناورات والتدريبات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل بدعوى التأهب لضرب إيران، الهدف منها هو إخافة الإدارة الأمريكية فحسب، دون مهاجمة إيران نفسها.ونقلت الصحيفة على لسان أولمرت، أن هناك قناعة مؤداها أن تخصيص ميزانية ضخمة للجيش الإسرائيلي بهدف شن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية لا فائدة منه، كونه سيؤدي إلى إهدار مليارات الدولارات على حساب المصالح الأمنية والحياة الاجتماعية داخل بلاده.ورأى رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أن سلفه نفتالي بينيت يتبنى سياسة بنيامين نتنياهو نفسها، بزعم أنها سياسة تبرز مظاهر خوف وقلق بلاده عبر المواقف التي يتبناها من الاتفاق النووي الإيراني، مهاجما هذه السياسة، حيث حذّر من كونها ستقود إلى مواجهة مع الإدارة الأمريكية.وطالب إيهود أولمرت باتباع نهج وسياسة الحوار الدبلوماسي الهادئ مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، والابتعاد عن الخطاب العدواني المتغطرس، بدعوى أن هناك مصالح مشتركة بين الجانبين، الإسرائيلي والأمريكي.
https://arabic.sputniknews.com/20211126/رئيس-الموساد-السابق-يطالب-بالهجوم-على-المنشآت-النووية-الإيرانية-1053292819.html
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إيران

هل تهاجم إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية... إيهود أولمرت يرد

16:19 GMT 27.11.2021
© Sputnik . Vladimir Fodorenko / الذهاب إلى بنك الصوررئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
© Sputnik . Vladimir Fodorenko
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قال إيهود أولمرت، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إن بلاده لن تقوم بمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية.
وأجرت صحيفة "معاريف" العبرية لقاء مع أولمرت، أوضح من خلاله أن بلاده لن تهاجم إيران، بدعوى أن كل الاستعدادات والمناورات والتدريبات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل بدعوى التأهب لضرب إيران، الهدف منها هو إخافة الإدارة الأمريكية فحسب، دون مهاجمة إيران نفسها.
يوسي كوهين، رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
رئيس الموساد السابق يطالب بالهجوم على المنشآت النووية الإيرانية
أمس, 08:43 GMT
ونقلت الصحيفة على لسان أولمرت، أن هناك قناعة مؤداها أن تخصيص ميزانية ضخمة للجيش الإسرائيلي بهدف شن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية لا فائدة منه، كونه سيؤدي إلى إهدار مليارات الدولارات على حساب المصالح الأمنية والحياة الاجتماعية داخل بلاده.
ورأى رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أن سلفه نفتالي بينيت يتبنى سياسة بنيامين نتنياهو نفسها، بزعم أنها سياسة تبرز مظاهر خوف وقلق بلاده عبر المواقف التي يتبناها من الاتفاق النووي الإيراني، مهاجما هذه السياسة، حيث حذّر من كونها ستقود إلى مواجهة مع الإدارة الأمريكية.
وطالب إيهود أولمرت باتباع نهج وسياسة الحوار الدبلوماسي الهادئ مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، والابتعاد عن الخطاب العدواني المتغطرس، بدعوى أن هناك مصالح مشتركة بين الجانبين، الإسرائيلي والأمريكي.
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