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https://arabic.sputniknews.com/20211127/هنية-أسرى-إسرائيل-لدى-حماس-لن-يروا-الشمس-حتى-ينعم-أسرانا-بشمس-الحرية-1053341867.html
هنية: أسرى إسرائيل لدى حماس لن يروا الشمس حتى ينعم أسرانا بشمس الحرية
هنية: أسرى إسرائيل لدى حماس لن يروا الشمس حتى ينعم أسرانا بشمس الحرية
قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم السبت، إن الأسرى الإسرائيليين الأربعة لدى الحركة لن يروا الشمس، حتى ينعم الأسرى الفلسطينيون بــ"شمس... 27.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-27T21:53+0000
2021-11-27T21:53+0000
فلسطين
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وأفادت وكالة شهاب، مساء اليوم السبت، بأن كلمة هنية جاءت خلال مشاركته بكلمة في "الملتقى العربي الدولي لنصرة الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال"، عبر تطبيق "زوم"، والذي أكد خلالها أن قضية الأسرى على رأس أولويات عمل حركة حماس.وذكر هنية أن تحرك الحركة يأتي عبر مسارين، الأول يتمثل في دعم معارك الصمود من أجل توفير حياة كريمة داخل السجون الإسرائيلية للأسرى والوقوف معهم في نضالهم، فيما يقضي المسار الثاني بالعمل على تحريرهم من تلك السجون، بشكل كامل.وأشار رئيس المكتب السياسي لحماس إلى نجاح الحركة، سابقا، في إطلاق سراح أكثر من ألف أسير في صفقة كبيرة سميت بـ"وفاء الأحرار"، والتي أكدت أن "هذا العدو لا يعطي شيئًا إلّا مُكرهًا"، على حد قوله، مضيفا "أن ما قبل عملية سيف القدس ليس مثل ما بعد هذه المعركة، التي وضعت المنطقة على طريق النهاية للاحتلال، وحسم الصراع التاريخي مع المشروع الصهيوني الجاثم على أرض فلسطين".ويشار إلى أن مصر تسعى، جاهدة، إلى إتمام صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، التي تحتجز 4 إسرائيليين، بينهم جنديان تم أسرهما خلال الحرب على غزة، صيف عام 2014، المعروفة باسم "الجرف الصامد"، والتي استمرت 51 يوما كاملة.
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فلسطين

هنية: أسرى إسرائيل لدى حماس لن يروا الشمس حتى ينعم أسرانا بشمس الحرية

21:53 GMT 27.11.2021
© AP Photo / Adel Hana إسماعيل هنية
إسماعيل هنية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
© AP Photo / Adel Hana
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قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم السبت، إن الأسرى الإسرائيليين الأربعة لدى الحركة لن يروا الشمس، حتى ينعم الأسرى الفلسطينيون بــ"شمس الحرية".
وأفادت وكالة شهاب، مساء اليوم السبت، بأن كلمة هنية جاءت خلال مشاركته بكلمة في "الملتقى العربي الدولي لنصرة الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال"، عبر تطبيق "زوم"، والذي أكد خلالها أن قضية الأسرى على رأس أولويات عمل حركة حماس.
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وذكر هنية أن تحرك الحركة يأتي عبر مسارين، الأول يتمثل في دعم معارك الصمود من أجل توفير حياة كريمة داخل السجون الإسرائيلية للأسرى والوقوف معهم في نضالهم، فيما يقضي المسار الثاني بالعمل على تحريرهم من تلك السجون، بشكل كامل.
وأشار رئيس المكتب السياسي لحماس إلى نجاح الحركة، سابقا، في إطلاق سراح أكثر من ألف أسير في صفقة كبيرة سميت بـ"وفاء الأحرار"، والتي أكدت أن "هذا العدو لا يعطي شيئًا إلّا مُكرهًا"، على حد قوله، مضيفا "أن ما قبل عملية سيف القدس ليس مثل ما بعد هذه المعركة، التي وضعت المنطقة على طريق النهاية للاحتلال، وحسم الصراع التاريخي مع المشروع الصهيوني الجاثم على أرض فلسطين".
ويشار إلى أن مصر تسعى، جاهدة، إلى إتمام صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، التي تحتجز 4 إسرائيليين، بينهم جنديان تم أسرهما خلال الحرب على غزة، صيف عام 2014، المعروفة باسم "الجرف الصامد"، والتي استمرت 51 يوما كاملة.
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