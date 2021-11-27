هولندا ترصد 61 مصابا بكوفيد-19 على متن رحلتين من جنوب أفريقيا

وحسب "رويترز"، صرحت الوزارة أن قرابة 600 مسافر وصلوا إلى مطار سخيبول في أمستردام على متن رحلتين أمس الجمعة. وأضافت أن جميع المسافرين خضعوا لفحوصات على مدى ساعات بسبب مخاوف متعلقة بسلالة الفيروس الجديدة.وأكدت الوزارة في وقت مبكر اليوم أن الفحوصات أثبتت إصابة 61 مسافرا بفيروس كورونا.وأفادت بأنها بدأت اليوم السبت إجراء المزيد من الفحوصات لمعرفة إن كان من بينهم مصابون بسلالة "أوميكرون" التي تم اكتشافها في الآونة الأخيرة.وكانت الحكومة الهولندية قد علقت جميع رحلات الطيران من جنوب القارة الأفريقية أمس الجمعة، وقررت وزارة الصحة إخضاع المسافرين الذين كانوا في الطريق بالفعل إلى هولندا لفحوصات وحجر صحي عند الوصول.وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، مساء الجمعة، إدراج المتحور الجديد من فيروس كورونا المكتشف في جنوب أفريقيا ودول أخرى، ضمن قائمة "المتغيرات المثيرة للقلق".ويخشى العلماء أن الارتفاع الحاد في حالات الإصابة بالفيروس في مقاطعة جوتنغ بجنوب أفريقيا، يعني أن المتحور المكتشف هناك لديه القدرة على الهروب من المناعة أكثر من المتغيرات الأخرى.وتصنف المنظمة سلالات فيروس كورونا "سارس كوف 2" المسبب لمرض "كوفيد 19"، كمتغيرات مثيرة للقلق عندما تكون أكثر قابلية للانتقال أو أكثر ضراوة أو لديها قدرة أكبر في التغلب على تدابير الصحة العامة، بما في ذلك اللقاحات والعلاجات.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، مساء الجمعة، إدراج المتحور الجديد من فيروس كورونا المكتشف في جنوب أفريقيا ودول أخرى، ضمن قائمة "المتغيرات المثيرة للقلق".
ويخشى العلماء أن الارتفاع الحاد في حالات الإصابة بالفيروس في مقاطعة جوتنغ بجنوب أفريقيا، يعني أن المتحور المكتشف هناك لديه القدرة على الهروب من المناعة أكثر من المتغيرات الأخرى.
وتصنف المنظمة سلالات فيروس كورونا "سارس كوف 2" المسبب لمرض "كوفيد 19"، كمتغيرات مثيرة للقلق عندما تكون أكثر قابلية للانتقال أو أكثر ضراوة أو لديها قدرة أكبر في التغلب على تدابير الصحة العامة، بما في ذلك اللقاحات والعلاجات.