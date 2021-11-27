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واشنطن تدعو إلى إجراء مفاوضات عاجلة إزاء التصعيد العسكري في إثيوبيا
واشنطن تدعو إلى إجراء مفاوضات عاجلة إزاء التصعيد العسكري في إثيوبيا
صرحت وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن تشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد العسكري في إثيوبيا وتدعو إلى إجراء مفاوضات عاجلة بشأن الأزمة. 27.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-27T06:38+0000
2021-11-27T06:40+0000
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وحسب بيان الوزارة، تحدث وزير الخارجية أنتوني بلينكين، يوم أمس الجمعة، في اتصال هاتفي مع الرئيس الكيني أوهورو كينياتا. اتفق الرئيس كينياتا والوزير بلينكين على أهمية وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق لجميع المجتمعات المتضررة من النزاع وأكدا دعمهما لإجراء حوار سياسي شامل في إثيوبيا.وأمس الجمعة، ظهر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، مرتديا الزي العسكري على خط الجبهة الأمامي مع الجيش الذي يقاتل قوات تيغراي في منطقة عفر شمال شرقي البلاد، بعدما سلّم المهام الحكومية لنائبه ديميكي ميكونين.وكانت عدة دول قد أطلقت تحذيرات لرعاياها بعدم السفر إلى إثيوبيا، في ظل إعلان حالة الطوارئ في البلاد، كما طالبت هذه الدول رعاياها هناك بمغادرة إثيوبيا في أقرب وقت.وأكدت الولايات المتحدة، الأربعاء الماضي، أنه "لا يوجد حل عسكري" للحرب الأهلية في إثيوبيا، لافتة إلى أنها تدعم الدبلوماسية، باعتبارها "الخيار الأول والأخير والوحيد".
https://arabic.sputniknews.com/20211126/أول-تصريحات-لرئيس-وزراء-إثيوبيا-بالزي-العسكري-على-جبهة-القتال-فيديو-1053301839.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, أخبار إثيوبيا

واشنطن تدعو إلى إجراء مفاوضات عاجلة إزاء التصعيد العسكري في إثيوبيا

06:38 GMT 27.11.2021 (تم التحديث: 06:40 GMT 27.11.2021)
© AFP 2021 / Saul Loebوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
© AFP 2021 / Saul Loeb
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صرحت وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن تشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد العسكري في إثيوبيا وتدعو إلى إجراء مفاوضات عاجلة بشأن الأزمة.
وحسب بيان الوزارة، تحدث وزير الخارجية أنتوني بلينكين، يوم أمس الجمعة، في اتصال هاتفي مع الرئيس الكيني أوهورو كينياتا.
وخلال المحادثة، أعرب بلينكين عن قلقه البالغ بشأن المؤشرات المقلقة للتصعيد العسكري في إثيوبيا وشدد على الحاجة إلى التحرك بشكل عاجل إلى المفاوضات.
اتفق الرئيس كينياتا والوزير بلينكين على أهمية وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق لجميع المجتمعات المتضررة من النزاع وأكدا دعمهما لإجراء حوار سياسي شامل في إثيوبيا.
رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
أول تصريحات لرئيس وزراء إثيوبيا بالزي العسكري على جبهة القتال... فيديو
أمس, 12:38 GMT
وأمس الجمعة، ظهر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، مرتديا الزي العسكري على خط الجبهة الأمامي مع الجيش الذي يقاتل قوات تيغراي في منطقة عفر شمال شرقي البلاد، بعدما سلّم المهام الحكومية لنائبه ديميكي ميكونين.
وكانت عدة دول قد أطلقت تحذيرات لرعاياها بعدم السفر إلى إثيوبيا، في ظل إعلان حالة الطوارئ في البلاد، كما طالبت هذه الدول رعاياها هناك بمغادرة إثيوبيا في أقرب وقت.
وأكدت الولايات المتحدة، الأربعاء الماضي، أنه "لا يوجد حل عسكري" للحرب الأهلية في إثيوبيا، لافتة إلى أنها تدعم الدبلوماسية، باعتبارها "الخيار الأول والأخير والوحيد".
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