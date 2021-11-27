واشنطن تدعو إلى إجراء مفاوضات عاجلة إزاء التصعيد العسكري في إثيوبيا

وحسب بيان الوزارة، تحدث وزير الخارجية أنتوني بلينكين، يوم أمس الجمعة، في اتصال هاتفي مع الرئيس الكيني أوهورو كينياتا. اتفق الرئيس كينياتا والوزير بلينكين على أهمية وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق لجميع المجتمعات المتضررة من النزاع وأكدا دعمهما لإجراء حوار سياسي شامل في إثيوبيا.وأمس الجمعة، ظهر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، مرتديا الزي العسكري على خط الجبهة الأمامي مع الجيش الذي يقاتل قوات تيغراي في منطقة عفر شمال شرقي البلاد، بعدما سلّم المهام الحكومية لنائبه ديميكي ميكونين.وكانت عدة دول قد أطلقت تحذيرات لرعاياها بعدم السفر إلى إثيوبيا، في ظل إعلان حالة الطوارئ في البلاد، كما طالبت هذه الدول رعاياها هناك بمغادرة إثيوبيا في أقرب وقت.وأكدت الولايات المتحدة، الأربعاء الماضي، أنه "لا يوجد حل عسكري" للحرب الأهلية في إثيوبيا، لافتة إلى أنها تدعم الدبلوماسية، باعتبارها "الخيار الأول والأخير والوحيد".
وأمس الجمعة، ظهر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، مرتديا الزي العسكري على خط الجبهة الأمامي مع الجيش الذي يقاتل قوات تيغراي في منطقة عفر شمال شرقي البلاد، بعدما سلّم المهام الحكومية لنائبه ديميكي ميكونين.
وكانت عدة دول قد أطلقت تحذيرات لرعاياها بعدم السفر إلى إثيوبيا، في ظل إعلان حالة الطوارئ في البلاد، كما طالبت هذه الدول رعاياها هناك بمغادرة إثيوبيا في أقرب وقت.
وأكدت الولايات المتحدة، الأربعاء الماضي، أنه "لا يوجد حل عسكري" للحرب الأهلية في إثيوبيا، لافتة إلى أنها تدعم الدبلوماسية، باعتبارها "الخيار الأول والأخير والوحيد".