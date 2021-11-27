واشنطن ترجح الضغط على إيران إذا استخدمت المحادثات لتسريع برنامجها النووي

وقال مالي في مقابلة لشبكة "بي بي سي"، "إذا كانت إيران تعتقد أن بإمكانها استغلال هذا الوقت لتعزيز قوتها ثم تعود وتقول إنها تريد شيئا أفضل، فلن ينجح ذلك".وأضاف، كان مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أولياونف، أعلن اليوم، بدء مشاورات غير رسمية في فيينا استعدادا لاستئناف مفاوضات استعادة الاتفاق النووي الإيراني.ومن المقرر أن تُستأنف مفاوضات فيينا لاستعادة الاتفاق النووي الإيراني في 29 من الشهر الجاري، حيث سيواصل المشاركون في المفاوضات النقاش حول إمكانية استعادة الاتفاق النووي الذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في مايو/أيار 2018.
أكد المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، اليوم السبت، أنه من المرجح أن تمارس الولايات المتحدة وشركاؤها ضغوطا على إيران إذا استغلت المحادثات التي تستأنف في فيينا يوم الاثنين كذريعة لتسريع برنامجها النووي.
وقال مالي في مقابلة لشبكة "بي بي سي"، "إذا كانت إيران تعتقد أن بإمكانها استغلال هذا الوقت لتعزيز قوتها ثم تعود وتقول إنها تريد شيئا أفضل، فلن ينجح ذلك".
وأضاف،
"سنفعل نحن وشركاؤنا كل ما لدينا لعدم حدوث ذلك".
كان مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أولياونف، أعلن اليوم، بدء مشاورات غير رسمية في فيينا استعدادا لاستئناف مفاوضات استعادة الاتفاق النووي الإيراني.
ومن المقرر أن تُستأنف مفاوضات فيينا لاستعادة الاتفاق النووي الإيراني في 29 من الشهر الجاري، حيث سيواصل المشاركون في المفاوضات النقاش حول إمكانية استعادة الاتفاق النووي الذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في مايو/أيار 2018.