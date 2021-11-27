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وزير التعليم المصري يكشف موقف تأجيل الدراسة بسبب "أوميكرون"
وزير التعليم المصري يكشف موقف تأجيل الدراسة بسبب "أوميكرون"
أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في مصر، طارق شوقي، أن وقف الدراسة أو تأجيلها، بسبب ظهور المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون"، ليس قرار وزارته،... 27.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-27T21:31+0000
2021-11-27T21:32+0000
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وقال شوقي في مداخلة هاتفية مع فضائية " أم بي سي مصر"، مساء اليوم، إنه من المبكر الحديث عن تأجيل الدراسة بسبب ظهور المتحور الجديد لفيروس كورونا، مشددا على أن وزارة التربية والتعليم دورها يتلخص في تقديم خدمة تعليمية إلى الطلاب في كل الظروف.وأضاف الوزير أن الخطوات المقبلة تكون من وزارة الصحة واللجنة العليا لإدارة الأزمة.وأوضح شوقي: "المتحور لسه ظاهر إمبارح، لو قعدنا في البيت أكثر من كده، الطلاب هتتعب في العملية التعليمية، يكفينا ما فُقد قبل كده".وشدد الوزير على أن "العام الدراسي يسير بشكل منتظم منذ أول يوم"، لافتًا إلى أن الوزارة قامت بتطعيم كافة أعضاء القائمين على العملية التعليمية.ووجه الوزير الشكر للمدارس على تطبيق الإجراءات الاحترازية.
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أخبار مصر الآن, فيروس كورونا

وزير التعليم المصري يكشف موقف تأجيل الدراسة بسبب "أوميكرون"

21:31 GMT 27.11.2021 (تم التحديث: 21:32 GMT 27.11.2021)
© youtube/alalamمدرسة في مصر
مدرسة في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
© youtube/alalam
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أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في مصر، طارق شوقي، أن وقف الدراسة أو تأجيلها، بسبب ظهور المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون"، ليس قرار وزارته، وإنما قرار وزارة الصحة التي تقيم وضع الوباء في البلاد.
وقال شوقي في مداخلة هاتفية مع فضائية " أم بي سي مصر"، مساء اليوم، إنه من المبكر الحديث عن تأجيل الدراسة بسبب ظهور المتحور الجديد لفيروس كورونا، مشددا على أن وزارة التربية والتعليم دورها يتلخص في تقديم خدمة تعليمية إلى الطلاب في كل الظروف.
وأضاف الوزير أن الخطوات المقبلة تكون من وزارة الصحة واللجنة العليا لإدارة الأزمة.
وأوضح شوقي: "المتحور لسه ظاهر إمبارح، لو قعدنا في البيت أكثر من كده، الطلاب هتتعب في العملية التعليمية، يكفينا ما فُقد قبل كده".
وشدد الوزير على أن "العام الدراسي يسير بشكل منتظم منذ أول يوم"، لافتًا إلى أن الوزارة قامت بتطعيم كافة أعضاء القائمين على العملية التعليمية.
ووجه الوزير الشكر للمدارس على تطبيق الإجراءات الاحترازية.
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