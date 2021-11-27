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وزير الطاقة الإثيوبي يؤكد مواصلة بلاده بناء سد النهضة جنبا إلى جنب مع "محاربة الإرهابيين"
وزير الطاقة الإثيوبي يؤكد مواصلة بلاده بناء سد النهضة جنبا إلى جنب مع "محاربة الإرهابيين"
أكد وزير الطاقة والمياه الإثيوبي، هابتامو إيتيفا، اليوم السبت، أن بلاده تستمر في عمليات بناء سد النهضة الإثيوبي، على نهر النيل، جنبا إلى جنب مع قتالها... 27.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-27T11:35+0000
2021-11-27T11:35+0000
أخبار سد النهضة الإثيوبي
أخبار إثيوبيا
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ونقلت شبكة "إي بي سي نيوز" الإثيوبية، اليوم، عن هابتامو إيتيفا، قوله: "بجانب القتال ضد الإرهابيين، نحن مستمرون في بناء سد النهضة العظيم".وكان الجيش الإثيوبي قد أعلن، الأربعاء الماضي، أنه نشر وحدات في محيط منطقة سد النهضة، لتأمينه ضد أي خطر بعد محاولات لمهاجمته.وتعهد الجيش بتأمين عملية بناء السد حتى إتمامه.وأوضح أن قواته تعكف حاليا على حراسة المنطقة، بصحبة وحدات ميكانيكية ومشاة وأفراد من القوات الخاصة الإقليمية، لتوفير الحماية اللازمة من أجل استكمال البناء ونقل مواد البناء.وتخوض الحكومة الإثيوبية المركزية صراعا ممتدا منذ العام الماضي، ضد جبهة تحرير تيغراي، والذي تطور بشكل دراماتيكي في الأسابيع الأخيرة إلى الحد الذي استدعى أديس أبابا إعلان الطوارئ وحث السكان على حمل السلاح، فيما طالبت دول عدة رعاياها بسرعة مغادرة البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20211125/الجيش-الإثيوبي-ينتشر-في-محيط-سد-النهضة-لصد-أي-عدوان-ضده-بعد-محاولات-لمهاجمته-1053284053.html
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أخبار سد النهضة الإثيوبي, أخبار إثيوبيا

وزير الطاقة الإثيوبي يؤكد مواصلة بلاده بناء سد النهضة جنبا إلى جنب مع "محاربة الإرهابيين"

11:35 GMT 27.11.2021
© AFP 2021 / -سد النهضة، إثيوبيا يوليو 2020
سد النهضة، إثيوبيا يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
© AFP 2021 / -
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أكد وزير الطاقة والمياه الإثيوبي، هابتامو إيتيفا، اليوم السبت، أن بلاده تستمر في عمليات بناء سد النهضة الإثيوبي، على نهر النيل، جنبا إلى جنب مع قتالها للإرهابيين.
ونقلت شبكة "إي بي سي نيوز" الإثيوبية، اليوم، عن هابتامو إيتيفا، قوله: "بجانب القتال ضد الإرهابيين، نحن مستمرون في بناء سد النهضة العظيم".
وأضاف أن البناء المنتظم والأعمال المتعلقة بسد النهضة تتقدم بشكل جيد، مشيرا إلى أن اكتمال المرحلة الثانية من السد، سيتيح توليد 600 إلى 700 ميغاواط من الكهرباء.
وكان الجيش الإثيوبي قد أعلن، الأربعاء الماضي، أنه نشر وحدات في محيط منطقة سد النهضة، لتأمينه ضد أي خطر بعد محاولات لمهاجمته.
سد النهضة، إثيوبيا 2013 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
الجيش الإثيوبي ينتشر في محيط سد النهضة ويتعهد بمواجهة "أي قوى" تقترب منه
25 نوفمبر, 20:26 GMT
وتعهد الجيش بتأمين عملية بناء السد حتى إتمامه.
وأوضح أن قواته تعكف حاليا على حراسة المنطقة، بصحبة وحدات ميكانيكية ومشاة وأفراد من القوات الخاصة الإقليمية، لتوفير الحماية اللازمة من أجل استكمال البناء ونقل مواد البناء.
وتخوض الحكومة الإثيوبية المركزية صراعا ممتدا منذ العام الماضي، ضد جبهة تحرير تيغراي، والذي تطور بشكل دراماتيكي في الأسابيع الأخيرة إلى الحد الذي استدعى أديس أبابا إعلان الطوارئ وحث السكان على حمل السلاح، فيما طالبت دول عدة رعاياها بسرعة مغادرة البلاد.
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