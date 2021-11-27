https://arabic.sputniknews.com/20211127/وزير-الطاقة-الإثيوبي-يؤكد-مواصلة-بلاده-بناء-سد-النهضة-جنبا-إلى-جنب-مع-محاربة-الإرهابيين-1053324282.html

وزير الطاقة الإثيوبي يؤكد مواصلة بلاده بناء سد النهضة جنبا إلى جنب مع "محاربة الإرهابيين"

وزير الطاقة الإثيوبي يؤكد مواصلة بلاده بناء سد النهضة جنبا إلى جنب مع "محاربة الإرهابيين"

أكد وزير الطاقة والمياه الإثيوبي، هابتامو إيتيفا، اليوم السبت، أن بلاده تستمر في عمليات بناء سد النهضة الإثيوبي، على نهر النيل، جنبا إلى جنب مع قتالها... 27.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-27T11:35+0000

2021-11-27T11:35+0000

2021-11-27T11:35+0000

أخبار سد النهضة الإثيوبي

أخبار إثيوبيا

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ونقلت شبكة "إي بي سي نيوز" الإثيوبية، اليوم، عن هابتامو إيتيفا، قوله: "بجانب القتال ضد الإرهابيين، نحن مستمرون في بناء سد النهضة العظيم".وكان الجيش الإثيوبي قد أعلن، الأربعاء الماضي، أنه نشر وحدات في محيط منطقة سد النهضة، لتأمينه ضد أي خطر بعد محاولات لمهاجمته.وتعهد الجيش بتأمين عملية بناء السد حتى إتمامه.وأوضح أن قواته تعكف حاليا على حراسة المنطقة، بصحبة وحدات ميكانيكية ومشاة وأفراد من القوات الخاصة الإقليمية، لتوفير الحماية اللازمة من أجل استكمال البناء ونقل مواد البناء.وتخوض الحكومة الإثيوبية المركزية صراعا ممتدا منذ العام الماضي، ضد جبهة تحرير تيغراي، والذي تطور بشكل دراماتيكي في الأسابيع الأخيرة إلى الحد الذي استدعى أديس أبابا إعلان الطوارئ وحث السكان على حمل السلاح، فيما طالبت دول عدة رعاياها بسرعة مغادرة البلاد.

https://arabic.sputniknews.com/20211125/الجيش-الإثيوبي-ينتشر-في-محيط-سد-النهضة-لصد-أي-عدوان-ضده-بعد-محاولات-لمهاجمته-1053284053.html

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أخبار سد النهضة الإثيوبي, أخبار إثيوبيا