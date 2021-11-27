https://arabic.sputniknews.com/20211127/3-مروحيات-روسية-خارقة-تشارك-في-إيديكس-2021-1053332237.html

3 مروحيات روسية خارقة تشارك في "إيديكس 2021"

3 مروحيات روسية خارقة تشارك في "إيديكس 2021"

تمثل المروحيات العسكرية المتطورة واحدة من الأسلحة الروسية الخارقة التي ستعرضها روسيا في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"، الذي ينطلق في القاهرة، الاثنين... 27.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-27T15:20+0000

2021-11-27T15:20+0000

2021-11-27T15:20+0000

أخبار روسيا

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وتكمن أهمية مشاركة المروحيات العسكرية الروسية في معرض "إيديكس 2021" في أنه يقام في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، التي تمتلك دولها واحدا من أضخم أساطيل المروحيات الروسية في العالم.ويقول بيان صحفي عن مشاركة شركة "مروحيات روسيا" في "إيديكس 2021"، إن دول الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا تمتلك نحو 500 مروحية عسكرية حصلت عليها من روسيا أو من الاتحاد السوفيتي السابق.ما أهي أخطر 3 مروحيات روسية تشارك في "إيديكس 2021"؟تعرض روسيا في "إيديكس 2021" المروحيات الهجومية "كا - 52" و"مي 35 بي" ومروحيات النقل العسكري "مي - 17 في - 5".وتعد مصر من أوائل الدول التي حصلت على المروحية الهجومية الروسية "كا - 52" التي تعد واحدة من أخطر المروحيات الهجومية في العالم ويمكنها الهبوط والإقلاع من على متن السفن الحربية طراز "ميسترال" التي تمتلكها البحرية المصرية.وتعد طائرة "مي 35 بي" واحدة من المروحيات العسكرية المتعددة المهام لقدرتها على خوض المعارك الحربية ومهاجمة الأهداف المعادية بقوة نيرانية متنوعة، بينما يمكن استخدامها أيضا في النقل العسكري.أما مروحية "مي 17 بي - 5" فهي مروحية نقل عسكري متعددة المهام يمكنها نقل العتاد العسكري داخل بدن الطائرة أو عن طريق تعليق الحمولة في الخارج.ويمكن استخدام الطائرة في مهام نقل قوات المظلات إلى مواقع العمليات كما يمكن استخدامها في عمليات الإنقاذ ونقل الجرحى من ساحات القتال.متى ينطلق "إيديكس 2021"؟ينطلق "إيديكس 2021" بمشاركة أكثر من 40 دولة وتستضيفه العاصمة المصرية القاهرة، خلال الفترة من 29 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 2 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.وتشارك في "إيديكس 2021" نحو 400 شركة متخصصة في مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية وأنظمة التسليح من شتى أنحاء العالم.

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