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3 مروحيات روسية خارقة تشارك في "إيديكس 2021"
3 مروحيات روسية خارقة تشارك في "إيديكس 2021"
تمثل المروحيات العسكرية المتطورة واحدة من الأسلحة الروسية الخارقة التي ستعرضها روسيا في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"، الذي ينطلق في القاهرة، الاثنين... 27.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-27T15:20+0000
2021-11-27T15:20+0000
أخبار روسيا
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وتكمن أهمية مشاركة المروحيات العسكرية الروسية في معرض "إيديكس 2021" في أنه يقام في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، التي تمتلك دولها واحدا من أضخم أساطيل المروحيات الروسية في العالم.ويقول بيان صحفي عن مشاركة شركة "مروحيات روسيا" في "إيديكس 2021"، إن دول الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا تمتلك نحو 500 مروحية عسكرية حصلت عليها من روسيا أو من الاتحاد السوفيتي السابق.ما أهي أخطر 3 مروحيات روسية تشارك في "إيديكس 2021"؟تعرض روسيا في "إيديكس 2021" المروحيات الهجومية "كا - 52" و"مي 35 بي" ومروحيات النقل العسكري "مي - 17 في - 5".وتعد مصر من أوائل الدول التي حصلت على المروحية الهجومية الروسية "كا - 52" التي تعد واحدة من أخطر المروحيات الهجومية في العالم ويمكنها الهبوط والإقلاع من على متن السفن الحربية طراز "ميسترال" التي تمتلكها البحرية المصرية.وتعد طائرة "مي 35 بي" واحدة من المروحيات العسكرية المتعددة المهام لقدرتها على خوض المعارك الحربية ومهاجمة الأهداف المعادية بقوة نيرانية متنوعة، بينما يمكن استخدامها أيضا في النقل العسكري.أما مروحية "مي 17 بي - 5" فهي مروحية نقل عسكري متعددة المهام يمكنها نقل العتاد العسكري داخل بدن الطائرة أو عن طريق تعليق الحمولة في الخارج.ويمكن استخدام الطائرة في مهام نقل قوات المظلات إلى مواقع العمليات كما يمكن استخدامها في عمليات الإنقاذ ونقل الجرحى من ساحات القتال.متى ينطلق "إيديكس 2021"؟ينطلق "إيديكس 2021" بمشاركة أكثر من 40 دولة وتستضيفه العاصمة المصرية القاهرة، خلال الفترة من 29 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 2 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.وتشارك في "إيديكس 2021" نحو 400 شركة متخصصة في مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية وأنظمة التسليح من شتى أنحاء العالم.
https://arabic.sputniknews.com/20211112/شركة-مروحيات-روسيا-تعرض-عددا-قياسيا-من-المعدات-في-معرض-دبي-للطيران--1050688477.html
https://arabic.sputniknews.com/20211117/للمرة-الأولى-مروحية-عسكرية-روسية-تقدم-عرضا-جويا-في-دبي-للطيران-2021-1050730143.html
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أخبار روسيا

3 مروحيات روسية خارقة تشارك في "إيديكس 2021"

15:20 GMT 27.11.2021
© Photo / Пресс служба "Вертолёты России"Вертолёт Ка-52/ Kamov-52 helicopter
Вертолёт Ка-52/ Kamov-52 helicopter - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
© Photo / Пресс служба "Вертолёты России"
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تمثل المروحيات العسكرية المتطورة واحدة من الأسلحة الروسية الخارقة التي ستعرضها روسيا في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"، الذي ينطلق في القاهرة، الاثنين المقبل.
وتكمن أهمية مشاركة المروحيات العسكرية الروسية في معرض "إيديكس 2021" في أنه يقام في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، التي تمتلك دولها واحدا من أضخم أساطيل المروحيات الروسية في العالم.
عرض مقاتلة كش ملك الروسية الحديثة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2021
شركة "مروحيات روسيا" تعرض عددا قياسيا من المعدات في معرض دبي للطيران
12 نوفمبر, 13:46 GMT
ويقول بيان صحفي عن مشاركة شركة "مروحيات روسيا" في "إيديكس 2021"، إن دول الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا تمتلك نحو 500 مروحية عسكرية حصلت عليها من روسيا أو من الاتحاد السوفيتي السابق.

ما أهي أخطر 3 مروحيات روسية تشارك في "إيديكس 2021"؟

تعرض روسيا في "إيديكس 2021" المروحيات الهجومية "كا - 52" و"مي 35 بي" ومروحيات النقل العسكري "مي - 17 في - 5".
وتعد مصر من أوائل الدول التي حصلت على المروحية الهجومية الروسية "كا - 52" التي تعد واحدة من أخطر المروحيات الهجومية في العالم ويمكنها الهبوط والإقلاع من على متن السفن الحربية طراز "ميسترال" التي تمتلكها البحرية المصرية.
وتمتلك "كا 52" ترسانة متنوعة من الأسلحة الهجومية، التي تمكنها خوض معارك ضد جميع الأهداف المعادية.
وتعد طائرة "مي 35 بي" واحدة من المروحيات العسكرية المتعددة المهام لقدرتها على خوض المعارك الحربية ومهاجمة الأهداف المعادية بقوة نيرانية متنوعة، بينما يمكن استخدامها أيضا في النقل العسكري.
أما مروحية "مي 17 بي - 5" فهي مروحية نقل عسكري متعددة المهام يمكنها نقل العتاد العسكري داخل بدن الطائرة أو عن طريق تعليق الحمولة في الخارج.
مناورات الطيران الحربي الروسي في إقليم تفيرسكايا (تفير) - الجيش الروسي، مروحية «مي - 28 إن» - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2021
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17 نوفمبر, 13:29 GMT
ويمكن استخدام الطائرة في مهام نقل قوات المظلات إلى مواقع العمليات كما يمكن استخدامها في عمليات الإنقاذ ونقل الجرحى من ساحات القتال.

متى ينطلق "إيديكس 2021"؟

ينطلق "إيديكس 2021" بمشاركة أكثر من 40 دولة وتستضيفه العاصمة المصرية القاهرة، خلال الفترة من 29 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 2 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وتشارك في "إيديكس 2021" نحو 400 شركة متخصصة في مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية وأنظمة التسليح من شتى أنحاء العالم.
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