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https://arabic.sputniknews.com/20211128/أبرز-المرشحين-للفوز-بلقب-شخصية-العام-من-مجلة-تايم-لسنة-2021-1053356744.html
أبرز المرشحين للفوز بلقب "شخصية العام" من مجلة "تايم" لسنة 2021
أبرز المرشحين للفوز بلقب "شخصية العام" من مجلة "تايم" لسنة 2021
أطلقت مجلة "تايم" الأمريكية تصويتها السنوي الخاص بلقب "شخصية العام" لسنة 2021، الذي تشارك ‏فيه شخصيات بارزة من كافة المجالات، وسبق للبعض منها الفوز خلال... 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T12:38+0000
2021-11-28T12:38+0000
الرئيس الأمريكي جو بايدن
دونالد ترامب
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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ومن أبرز المرشحين، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الصيني شي جينبينغ، ورئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، والرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، والمبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ جون كيري، وفقا لوكالة "فرانس برس".كما ينافس على لقب "شخصية العام" لسنة 2021، المعارض الروسي أليكسي نافالني، ومؤسس شركة "ميتا" (فيسبوك" سابقا) مارك زوكربرغ، والمغنية الأمريكية بريتني سبيرز، بعد تحررها أخيرا من الوصاية، والملياردير الأمريكي جيف بيزوس، وبابا الفاتيكان البابا فرنسيس، ومدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، والأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل.ومن الملاحظ في قائمة العام الحالي ترشيح الناشطة البيئية السويدية المراهقة، غريتا تونبرغ، التي سبق لها أن فازت باللقب في عام 2019.وكان من مفاجآت القائمة ترشيح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، للقب "شخصية العام" لسنة 2021، الذي سبق له أن فاز بها في عام 2016.من ناحيته، علق الرئيس البرازيلي، جايير بولسنارو، على ترشحه للفوز بلقب "شخصية العام" لسنة 2021، خلال البث الأسبوعي الخاص به على مواقع التواصل الاجتماعي.وقال بولسونارو إنه يأمل في الفوز باللقب بعدما أحرز نسبة تصويت 76 بالمئة يوم الخميس الماضي، ودعا أتباعه لمواصلة التصويت لصالحه.وسيقوم محررو مجلة "تايم" باختيار "شخصية العام"، وسيتم الإعلان عنها في 8 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونائبته كمالا هاريس، فازا بـ"شخصيتي العام" من مجلة "تايم" العام الماضي 2020.
https://arabic.sputniknews.com/20201211/لتغيير-القصة-الأمريكية-تايم-توضح-سبب-اختيار-بايدن-وكمالا-هاريس-شخصية-العام-في-2020-1047479622.html
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الرئيس الأمريكي جو بايدن, دونالد ترامب, الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أبرز المرشحين للفوز بلقب "شخصية العام" من مجلة "تايم" لسنة 2021

12:38 GMT 28.11.2021
© REUTERS / MARIO ANZUONIالمغنية الأمريكية، بريتني سبيرز
المغنية الأمريكية، بريتني سبيرز - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
المغنية الأمريكية، بريتني سبيرز
© REUTERS / MARIO ANZUONI
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أطلقت مجلة "تايم" الأمريكية تصويتها السنوي الخاص بلقب "شخصية العام" لسنة 2021، الذي تشارك ‏فيه شخصيات بارزة من كافة المجالات، وسبق للبعض منها الفوز خلال السنوات الماضية.‏
ومن أبرز المرشحين، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الصيني شي جينبينغ، ورئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، والرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، والمبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ جون كيري، وفقا لوكالة "فرانس برس".
كما ينافس على لقب "شخصية العام" لسنة 2021، المعارض الروسي أليكسي نافالني، ومؤسس شركة "ميتا" (فيسبوك" سابقا) مارك زوكربرغ، والمغنية الأمريكية بريتني سبيرز، بعد تحررها أخيرا من الوصاية، والملياردير الأمريكي جيف بيزوس، وبابا الفاتيكان البابا فرنسيس، ومدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، والأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل.
ومن الملاحظ في قائمة العام الحالي ترشيح الناشطة البيئية السويدية المراهقة، غريتا تونبرغ، التي سبق لها أن فازت باللقب في عام 2019.
وكان من مفاجآت القائمة ترشيح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، للقب "شخصية العام" لسنة 2021، الذي سبق له أن فاز بها في عام 2016.
الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، ونائبته، كمالا هاريس على غلاف مجلة تايم الأمريكية بعد اختيارهما شخصية العام لسنة 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2020
"لتغيير القصة الأمريكية"... تايم توضح سبب اختيار بايدن وكمالا هاريس "شخصية العام" في 2020
11 ديسمبر 2020, 14:57 GMT
من ناحيته، علق الرئيس البرازيلي، جايير بولسنارو، على ترشحه للفوز بلقب "شخصية العام" لسنة 2021، خلال البث الأسبوعي الخاص به على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال بولسونارو إنه يأمل في الفوز باللقب بعدما أحرز نسبة تصويت 76 بالمئة يوم الخميس الماضي، ودعا أتباعه لمواصلة التصويت لصالحه.

وقال: "لقد كنت من بين 100 شخص رشحوا في عامي 2019 و2020، والآن نحرز تقدما في عام 2021، وآمل أن أفوز إذا كنت أستحق ذلك".

وسيقوم محررو مجلة "تايم" باختيار "شخصية العام"، وسيتم الإعلان عنها في 8 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونائبته كمالا هاريس، فازا بـ"شخصيتي العام" من مجلة "تايم" العام الماضي 2020.
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