https://arabic.sputniknews.com/20211128/أتليتيكو-يسحق-قادش-برباعية-ويصعد-لوصافة-الدوري-الإسباني-فيديو-1053376457.html

أتليتيكو يسحق قادش برباعية ويصعد لوصافة الدوري الإسباني.. فيديو

أتليتيكو يسحق قادش برباعية ويصعد لوصافة الدوري الإسباني.. فيديو

انتفض أتليتيكو مدريد بعد شوط أول باهت ليسجل أربعة أهداف بعد الاستراحة خلال فوزه 4-1 في قادش اليوم الأحد، وصعد للمركز الثاني بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة... 28.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-28T22:13+0000

2021-11-28T22:13+0000

2021-11-28T22:13+0000

ترتيب الدوري الإسباني

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وهز توماس ليمار وأنطوان جريزمان وأنخيل كوريا وماتيوس كونيا الشباك، في أول انتصار لأتليتيكو بأربعة أهداف أو أكثر هذا الموسم بجميع المسابقات.وأحرز قادش هدفه الوحيد ليقلص الفارق إلى 3-1 في وقت متأخر بالشوط الثاني، بعد خطأ صادم من الحارس يان أوبلاك ويبقى الفريق بدون انتصارات على ملعبه هذا الموسم.ويتساوى أتليتيكو مع المتصدر السابق ريال سوسيداد، الذي تعرض لأول خسارة في الدوري خلال أكثر من ثلاثة أشهر أمام إسبانيول 1-صفر اليوم الأحد.وقال ليمار "كنا بحاجة لانتصار مثل هذا للبناء على حالة الزخم وتعزيز ثقتنا، نعرف أننا نحظى بفريق رائع ونريد أن نظهر قدراتنا للجماهير".وكان أتليتيكو باهتا في الشوط الأول، ولم يسدد أي كرة على المرمى.وبدأ المدرب دييجو سيميوني بنفس التشكيلة التي خسرت 1-صفر من ميلان في دوري أبطال أوروبا وسط الأسبوع، وبدا أن الإحباط سيتكرر.ونال قادش فرصتين لافتتاح التسجيل، لكن تحولا إلى ركلتين ركنيتين.وبدل أتليتيكو الخوف بحماس في الشوط الثاني وصنع الزوار أربع فرص في أول ست دقائق عقب الاستراحة.وسجل ليمار الهدف الأول من ضربة رأس، بعد تمريرة ممتازة من كاراسكو.وبعد أربع دقائق أحرز جريزمان الهدف الثاني بتسديدة مباشرة من علامة الجزاء، بعد تمريرة ماركوس يورينتي العرضية.وأضاف كوريا الهدف الثالث بعد تحرك جميل بمشاركة رودريجو دي باول والبديل كونيا.ودفع أوبلاك الكرة إلى داخل مرماه بالخطأ، ليقلص قادش الفارق لكن كونيا أكمل الرباعية سريعا من إنهاء لهجمة مرتدة.

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ترتيب الدوري الإسباني