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https://arabic.sputniknews.com/20211128/أحمد-الريسي-أول-رئيس-عربي-لمنظمة-الإنتربول-1053348335.html
أحمد الريسي... أول رئيس عربي لمنظمة الإنتربول
أحمد الريسي... أول رئيس عربي لمنظمة الإنتربول
انتخب اللواء أحمد الريسي، رئيسا لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية، ليصبح بذلك أول عربي يتولى قيادة هذه المؤسسة الأمنية المرموقة. 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T09:41+0000
2021-11-28T09:41+0000
2021-11-28T09:42+0000
انفوجرافيك
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جاء اختيار الريسي بالانتخاب خلال اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة في اسطنبول، ومن المقرر أن يقود منظمة "الإنتربول"، التي تتخذ من ليون الفرنسية مقرا لها، طيلة الأربع سنوات القادمة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
أحمد الريسي... أول رئيس عربي لمنظمة الإنتربول
09:41 GMT 28.11.2021 (تم التحديث: 09:42 GMT 28.11.2021)
انتخب اللواء أحمد الريسي، رئيسا لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية، ليصبح بذلك أول عربي يتولى قيادة هذه المؤسسة الأمنية المرموقة.
جاء اختيار الريسي بالانتخاب خلال اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة في اسطنبول، ومن المقرر أن يقود منظمة "الإنتربول"، التي تتخذ من ليون الفرنسية مقرا لها، طيلة الأربع سنوات القادمة.