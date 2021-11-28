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أردوغان: البيت الأبيض يدرب ويسلح الجماعات الإرهابية في المنطقة
أردوغان: البيت الأبيض يدرب ويسلح الجماعات الإرهابية في المنطقة
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن البيت الأبيض يقوم بتدريب وتسليح الجماعات الإرهابية في المنطقة. 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T10:55+0000
2021-11-28T10:55+0000
تركيا
أردوغان
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وحسب تصريحات له نقلتها وكالة إرنا الإيرانية، قال أردوغان: "البيت الأبيض يدرب ويسلح الجماعات الإرهابية في المنطقة، منها داعش وب ك ك".وأكد أنه "يزودها بالمعدات والأدوات الإرهابية لخلق حالة انعدام الأمن، لذا فإن التعاون المشترك ضروري لإحلال السلام في المنطقة".تصريحات أردوغان جاءت خلال لقائه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، على هامش مشاركته في قمة رؤساء منظمة التعاون الاقتصادي الـ15 في تركمانستان.وتحدث أردوغان عن قدرة بلاده بالتشارك مع إيران وروسيا، قائلا: "بإمكان إيران وروسيا وتركيا الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة بالتعاون مع باقي الدول".وأكد أن في إمكان بلاده وإيران على وجه الخصوص إحداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات بينهما، لا سيما في القطاعات الاقتصادية".ولفت أردوغان إلى ضرورة وجود ترتيبات أمنية على أساس الوجود النشط لدول المنطقة.من جانبه قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي: "يمكن لإيران وتركيا تقريب العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين إلى المستوى الاستراتيجي من خلال تحسين المستوى للتجارة والتبادلات".ولفت إلى أن "تطوير التعاون والتنسيق بين البلدين في القضايا الإقليمية وذات الاهتمام المشترك يصب في مصلحة البلدين ويخدم السلام والاستقرار في المنطقة".
https://arabic.sputniknews.com/20210303/مستشار-أردوغان-أمريكا-لا-تقف-بجانب-العدالة-وتسخدم-خاشقجي-لتحقيق-غاية-قذرة--1048268921.html
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تركيا, أردوغان

أردوغان: البيت الأبيض يدرب ويسلح الجماعات الإرهابية في المنطقة

10:55 GMT 28.11.2021
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
© Sputnik . POOL
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن البيت الأبيض يقوم بتدريب وتسليح الجماعات الإرهابية في المنطقة.
وحسب تصريحات له نقلتها وكالة إرنا الإيرانية، قال أردوغان: "البيت الأبيض يدرب ويسلح الجماعات الإرهابية في المنطقة، منها داعش وب ك ك".
ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2021
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وأكد أنه "يزودها بالمعدات والأدوات الإرهابية لخلق حالة انعدام الأمن، لذا فإن التعاون المشترك ضروري لإحلال السلام في المنطقة".
تصريحات أردوغان جاءت خلال لقائه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، على هامش مشاركته في قمة رؤساء منظمة التعاون الاقتصادي الـ15 في تركمانستان.
وتحدث أردوغان عن قدرة بلاده بالتشارك مع إيران وروسيا، قائلا: "بإمكان إيران وروسيا وتركيا الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة بالتعاون مع باقي الدول".
وأكد أن في إمكان بلاده وإيران على وجه الخصوص إحداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات بينهما، لا سيما في القطاعات الاقتصادية".
ولفت أردوغان إلى ضرورة وجود ترتيبات أمنية على أساس الوجود النشط لدول المنطقة.
من جانبه قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي: "يمكن لإيران وتركيا تقريب العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين إلى المستوى الاستراتيجي من خلال تحسين المستوى للتجارة والتبادلات".
ولفت إلى أن "تطوير التعاون والتنسيق بين البلدين في القضايا الإقليمية وذات الاهتمام المشترك يصب في مصلحة البلدين ويخدم السلام والاستقرار في المنطقة".
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