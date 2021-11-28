وحسب تصريحات له نقلتها وكالة إرنا الإيرانية، قال أردوغان: "البيت الأبيض يدرب ويسلح الجماعات الإرهابية في المنطقة، منها داعش وب ك ك".وأكد أنه "يزودها بالمعدات والأدوات الإرهابية لخلق حالة انعدام الأمن، لذا فإن التعاون المشترك ضروري لإحلال السلام في المنطقة".تصريحات أردوغان جاءت خلال لقائه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، على هامش مشاركته في قمة رؤساء منظمة التعاون الاقتصادي الـ15 في تركمانستان.وتحدث أردوغان عن قدرة بلاده بالتشارك مع إيران وروسيا، قائلا: "بإمكان إيران وروسيا وتركيا الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة بالتعاون مع باقي الدول".وأكد أن في إمكان بلاده وإيران على وجه الخصوص إحداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات بينهما، لا سيما في القطاعات الاقتصادية".ولفت أردوغان إلى ضرورة وجود ترتيبات أمنية على أساس الوجود النشط لدول المنطقة.من جانبه قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي: "يمكن لإيران وتركيا تقريب العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين إلى المستوى الاستراتيجي من خلال تحسين المستوى للتجارة والتبادلات".ولفت إلى أن "تطوير التعاون والتنسيق بين البلدين في القضايا الإقليمية وذات الاهتمام المشترك يصب في مصلحة البلدين ويخدم السلام والاستقرار في المنطقة".