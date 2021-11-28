أستراليا تطبق قوانين جديدة بشأن منصات التواصل الاجتماعي
06:25 GMT 28.11.2021 (تم التحديث: 06:32 GMT 28.11.2021)
أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، اليوم الأحد، أن أستراليا ستطبق قوانين تجبر شركات التواصل الاجتماعي العملاقة على تقديم تفاصيل المستخدمين الذين ينشرون تعليقات تتضمن تشهيرا.
وذكرت وكالة "رويترز" أن الحكومة الأسترالية تدرس مدى مسؤولية منصات مثل "تويتر" و"فيسبوك" عن المواد التشهيرية التي يتم نشرها بمواقعها، يأتي ذلك بعد أن قضت أعلى محكمة في البلاد بإمكانية تحميل الناشرين المسؤولية عن التعليقات العامة في المنتديات عبر الإنترنت.
وقال موريسون في مؤتمر صحفي تلفزيوني "يجب ألا يكون عالم الإنترنت مثل الغرب المتوحش تتجول فيه الروبوتات والمتعصبون والمتصيدون وغيرهم دون الكشف عن هوياتهم وإيذاء الناس".
وسيتيح التشريع الجديد آلية للشكاوى بحيث يمكن لأي شخص يرى أنه يتعرض للتشهير أو التنمر أو الهجوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي مطالبة المنصة بحذف هذه المواد.
وإذا لم يتم سحب المحتوى فقد تجبر المحكمة منصة التواصل الاجتماعي على تقديم تفاصيل عن صاحب التعليق.
وقال موريسون "يجب أن يكون لدى المنصات الرقمية - شركات الإنترنت تلك -عمليات مناسبة لتمكين إزالة هذا المحتوى".
وأضاف قائلا "لقد خلقوا هذا المجال وعليهم جعله آمنا وإذا لم يفعلوا ذلك ، فسنجعلهم يفعلون ذلك (من خلال) قوانين مثل هذه."
وقال موريسون في مؤتمر صحفي تلفزيوني "يجب ألا يكون عالم الإنترنت مثل الغرب المتوحش تتجول فيه الروبوتات والمتعصبون والمتصيدون وغيرهم دون الكشف عن هوياتهم وإيذاء الناس".
وسيتيح التشريع الجديد آلية للشكاوى بحيث يمكن لأي شخص يرى أنه يتعرض للتشهير أو التنمر أو الهجوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي مطالبة المنصة بحذف هذه المواد.
وإذا لم يتم سحب المحتوى فقد تجبر المحكمة منصة التواصل الاجتماعي على تقديم تفاصيل عن صاحب التعليق.
وقال موريسون "يجب أن يكون لدى المنصات الرقمية - شركات الإنترنت تلك -عمليات مناسبة لتمكين إزالة هذا المحتوى".
وأضاف قائلا "لقد خلقوا هذا المجال وعليهم جعله آمنا وإذا لم يفعلوا ذلك ، فسنجعلهم يفعلون ذلك (من خلال) قوانين مثل هذه."