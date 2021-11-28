https://arabic.sputniknews.com/20211128/أطباء-جنوب-إفريقيا-يوضحون-من-هم-الأكثر-عرضة-للإصابة-بالسلالة-الجديدة--1053353324.html

أطباء جنوب إفريقيا يوضحون من هم الأكثر عرضة للإصابة بالسلالة الجديدة

أطباء جنوب إفريقيا يوضحون من هم الأكثر عرضة للإصابة بالسلالة الجديدة

أكدت رئيسة وحدة العناية المركزة بالمستشفى في مدينة سويتو في جنوب إفريقيا، لجوهانسبرج رودو ماتيفا، بأن الأطباء في جنوب إفريقيا يشعرون بالقلق من سرعة انتشار... 28.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-28T11:36+0000

2021-11-28T11:36+0000

2021-11-28T11:39+0000

العالم

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وقالت ماتيفا، إن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 وما فوق 30 بقليل، يعانون من أعراض معتدلة إلى شديدة، وبعضهم بحاجة إلى رعاية مركزة. حوالي 65% منهم لم يتم تطعيمهم، ومعظم الباقين تم تطعيمهم بالجرعة الأولى فقط.وفقا لها، إذا استمرت الزيادة في عدد الإصابات، فستغرق المرافق الطبية بالمصابين، اقترحت أنه في أسوأ الحالات، قد تظهر حالة مماثلة للازدحام عند ظهور متغير دلتا، لذلك يجب إعداد المزيد من أسرة العناية المركزة.قبل أيام قليلة، أبلغ العلماء في جنوب إفريقيا عن ظهور متحور جديد من فيروس كورونا "B.1.1.529" في بوتسوانا وجنوب إفريقيا.هذا وعبرت منظمة الصحة العالمية عن قلقها إزاء اكتشاف المتحور الجديد لكوفيد-19 لأول مرة في جنوب إفريقيا، كما أطلقت عليه اسم "أوميكرون".وأكدت المنظمة أن المتحور الجديد ليس مثل المتحورات السابقة مثل "ألفا" و"دلتا"، بل هو متحور له خصائص غير معروفة من قبل، وهو عصّي على اللقاحات العالمية المتداولة، وهنا مكمن خطورته إذا ما صحت المعلومات العلمية المتداولة بشأنه، أي أنه حتى الآن خارج السيطرة، ويحتاج العلماء إلى وقت للتعرف إليه أكثر، وإيجاد اللقاحات المناسبة لاحتوائه.

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العالم