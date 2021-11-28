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https://arabic.sputniknews.com/20211128/أمريكا-متحور-أوميكرون-يصل-حتما-إلينا-ويجب-الاستعداد-لفعل-أي-شيء-1053363379.html
أمريكا: متحور "أوميكرون" يصل حتما إلينا ويجب الاستعداد لفعل "أي شيء"
أمريكا: متحور "أوميكرون" يصل حتما إلينا ويجب الاستعداد لفعل "أي شيء"
قال مدير المعهد الوطني الأمريكي‎ ‎للحساسية‎ ‎والأمراض المعدية في الولايات المتحدة، اليوم الأحد، إنه في حين لم يتم اكتشاف المتحور الجديد لفيروس كورونا... 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T15:15+0000
2021-11-28T15:15+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
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وأضاف المستشار الطبي للرئيس جو بايدن، الدكتور أنتوني‎ ‎فاوتشي، في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي": "نعلم جميعا أنه عندما يكون لديك فيروس انتقل بالفعل إلى دول عدة، فمن المؤكد أنه سيكون هنا. والسؤال الآن، هل يتم الاستعداد له".وأكد أن على الأمريكيين الاستعداد لفعل "أي شيء وكل شيء" لمواجهة هذا المتحور، قائلا في الوقت ذاته إنه "من السابق لأوانه القول ما إذا كانت هناك حاجة إلى عمليات إغلاق.في مقابلة أخرى مع شبكة "سي بي إس"، قال فاوتشي إنه سيتعين على الناس البدء في "التعايش مع كوفيد"، معربا عن شكوكه في القضاء على فيروس كورونا.وأعرب عن آماله في أن يرى عدد الإصابات اليومية دون 10 آلاف إصابة حتى تتمكن الولايات المتحدة من التعايش مع المرض. تقترب معدلات الإصابة حاليا من 80 ألف يوميا، وهو ما قال عنه فاوتشي إنه مستوى "غير مقبول".وأضاف أن الأمراض، مثل الملاريا وشلل الأطفال والحصبة، أصبحت شبه معدومة من خلال "حملة تلقيح مكثفة للغاية للغاية".وأردف أن الملايين من المقيمين في الولايات المتحدة المؤهلين لم يتم تطعيمهم، بالإضافة إلى أولئك الذين بدأوا يعانون من ضعف المناعة بعد جرعاتهم الأولية، ما أدى إلى انخفاض مستوى المناعة المجتمعية.
https://arabic.sputniknews.com/20211126/ماذا-نعرف-عن-متحور-كورونا-الجديد-المثير-للقلق-هل-نقترب-من-إغلاق-عالمي-جديد؟-1053308708.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة

أمريكا: متحور "أوميكرون" يصل حتما إلينا ويجب الاستعداد لفعل "أي شيء"

15:15 GMT 28.11.2021
© REUTERS / JONATHAN ERNSTالرئيس الأمريكي، جو بايدن، يلوح بيده للصحفيين أثناء وصوله مركز والتر ريد الطبي العسكري في بيثيسدا، ماريلاند، الولايات المتحدة، 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يلوح بيده للصحفيين أثناء وصوله مركز والتر ريد الطبي العسكري في بيثيسدا، ماريلاند، الولايات المتحدة، 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
© REUTERS / JONATHAN ERNST
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قال مدير المعهد الوطني الأمريكي‎ ‎للحساسية‎ ‎والأمراض المعدية في الولايات المتحدة، اليوم الأحد، إنه في حين لم يتم اكتشاف المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" في أمريكا، فإنه سيصل "حتما".
وأضاف المستشار الطبي للرئيس جو بايدن، الدكتور أنتوني‎ ‎فاوتشي، في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي": "نعلم جميعا أنه عندما يكون لديك فيروس انتقل بالفعل إلى دول عدة، فمن المؤكد أنه سيكون هنا. والسؤال الآن، هل يتم الاستعداد له".
وأكد أن على الأمريكيين الاستعداد لفعل "أي شيء وكل شيء" لمواجهة هذا المتحور، قائلا في الوقت ذاته إنه "من السابق لأوانه القول ما إذا كانت هناك حاجة إلى عمليات إغلاق.
رجل يستريح في جناح تم تطويقه كإجراء لتجنب انتشار مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في حديقة في سيؤل، كوريا الجنوبية، 27 سبتمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
ماذا نعرف عن متحور كورونا الجديد "أوميكرون"... هل نقترب من إغلاق عالمي جديد؟
26 نوفمبر, 16:03 GMT
في مقابلة أخرى مع شبكة "سي بي إس"، قال فاوتشي إنه سيتعين على الناس البدء في "التعايش مع كوفيد"، معربا عن شكوكه في القضاء على فيروس كورونا.
وأعرب عن آماله في أن يرى عدد الإصابات اليومية دون 10 آلاف إصابة حتى تتمكن الولايات المتحدة من التعايش مع المرض. تقترب معدلات الإصابة حاليا من 80 ألف يوميا، وهو ما قال عنه فاوتشي إنه مستوى "غير مقبول".
وأضاف أن الأمراض، مثل الملاريا وشلل الأطفال والحصبة، أصبحت شبه معدومة من خلال "حملة تلقيح مكثفة للغاية للغاية".
وأردف أن الملايين من المقيمين في الولايات المتحدة المؤهلين لم يتم تطعيمهم، بالإضافة إلى أولئك الذين بدأوا يعانون من ضعف المناعة بعد جرعاتهم الأولية، ما أدى إلى انخفاض مستوى المناعة المجتمعية.
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