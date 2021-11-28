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https://arabic.sputniknews.com/20211128/أوميكرون-نسخة-جديدة-من-كورونا-تثير-الفزع-في-العالم-1053360160.html
"أوميكرون"... نسخة جديدة من كورونا تثير الفزع في العالم
"أوميكرون"... نسخة جديدة من كورونا تثير الفزع في العالم
تجددت مخاوف العالم من العودة للإغلاق بسبب جائحة كورونا في بداية العام الثالث لتفشي الفيروس، وذلك بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء أمس الجمعة، إدراج... 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T13:43+0000
2021-11-28T13:43+0000
2021-11-28T13:43+0000
انفوجرافيك
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انفوجرافيك, инфографика
"أوميكرون"... نسخة جديدة من كورونا تثير الفزع في العالم
تجددت مخاوف العالم من العودة للإغلاق بسبب جائحة كورونا في بداية العام الثالث لتفشي الفيروس، وذلك بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء أمس الجمعة، إدراج المتحور الجديد من فيروس كورونا الذي أطلق عليه اسم "أوميكرون" والذي تم اكتشافه في جنوب أفريقيا ودول أخرى، ضمن قائمة "المتغيرات المثيرة للقلق".