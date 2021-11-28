https://arabic.sputniknews.com/20211128/إسرائيل-تبدأ-شراء-ملايين-الاختبارات-الخاصة-للكشف-عن-أوميكرون-1053368865.html

إسرائيل تبدأ شراء ملايين الاختبارات "الخاصة" للكشف عن "أوميكرون"

إسرائيل تبدأ شراء ملايين الاختبارات "الخاصة" للكشف عن "أوميكرون"

بدأت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، شراء ملايين اختبارات "PCR" الخاصة للكشف عن متحور "أوميكرون" بتكلفة تصل إلى عشرات الملايين من الشواكل. 28.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-28T17:01+0000

2021-11-28T17:01+0000

2021-11-28T17:01+0000

إسرائيل

فيروس كورونا

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وقالت قناة "كان" الرسمية إن الخطة تشمل تسليم الاختبارات إلى جميع المختبرات في إسرائيل في الأيام المقبلة، بحيث تكون كافية لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.من جانبه، قال وزير الصحة الإسرائيلي، نيتسان هوروفيتس، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الأحد، إن التعامل مع دخول سلالة "أوميكرون" إلى إسرائيل "تحت السيطرة".وأضاف: "أريد أن أطمئن، ليست هناك حاجة لأي ذعر، لدينا الكثير من الخبرة ويتم التعامل مع الموقف بشكل جيد ومهني. لقد أعددنا لمثل هذا السيناريو ونحن مستعدون له. هذه قصة عالمية. جميع الخطوات التي اتخذناها تهدف إلى تقليل المخاطر".وقال إن التعليق المؤقت لدخول الأجانب إلى إسرائيل لمدة أسبوعين والعزل لمدة ثلاثة أيام للإسرائيليين العائدين إلى البلاد هو إجراء مؤقت لتحقيق مزيد من اليقين، والحصول على مزيد من الدلالة على المتغير. والهدف هو منع الإصابة بالمرض والحفاظ على روتين الحياة.وأصبحت إسرائيل، أول دولة في العالم تحظر دخول الأجانب بسبب متحور "أوميكرون".وفي وقت سابق من اليوم، صادقت الحكومة الإسرائيلية على قرار "كابينت كورونا"، بإغلاق الأجواء أمام دخول الأجانب، وإخضاع الإسرائيليين العائدين من الخارج بما في ذلك المطعمين للحجر الصحي لمدة 3 أيام على الأقل.ومن المقرر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف ليل اليوم الأحد، بحسب إعلام عبري.وتعد إسرائيل أول دولة تغلق حدودها تماما بسبب سلالة "أوميكرون" وقد سجلت حتى الآن، إصابة واحدة من هذه السلالة إضافة إلى سبع حالات أخرى مشتبه بها.وعبرت منظمة الصحة العالمية أمس عن قلقها إزاء اكتشاف المتحور الجديد لكوفيد-19 لأول مرة في جنوب أفريقيا، كما أطلقت عليه اسم "أوميكرون".ومع ظهور المتحور "أوميكرون" في جنوب أفريقيا، حظر عدد كبير من دول لعالم السفر من وإلى بعض بلدان القارة السمراء، إذ أعلنت دول أوروبية ودول مثل بريطانيا، عمان، مصر، السعودية، والإمارات، حظر دخول المسافرين من عدة دول أفريقية من بينها جنوب أفريقيا للحد من تفشي متحور "أوميكرون".

https://arabic.sputniknews.com/20211127/أول-دولة-في-العالم-تحظر-دخول-الأجانب-بسبب-ميكرون-1053342147.html

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إسرائيل, فيروس كورونا