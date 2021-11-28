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https://arabic.sputniknews.com/20211128/إعلام-الأمين-العام-للاتحاد-التونسي-للشغل-تلقى-تهديدا-بالقتل-وتصفية-عائلته-1053367661.html
إعلام: الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل تلقى تهديدا بالقتل وتصفية عائلته
إعلام: الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل تلقى تهديدا بالقتل وتصفية عائلته
تلقى الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) نور الدين الطبوبي، تهديدا صريحا بالقتل و"تصفية عائلته"، بحسب إعلام محلي. 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T16:32+0000
2021-11-28T16:32+0000
2021-11-28T16:32+0000
الاتحاد التونسي العام للشغل
تونس
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وقالت قناة نسمة التونسية إن غسان القصيبي المكلف بالإعلام في اتحاد الشغل أكد أن الطبوبي تعرض، اليوم الأحد، إلى "تهديد صريح بالقتل وبتصفية عائلته".وقال القصيبي في تغريدة في حسابه على فيسبوك: ''تعرض الأخ الأمين العام نور الدين الطبوبي اليوم إلى تهديد صريح بالقتل وبقتل عائلته وبالتصفية".وأوضح أن شخصا توجه إلى الطبوبي بشكل مباشر "في فضاء عام وأقسم بأنه سيقتله قريبا أمام الجميع''.وكشف أن هذا الشخص سبق وتوجّه، العام الماضي، إلى منزل الطبوبي وهدد بالانتحار، لافتا إلى أن قوات الأمن ألقت القبض عليه.ولم يوضح القصيبي السببب وراء تهديد هذا الشخص للأمين العام لاتحاد الشغل بالقتل.وسبق أن أعلن الطبوبي، في فبراير/شباط الماضي، عن تعرضه للتهديد بالقتل من قبل شخص تونسي مقيم في نيويورك، بسبب موقف الاتحاد من أزمة شركة الخطوط التونسية وخلافها مع شركة "تاف" التركية.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الاتحاد التونسي العام للشغل, تونس
إعلام: الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل تلقى تهديدا بالقتل وتصفية عائلته
تلقى الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) نور الدين الطبوبي، تهديدا صريحا بالقتل و"تصفية عائلته"، بحسب إعلام محلي.
وقالت
قناة نسمة
التونسية إن غسان القصيبي المكلف بالإعلام في اتحاد الشغل أكد أن الطبوبي تعرض، اليوم الأحد، إلى "تهديد صريح بالقتل وبتصفية عائلته".
وقال القصيبي في تغريدة في حسابه على فيسبوك: ''تعرض الأخ الأمين العام نور الدين الطبوبي اليوم إلى تهديد صريح بالقتل وبقتل عائلته وبالتصفية".
وأوضح أن شخصا توجه إلى الطبوبي بشكل مباشر "في فضاء عام وأقسم بأنه سيقتله قريبا أمام الجميع''.
وكشف أن هذا الشخص سبق وتوجّه، العام الماضي، إلى منزل الطبوبي وهدد بالانتحار، لافتا إلى أن قوات الأمن ألقت القبض عليه.
ولم يوضح القصيبي السببب وراء تهديد هذا الشخص للأمين العام لاتحاد الشغل بالقتل.
وسبق أن أعلن الطبوبي، في فبراير/شباط الماضي، عن
تعرضه للتهديد بالقتل
من قبل شخص تونسي مقيم في نيويورك، بسبب موقف الاتحاد من أزمة شركة الخطوط التونسية وخلافها مع شركة "تاف" التركية.