إعلام: موقع تابع للجيش الإسرائيلي عرضة للاختراق الإلكتروني

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد، أن أحد المواقع الإلكترونية الإسرائيلية الخاص بتسجيل بيانات الجنود الإسرائيليين الذين أنهوا خدمتهم العسكرية، أصبح عرضة للاختراق لأي عمليات قرصنة إلكترونية.وأكدت الصحيفة العبرية أن الموقع الإلكتروني يتعلق بتسجيل بيانات الجنود الإسرائيليين وتزويدهم بوثائق وإفادات بشأن خدمتهم العسكرية، مشيرة إلى أن هذا الموقع الإلكتروني يسهل اختراقه أمنيا، خاصة وأن إسرائيل أضحت مستهدفة أمنيا عبر "الحرب السيبرانية".ولفتت الصحيفة إلى أن إسرائيل تخوض حربا سيبرانية خلال الفترة الماضية، خاصة مع اختراق مستشفى "هيلل يافيه"، الشهر الماضي، الذي ألحق ضررا كبيرا في أنظمة المستشفى المحوسبة، في وقت طلبت مجموعة القراصنة التي استهدفت النظام الإلكتروني للمستشفى فدية قدرها 10 ملايين دولار.يشار إلى أن إسرائيل ترى في "الحرب السيبرانية" حالة من "المعركة بين الحروب"، خاصة مع نجاح إيران في إحداث اختراقات مختلفة داخل إسرائيل، وباتت بينهما حرب سيبرانية.
كشفت صحيفة عبرية النقاب، اليوم الأحد، عن خرق أمني جديد في إسرائيل، يتعلق بموقع إلكتروني تابع للجيش الإسرائيلي عرضة للاختراق الإلكتروني.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد، أن أحد المواقع الإلكترونية الإسرائيلية الخاص بتسجيل بيانات الجنود الإسرائيليين الذين أنهوا خدمتهم العسكرية، أصبح عرضة للاختراق لأي عمليات قرصنة إلكترونية.
وأكدت الصحيفة العبرية أن الموقع الإلكتروني يتعلق بتسجيل بيانات الجنود الإسرائيليين وتزويدهم بوثائق وإفادات بشأن خدمتهم العسكرية، مشيرة إلى أن هذا الموقع الإلكتروني يسهل اختراقه أمنيا، خاصة وأن إسرائيل أضحت مستهدفة أمنيا عبر "الحرب السيبرانية".
ولفتت الصحيفة إلى أن إسرائيل تخوض حربا سيبرانية خلال الفترة الماضية، خاصة مع اختراق مستشفى "هيلل يافيه"، الشهر الماضي، الذي ألحق ضررا كبيرا في أنظمة المستشفى المحوسبة، في وقت طلبت مجموعة القراصنة التي استهدفت النظام الإلكتروني للمستشفى فدية قدرها 10 ملايين دولار.