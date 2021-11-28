إعلام: هكذا يتجهز عناصر الشرطة العسكرية الروسية قبل إرسالهم إلى سوريا

ويعدّ المركز معلمًا لـ"القبعات الحمر" التي تحتفل اليوم بعيدها العاشر، والأهم من ذلك أنه يعدّ قاعدة الانطلاق الرئيسية للتدريب قبل مهمات العمل الطويلة، وهنا قاعدة التدريب الرئيسية للمهمات المنطلقة إلى سوريا، حسبما نشر موقع قناة "زفيزدا".وتعتبر كيفية التعامل مع الخارجين عن القانون وكيفية إجراء التحقيق علم قائم بحد ذاته، ويتم تدريسها في الجامعة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الروسية، ويتم تحسين هذه المهارات في مركز تدريب خاص للشرطة العسكرية في فلاديكافكاز.في إحدى التدريبات، يتم نصب كمين للطلاب ويقاتلون الإرهابيين، وفي نسق ثاني، يقوم الطلاب أنفسهم بالهجوم، وفي حالة أخرى، قام الطلاب بالدفاع عن نقطة محصنة.وتشكل هذه المهارات أهمية خاصة لقوات الشرطة العسكرية، لأنهم غالبًا ما يضطرون للعيش والخدمة في نقاط صغيرة تقع على مسافة كبيرة من القوات الرئيسية.كما تسهم الشرطة العسكرية الروسية في إعادة الأمن إلى الشمال السوري من خلال تسيير دوريات تعزز الأمن وتسهم بعودة الأهالي إلى قراهم.وبدأ الأمن يستتب في بلدة معصران شمالي سوريا من جديد، بعد أن قامت الشرطة العسكرية الروسية بتسيير الدوريات الأمنية المنتظمة في المنطقة.
شكّل مركز تدريب "فلاديكافكاز" معلمًا بارزًا للشرطة العسكرية الروسية المعروفة بـ"القبعات الحمر"، فهو يضم مباني تعليمية، وملعبًا، ومعسكرًا رياضيًا، وثكنات حراسة وتدريب.
ويعدّ المركز معلمًا لـ"القبعات الحمر" التي تحتفل اليوم بعيدها العاشر، والأهم من ذلك أنه يعدّ قاعدة الانطلاق الرئيسية للتدريب قبل مهمات العمل الطويلة، وهنا قاعدة التدريب الرئيسية للمهمات المنطلقة إلى سوريا، حسبما نشر موقع قناة "زفيزدا".
وتعتبر كيفية التعامل مع الخارجين عن القانون وكيفية إجراء التحقيق علم قائم بحد ذاته، ويتم تدريسها في الجامعة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الروسية، ويتم تحسين هذه المهارات في مركز تدريب خاص للشرطة العسكرية في فلاديكافكاز.
في إحدى التدريبات، يتم نصب كمين للطلاب ويقاتلون الإرهابيين، وفي نسق ثاني، يقوم الطلاب أنفسهم بالهجوم، وفي حالة أخرى، قام الطلاب بالدفاع عن نقطة محصنة.
وتشكل هذه المهارات أهمية خاصة لقوات الشرطة العسكرية، لأنهم غالبًا ما يضطرون للعيش والخدمة في نقاط صغيرة تقع على مسافة كبيرة من القوات الرئيسية.