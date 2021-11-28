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https://arabic.sputniknews.com/20211128/إفريقيا-الوسطى-تعتمد-اللغة-الروسية-بشكل-رسمي-للتدريس-في-الجامعات--1053355408.html
إفريقيا الوسطى تعتمد اللغة الروسية بشكل رسمي للتدريس في الجامعات
إفريقيا الوسطى تعتمد اللغة الروسية بشكل رسمي للتدريس في الجامعات
وقع رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فاوستين أرشانغ تواديرا، مرسوما يقضي باعتماد اللغة الروسية كلغة رسمية للدراسة في جامعات الجمهورية ابتداء من عام 2022. 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T12:07+0000
2021-11-28T12:07+0000
2021-11-28T12:23+0000
روسيا
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تأتي هذه المبادرة في إطار تطوير التعاون بين روسيا وجمهورية إفريقيا الوسطى، التي كانت حتى عام 1960 مستعمرة فرنسية، بحسب ما ذكره موقع "rg".من المقرر عقد اجتماع لوزراء التعليم في روسيا وجمهورية إفريقيا الوسطى في عام 2022، حيث ستتم مناقشة مشكلة أعضاء الهيئة التدريسية وأمور أخرى في مجال التعليم.هناك خطط أولية لإرسال معلمي اللغة الروسية كلغة أجنبية من روسيا إلى جمهورية إفريقيا الوسطى.تم تدريس اللغة الروسية بالفعل في جمهورية إفريقيا الوسطى في عهد الإمبراطور جان بيدل بوكاسا، وأطيح ببوكاسا بعد عملية باراكودا عام 1979.
https://arabic.sputniknews.com/20211015/أفريقيا-الوسطى-تعلن-نهاية-العمليات-العسكرية-في-البلاد-1050445528.html
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روسيا
إفريقيا الوسطى تعتمد اللغة الروسية بشكل رسمي للتدريس في الجامعات 12:07 GMT 28.11.2021 (تم التحديث: 12:23 GMT 28.11.2021)
وقع رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فاوستين أرشانغ تواديرا، مرسوما يقضي باعتماد اللغة الروسية كلغة رسمية للدراسة في جامعات الجمهورية ابتداء من عام 2022.
تأتي هذه المبادرة في إطار تطوير التعاون بين روسيا وجمهورية إفريقيا الوسطى، التي كانت حتى عام 1960 مستعمرة فرنسية، بحسب ما
ذكره موقع "rg"
.
من المقرر عقد اجتماع لوزراء التعليم في روسيا وجمهورية إفريقيا الوسطى في عام 2022، حيث ستتم مناقشة مشكلة أعضاء الهيئة التدريسية وأمور أخرى في مجال التعليم.
هناك خطط أولية لإرسال معلمي اللغة الروسية كلغة أجنبية من روسيا إلى جمهورية إفريقيا الوسطى.
تم تدريس اللغة الروسية بالفعل في جمهورية إفريقيا الوسطى في عهد الإمبراطور جان بيدل بوكاسا، وأطيح ببوكاسا بعد عملية باراكودا عام 1979.