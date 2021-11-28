https://arabic.sputniknews.com/20211128/اكتشاف-الكوكب-الأغرب-على-الإطلاق-يسير-بسرعة-فائقة-تسبق-نظيره-ذو-الأجنحة-صور-وفيديو-1053355952.html

اكتشاف الكوكب "الأغرب على الإطلاق" يسير بسرعة فائقة تسبق نظيره "ذو الأجنحة"... صور وفيديو

اكتشاف الكوكب "الأغرب على الإطلاق" يسير بسرعة فائقة تسبق نظيره "ذو الأجنحة"... صور وفيديو

يؤكد علماء الفلك أن كوكب عطارد هو الكوكب الأسرع في نظامنا الشمسي من حيث سرعة دورانه حول الشمس، حيث تكتمل دورته خلال 88 يوما، ويبلغ متوسط سرعته 47 كيلومترا خلال... 28.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-28T12:21+0000

2021-11-28T12:21+0000

2021-11-28T12:21+0000

مجتمع

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الكون

عطارد

كوكب

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اكتشف علماء الفلك أخيراا كوكبا غريبا في النظام الشمسي يبعد نحو 855 سنة ضوئية عن أرضنا، كوكب يجعل من عطارد السريع مجرد "جار بطيء وبارد وبعيد عن الشمس".وبحسب العلماء يدور هذا الكوكب حول نجمه خلال 16 ساعة فقط، الأمر الذي يجعل من مداره، إلى يومنا الحالي، أقصر المدارات التي تم قياسها واكتشافها على الإطلاق.الكوكب الأكثر غرابة في الكون بحرارة وسرعة غريبةواعتبر العلماء أن هذا الكوكب بسرعته الكبيرة جدا ومع درجات حرارة هذا الكوكب المرتفعة للغاية، "يُعد من أكثر الكواكب غرابة التي تم العثور عليها على الإطلاق".ويحمل الكوكب اسم "TOI-2109b"، وهو ما يطلق عليه علماء الفلك "كوكب المشتري الفائق". وفئة كواكب المشتري الساخنة هي كواكب غازية عملاقة تدور بالقرب من نجومها بشكل غير عادي ولها درجات حرارة مرتفعة جدا.وتبلغ درجة حرارة سطح الكوكب أكثر من 2200 كلفن (1900 درجة مئوية، أو 3500 فهرنهايت). يقدر علماء الفلك أن درجة الحرارة تصل في النهار على الكوكب "TOI-2109 b" أكثر من 3500 كلفن (3225 درجة مئوية، أو 5840 فهرنهايت)، وهي حرارة تصل إلى درجة حرارة بعض النجوم الصغيرة.وقدمت ورقة بحثية جديدة نُشرت في "المجلة الفلكية" (The Astronomical Journal) هذا الاكتشاف الجديد، تحت عنوان الورقة هو "TOI-2109: عملاق غازي فائق السخونة في مدار مدته 16 ساعة"، للباحث إيان وونغ، العالم في مركز "جودارد" لرحلات الفضاء التابع لـ"ناسا"، والباحث في معهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا.ديناميكية غامضة تميز الكوكب الجديد عن باقي كواكب الكونواكتشف القمر الصناعي "TESS" التابع لـ"ناسا" الكوكب في مايو/أيار 2020. وبدأ القمر بمراقبته لمدة شهر تقريبا وأجرت العديد من المراصد الأرضية ملاحظات متابعة بأطوال موجية مختلفة للكوكب أكدت جميعها أن الكوكب نادر وغير عادي.قال المؤلف المشارك في الدراسة، آفي شبورر، من معهد "كافلي" للفيزياء الفلكية وأبحاث الفضاء التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: "كان كل شيء متوافقا مع كونه كوكبا غريبا، وأدركنا أن لدينا شيئا مثيرا للاهتمام ونادرا نسبيا".ووجد الباحثون أن "TOI-2109b" يقترب ببطء باتجاه النجم بنحو 10 إلى 750 مللي ثانية في السنة. كما وجد علماء الفلك كواكب أخرى ساخنة لكن لم يكتشف أي كوكب بهذه السرعة، بحسب "universetoday".ويعتقد علماء الفلك أن "كواكب المشتري الفائقة" تتميز بعدد كبير من الخصائص الفيزيائية والديناميكية الغريبة التي تميزها عن بقية عمالقة الغاز الساخنة في الكون".

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