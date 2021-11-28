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https://arabic.sputniknews.com/20211128/اكتشاف-ثاني-إصابة-مؤكدة-بـأوميكرون-في-إسرائيل-1053370930.html
اكتشاف ثاني إصابة مؤكدة بـ"أوميكرون" في إسرائيل
اكتشاف ثاني إصابة مؤكدة بـ"أوميكرون" في إسرائيل
أعلنت إسرائيل، مساء اليوم الأحد، اكتشاف ثاني إصابة مؤكدة في البلاد بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون". 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T18:08+0000
2021-11-28T18:09+0000
إسرائيل
فيروس كورونا
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وقالت قناة "كان" الرسمية، إن الاختبارات أكدت إصابة امرأة إسرائيلية بالمتحور الجديد، بعدما عادت من جنوب أفريقيا.وأشارت إلى أن المرأة سبق وتلقت جرعتي اللقاح المضاد لكورونا، لافتة إلى أن تحقيقا وبائيا يجرى حاليا لتحديد الأشخاص الذين كانوا على صلة بالمصابة.وهذه هي الحالة الثانية التي تم التحقق من إصابتها بـ "أوميكرون" في إسرائيل منذ الإعلان عن اكتشاف المتحور الجديد.وفي وقت سابق، أفيد بأن 13 شخصا في إسرائيل يشتبه في إصابتهم بالمتحور الجديد.وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت عن إصابة عاملة أجنبية من دولة مالاوي في أفريقيا، كأول شخص يتم التأكد من إصابته بـ"أوميكرون" في إسرائيل.ومن المقرر بعد ساعات، وتحديدا عند منتصف الليل، أن تبدأ إسرائيل في إغلاق أجوائها بشكل كامل، وتحظر دخول الأجانب إلى البلاد لمدة أسبوعين، مع إلزام الإسرائيليين العائدين بما في ذلك المطعمين بالخضوع للحجر الصحي، كأول دولة في العالم تقدم على هذه الخطوة في مواجهة المتحور الجديد الذي تم اكتشافه لأول مرة في جنوب أفريقيا.
https://arabic.sputniknews.com/20211127/أول-دولة-في-العالم-تحظر-دخول-الأجانب-بسبب-ميكرون-1053342147.html
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إسرائيل, فيروس كورونا

اكتشاف ثاني إصابة مؤكدة بـ"أوميكرون" في إسرائيل

18:08 GMT 28.11.2021 (تم التحديث: 18:09 GMT 28.11.2021)
© REUTERS / RONEN ZVULUNإعادة فرض الإغلاق التام بسبب الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا في إسرائيل21 سبتمبر 2020
إعادة فرض الإغلاق التام بسبب الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا في إسرائيل21 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
© REUTERS / RONEN ZVULUN
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أعلنت إسرائيل، مساء اليوم الأحد، اكتشاف ثاني إصابة مؤكدة في البلاد بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون".
وقالت قناة "كان" الرسمية، إن الاختبارات أكدت إصابة امرأة إسرائيلية بالمتحور الجديد، بعدما عادت من جنوب أفريقيا.
التباعد الاجتماعي بسبب انتشار الفيروس كورونا - ضواحي القدس، إسرائيل، 3 مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
أول دولة في العالم تحظر دخول الأجانب بسبب أوميكرون
أمس, 23:05 GMT
وأشارت إلى أن المرأة سبق وتلقت جرعتي اللقاح المضاد لكورونا، لافتة إلى أن تحقيقا وبائيا يجرى حاليا لتحديد الأشخاص الذين كانوا على صلة بالمصابة.
وهذه هي الحالة الثانية التي تم التحقق من إصابتها بـ "أوميكرون" في إسرائيل منذ الإعلان عن اكتشاف المتحور الجديد.
وفي وقت سابق، أفيد بأن 13 شخصا في إسرائيل يشتبه في إصابتهم بالمتحور الجديد.
وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت عن إصابة عاملة أجنبية من دولة مالاوي في أفريقيا، كأول شخص يتم التأكد من إصابته بـ"أوميكرون" في إسرائيل.
ومن المقرر بعد ساعات، وتحديدا عند منتصف الليل، أن تبدأ إسرائيل في إغلاق أجوائها بشكل كامل، وتحظر دخول الأجانب إلى البلاد لمدة أسبوعين، مع إلزام الإسرائيليين العائدين بما في ذلك المطعمين بالخضوع للحجر الصحي، كأول دولة في العالم تقدم على هذه الخطوة في مواجهة المتحور الجديد الذي تم اكتشافه لأول مرة في جنوب أفريقيا.
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