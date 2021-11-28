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الأرصاد المصرية تحذر من ظاهرة جديدة في الطقس... "شوائب عالقة في الجو"
الأرصاد المصرية تحذر من ظاهرة جديدة في الطقس... "شوائب عالقة في الجو"
حذرت الأرصاد المصرية، اليوم الأحد، من تغيرات يشهدها الطقس في البلاد، مشيرة إلى ظهور "شوائب عالقة في الجو". 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T10:45+0000
2021-11-28T10:45+0000
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وحسب موقع "صدى البلد"، قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس غد الاثنين، سيكون حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية نهارا.أما خلال ساعات الليل، يكون مائلا للبرودة على الأنحاء كافة.وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا، في القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى و18 للصغرى.وفي السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 20، وتكون في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 32 للعظمى والصغرى 20.أما شمال الصعيد فستكون 33 للعظمى والصغرى 15، وفي جنوب الصعيد 35 للعظمى والصغرى 16.وفي السياق، حذرت الهيئة من الشبورة المائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
https://arabic.sputniknews.com/20211107/ماذا-سيحدث-لو-ارتفعت-حرارة-الأرض-15-درجة-أو-درجتين-علماء-يجيبون-1050641317.html
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الطقس, أخبار مصر الآن

الأرصاد المصرية تحذر من ظاهرة جديدة في الطقس... "شوائب عالقة في الجو"

10:45 GMT 28.11.2021
© Sputnik . Mikhail Alaeddin / الذهاب إلى بنك الصورمصر - القاهرة
مصر - القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
© Sputnik . Mikhail Alaeddin
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حذرت الأرصاد المصرية، اليوم الأحد، من تغيرات يشهدها الطقس في البلاد، مشيرة إلى ظهور "شوائب عالقة في الجو".
وحسب موقع "صدى البلد"، قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس غد الاثنين، سيكون حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية نهارا.
أما خلال ساعات الليل، يكون مائلا للبرودة على الأنحاء كافة.
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وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا، في القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى و18 للصغرى.
وفي السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 20، وتكون في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 32 للعظمى والصغرى 20.
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أما شمال الصعيد فستكون 33 للعظمى والصغرى 15، وفي جنوب الصعيد 35 للعظمى والصغرى 16.
وفي السياق، حذرت الهيئة من الشبورة المائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
كما أشارت إلى ظهور شوائب عالقة في الجو نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.
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