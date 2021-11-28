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https://arabic.sputniknews.com/20211128/الأمم-المتحدة-تصنف-أوكرانيا-كواحدة-من-الدول-المهددة-بـانقراض-السكان-1053361272.html
الأمم المتحدة تصنف أوكرانيا كواحدة من الدول المهددة بـ"انقراض السكان"
الأمم المتحدة تصنف أوكرانيا كواحدة من الدول المهددة بـ"انقراض السكان"
أوضحت بيانات مقدمة في تقرير الأمم المتحدة التحليلي "العمليات الديمغرافية"، أن عدد سكان أوكرانيا يتقلص كواحد من أسرع معدلات التناقص في العالم. 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T14:14+0000
2021-11-28T14:14+0000
2021-11-28T14:14+0000
العالم
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حذر مؤلفو الوثيقة من أن عدد سكان أوكرانيا قد ينخفض إلى 35 مليون شخص بحلول عام 2050، بحسب التقرير.أشارت الأمم المتحدة في تقريرها إلى أن تدمير "رأس المال البشري" للبلاد يتأثر بمعدلات المواليد المنخفضة، ومعدلات الوفيات المرتفعة، ومستوى الهجرة المتزايد باستمرار.يعتقد الخبراء أن كييف يمكن أن توقف "انقراض السكان" من خلال إنشاء أنظمة سياسية ومالية مستقرة توفر الحماية الاجتماعية لمواطنيها.في وقت سابق، قال رئيس الوزراء الأوكراني السابق، ميكولا أزاروف، إن "مدينة بأكملها تموت" في البلاد كل عام.وأضاف أنه في الوقت الحالي أصبحت أوكرانيا أفقر دولة في أوروبا، على الرغم من احتلال مولدوفا وألبانيا هذه المناصب في وقت سابق.
https://arabic.sputniknews.com/20181223/كييف-خمس-سكان-أوكرانيا-هاجروا-لدول-أخرى-1037712522.html
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العالم
الأمم المتحدة تصنف أوكرانيا كواحدة من الدول المهددة بـ"انقراض السكان"
أوضحت بيانات مقدمة في تقرير الأمم المتحدة التحليلي "العمليات الديمغرافية"، أن عدد سكان أوكرانيا يتقلص كواحد من أسرع معدلات التناقص في العالم.
حذر مؤلفو الوثيقة من أن عدد سكان أوكرانيا قد ينخفض إلى 35 مليون شخص بحلول عام 2050،
بحسب التقرير
.
أشارت الأمم المتحدة في تقريرها إلى أن تدمير "رأس المال البشري" للبلاد يتأثر بمعدلات المواليد المنخفضة، ومعدلات الوفيات المرتفعة، ومستوى الهجرة المتزايد باستمرار.
يعتقد الخبراء أن كييف يمكن أن توقف "انقراض السكان" من خلال إنشاء أنظمة سياسية ومالية مستقرة توفر الحماية الاجتماعية لمواطنيها.
في وقت سابق، قال رئيس الوزراء الأوكراني السابق، ميكولا أزاروف، إن "مدينة بأكملها تموت" في البلاد كل عام.
وأضاف أنه في الوقت الحالي أصبحت أوكرانيا أفقر دولة في أوروبا، على الرغم من احتلال مولدوفا وألبانيا هذه المناصب في وقت سابق.
23 ديسمبر 2018, 11:11 GMT