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https://arabic.sputniknews.com/20211128/الأهلي-المصري-يستمع-لرأي-بدر-بانون-بشأن-ضم-مهاجم-مغربي-1053370758.html
الأهلي المصري يستمع لرأي بدر بانون بشأن ضم مهاجم مغربي
الأهلي المصري يستمع لرأي بدر بانون بشأن ضم مهاجم مغربي
استمع مسؤولو النادي الأهلي المصري إلى رأي اللاعب المغربي بدر بانون بشأن ضم المهاجم المغربي عبد الرازق حمد الله، لاعب نادي النصر السعودي بعد أن فسخ تعاقده مع... 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T18:35+0000
2021-11-28T18:35+0000
الأهلي
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وقال موقع "اليوم السابع" إن تفكير مسؤولي الأهلي في ضم حمد الله، جاء بعدما عرض أحد وكلاء اللاعبين على إدارة الأهلي ضم اللاعب المغربي بعد فسخ التعاقد مع نادي النصر إثر خلافات بين الطرفين.ولم تحسم إدارة الأهلي موقفها النهائي من التعاقد مع اللاعب، وهو ما دفع المسؤولين إلى سؤال مدافع الفريق المغربي بدر بانون عن حمد الله لاستطلاع رأيه الفني وهل سيمثل إضافة للفريق أم لا.واستفسر مسؤولو الأهلي كذلك من بانون عن سلوك حمد الله خارج الملعب، خاصة أن سبب فسخ تعاقده مع النصر السعودي هو دخوله في مشادة مع أحد أعضاء مجلس إدارة النادي السعودي.وتقدم نادي النصر السعودي بشكوى ضد حمد الله إلى "فيفا" للحصول على قيمة الشرط الجزائي المدون فى العقد والمقدرة قيمته بـ20 مليون يورو، حيث يؤكد النادي أن عبد الرزاق حمد الله أخل بشروط التعاقد، وبالتالي فهو مطالب بدفع قيمة الشرط الجزائي.من جانبه، تقدم اللاعب بشكوى لـ"فيفا" للحصول على قيمة الشرط الجزائي، فيما يرى خبراء أن اللاعب سيخسر القضية فى النهاية حال ثبوت خروجه عن النص مع أحد مسؤولي النادي السعودي.يذكر أن حمد الله كان قد حصل على لقب أفضل هداف مغربي في دوري أبطال آسيا بعد أن كسر رقم مواطنه يوسف العربي مهاجم الدحيل القطري والهلال السعودي السابق.
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الأهلي المصري يستمع لرأي بدر بانون بشأن ضم مهاجم مغربي

18:35 GMT 28.11.2021
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYلاعبو الأهلي يحتفلون بهدفهم في الزمالك، مباراة كأس السوبر المصري، 20 سبتمبر/أيلول 2019
لاعبو الأهلي يحتفلون بهدفهم في الزمالك، مباراة كأس السوبر المصري، 20 سبتمبر/أيلول 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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استمع مسؤولو النادي الأهلي المصري إلى رأي اللاعب المغربي بدر بانون بشأن ضم المهاجم المغربي عبد الرازق حمد الله، لاعب نادي النصر السعودي بعد أن فسخ تعاقده مع ناديه.
وقال موقع "اليوم السابع" إن تفكير مسؤولي الأهلي في ضم حمد الله، جاء بعدما عرض أحد وكلاء اللاعبين على إدارة الأهلي ضم اللاعب المغربي بعد فسخ التعاقد مع نادي النصر إثر خلافات بين الطرفين.
ولم تحسم إدارة الأهلي موقفها النهائي من التعاقد مع اللاعب، وهو ما دفع المسؤولين إلى سؤال مدافع الفريق المغربي بدر بانون عن حمد الله لاستطلاع رأيه الفني وهل سيمثل إضافة للفريق أم لا.
واستفسر مسؤولو الأهلي كذلك من بانون عن سلوك حمد الله خارج الملعب، خاصة أن سبب فسخ تعاقده مع النصر السعودي هو دخوله في مشادة مع أحد أعضاء مجلس إدارة النادي السعودي.
وتقدم نادي النصر السعودي بشكوى ضد حمد الله إلى "فيفا" للحصول على قيمة الشرط الجزائي المدون فى العقد والمقدرة قيمته بـ20 مليون يورو، حيث يؤكد النادي أن عبد الرزاق حمد الله أخل بشروط التعاقد، وبالتالي فهو مطالب بدفع قيمة الشرط الجزائي.
من جانبه، تقدم اللاعب بشكوى لـ"فيفا" للحصول على قيمة الشرط الجزائي، فيما يرى خبراء أن اللاعب سيخسر القضية فى النهاية حال ثبوت خروجه عن النص مع أحد مسؤولي النادي السعودي.
يذكر أن حمد الله كان قد حصل على لقب أفضل هداف مغربي في دوري أبطال آسيا بعد أن كسر رقم مواطنه يوسف العربي مهاجم الدحيل القطري والهلال السعودي السابق.
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