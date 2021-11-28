البابا فرنسيس للقادة الأوروبيين: احترموا إنسانية المهاجرين

ووفقا لـ"روتيرز"، ناشد فرنسيس القادة الأوروبيين، اليوم الأحد، بضرورة "احترام إنسانية" المهاجرين والسعي لمساعدتهم، بعد أن تبادلت بريطانيا وفرنسا الانتقادات اللاذعة بشأن مقتل 27 مهاجرا أثناء محاولتهم عبور القناة.تصريحات البابا جاءت خلال موعظته الأسبوعية والتي ألقاها أمام الآلاف في ساحة القديس بطرس، حيث أكد لهم أنه شعر بالألم بسبب المآسي الأخيرة.وقال: "دعونا نفكر في عدد المهاجرين الذين يتعرضون في هذه الأيام لمخاطر جسيمة جدًا وكم من الذين فقدوا حياتهم على حدودنا".وأكد أنه يشعر "بالألم عندما أسمع أنباء عن الوضع الذي وجد فيه الكثيرون أنفسهم، والذين ماتوا في القناة، وأولئك على حدود بيلاروسيا، وكثير منهم أطفال، والذين غرقوا في البحر الأبيض المتوسط".وأضاف: "أجدد مناشدتي القلبية لمن يستطيع الإسهام في حل هذه المشاكل، ولا سيما السلطات المدنية والعسكرية، حتى يسود التفاهم والحوار في النهاية على كل نوع من أنواع الاستغلال، ويوجهوا إرادتهم وجهودهم نحو الحلول التي تحترم".البابا الذي جعل الدفاع عن المهاجرين واللاجئين حجر الزاوية في البابوية، أدان المتاجرين بهؤلاء المهاجرين، وقال إن الذين أعيدوا إلى شمال أفريقيا تحولوا إلى ضحايا عبودية، حيث بيعت النساء وتم تعذيب الرجال.وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أكد أن بريطانيا بحاجة إلى "التحلي بالجدية"، وذلك بعد حادث غرق 27 مهاجرا.وألغت فرنسا، في وقت لاحق، دعوة وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل لحضور اجتماع بشأن هذه القضية يوم الأحد في كاليه.
دعا البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، القادة الأوربيين إلى احترام إنسانية المهاجرين، ومساعدتهم.
ووفقا لـ"روتيرز"، ناشد فرنسيس القادة الأوروبيين، اليوم الأحد، بضرورة "احترام إنسانية" المهاجرين والسعي لمساعدتهم، بعد أن تبادلت بريطانيا وفرنسا الانتقادات اللاذعة بشأن مقتل 27 مهاجرا أثناء محاولتهم عبور القناة.
وأضاف: "أجدد مناشدتي القلبية لمن يستطيع الإسهام في حل هذه المشاكل، ولا سيما السلطات المدنية والعسكرية، حتى يسود التفاهم والحوار في النهاية على كل نوع من أنواع الاستغلال، ويوجهوا إرادتهم وجهودهم نحو الحلول التي تحترم".
البابا الذي جعل الدفاع عن المهاجرين واللاجئين حجر الزاوية في البابوية، أدان المتاجرين بهؤلاء المهاجرين، وقال إن الذين أعيدوا إلى شمال أفريقيا تحولوا إلى ضحايا عبودية، حيث بيعت النساء وتم تعذيب الرجال.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أكد أن بريطانيا بحاجة إلى "التحلي بالجدية"، وذلك بعد حادث غرق 27 مهاجرا.
وألغت فرنسا، في وقت لاحق، دعوة وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل لحضور اجتماع بشأن هذه القضية يوم الأحد في كاليه.