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https://arabic.sputniknews.com/20211128/البرلمان-التركي-يوافق-على-اقتراح-قانون-ميزانية-الحكومة-1053353685.html
البرلمان التركي يوافق على اقتراح قانون ميزانية الحكومة
البرلمان التركي يوافق على اقتراح قانون ميزانية الحكومة
وافق البرلمان التركي على اقتراح قانون ميزانية الحكومة المركزية للعام المقبل 2022. 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T11:36+0000
2021-11-28T11:36+0000
2021-11-28T11:36+0000
تركيا
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وحسب موقع المجلة التركي، فقد وافق البرلمان على اقتراح قانون الميزانية، بعد مناقشة استمرت شهرا داخل لجنة التخطيط والميزانية.وأكدت أن نائب الرئيس فؤاد أقطاي ورئيس البرلمان مصطفى شنتوب و 16 وزيرا قدموا عروضا أمام اللجنة.وقد تمت الموافقة على اقتراح الميزانية عن طريق التصويت داخل اللجنة، على أن يبدأ البرلمان مناقشة الميزانية في الـ 6 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
تركيا
البرلمان التركي يوافق على اقتراح قانون ميزانية الحكومة
وافق البرلمان التركي على اقتراح قانون ميزانية الحكومة المركزية للعام المقبل 2022.
وحسب
موقع المجلة التركي
، فقد وافق البرلمان على اقتراح قانون الميزانية، بعد مناقشة استمرت شهرا داخل لجنة التخطيط والميزانية.
وأكدت أن نائب الرئيس فؤاد أقطاي ورئيس البرلمان مصطفى شنتوب و 16 وزيرا قدموا عروضا أمام اللجنة.
وقد
تمت الموافقة على اقتراح الميزانية
عن طريق التصويت داخل اللجنة، على أن يبدأ البرلمان مناقشة الميزانية في الـ 6 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.